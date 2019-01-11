Панда с медузой, но без Хаски

— Я на «Ленинград» опять пришел, только никому не говорите, потому что Шнур — матерщинник, — предлагая мне одновременно водку, коньяк и шампанское, уже немного буянил в знакомой обстановке Евгений из Краснодарского края. Вчера он прослушал в сочинском «Роза Холле», что на «Роза Хуторе», сольник «Группировки Ленинград», сегодня уже отстоял в бушующем танцпартере сеты модных представителей поп-сцены и пришел пережидать с друзьями в баре при входе перерыв до трех песен «Группировки» в сборном концерте «Рождество».

Шел третий день фестиваля LiveFest, который год назад вытеснил из уютного горного местечка музыкальное «Рождество» Григория Лепса и взял курс на актуальное у «продвинутой» публики. Тогда целый фестивальный день отдали рэперам во главе со Скриптонитом и выбившимся пару месяцев назад в звезды федерального масштаба Хаски. В самом начале 2019-го никакого отдельного рэп-дня уже не было. Я приехала разбираться в причинах, мнениях и прочих музыкальных тенденциях года.

Разговора про рэперов с мужиками за 40 не получилось — они Лепса слушают, Шнура и иногда Меладзе. Оставила друзей кричать: «Антонова нам, Боярского, тысяча черртей!» и пошла знакомиться с уроженкой местных гор Натальей, которая пережила «этот… как его… «Ленинград» на фестивале еще год назад.

Выступление группы «Ленинград». Фото предоставлено организаторами фестиваля

— Я по этому поводу также думаю — нечего этим рэперам, — высказалась на актуальную тему Наталья. — Но, я понимаю, молодежи, может, нравится музыка там и маты эти.

— Ну ты же слышала, что рэпера одного концерт запретили, разбирали его на совете по культуре, — напомнил подошедший муж Натальи — мужчина с изысканной сединой. — Просто мы не в тренде. А там уже до президента дело дошло. Он, видимо, подумал: «Ну надо возглавить этот процесс, чтобы не потерять управление». Он сам, наверное, эту фамилию в первый раз услышал, а вся страна на дыбы встала из-за того, что под Екатеринбургом в какой-то деревне концерт отменили. А потом выяснилось, что у него миллионы подписчиков, понимаешь, миллионы. И молодежь за него встала.

— У нас в этом году есть некие представители, так скажем, теневого рэпа, например, MARKUL и Mozee Montana — единственная девочка, которая участвует в баттлах и убирает там мальчиков, — рассказывала вечером следующего дня в баре за сценой глава лейбла Velvet Music Алена Михайлова. Алена и сидящая рядом сопродюсер Лиана Меладзе подбирают артистов и для лейбла, и для фестиваля, исходя из трендов и интуиции, — опыт позволяет. Когда-то приложили руку к выстрелу Земфиры, «Мумий Тролля» и «Сплина» в Real Records, в активе лейбла Velvet music были Uma2rman, Меладзе, «ВИА Гра». — Рэперы есть в срезе этого времени, поэтому они сегодня с нами, но порционно. За 25 лет в бизнесе мы пережили Ленинградский рок-клуб, совершенно пьяных рокеров, которых просто выгружали из поезда на «Кинопробы». Но все это прямо ерунда по сравнению с рэперами.

На прошлом фестивале мы поняли: такие вот социальные рэперы, которые чутка не в адеквате, — это не наше поле. Мы хотим работать с понятными адекватными людьми.

— Еще нам очень важно, чтобы от фестиваля был выхлоп в интернете, прессе, на телевидении. Последнее оказалось совершенно невозможным с рэперами — даже те, с которыми мы договорились о редактированных версиях для сборного с поп-звездами концерта Urban, все равно спели с матом, и мы не смогли это показать, — добавила Лиана. (Концерты второй год подряд снимает НТВ. — А. Г.) — А мы хотим, чтобы фестиваль рос, чтобы о нем узнало как можно больше людей. А еще хотим общего движения, чтобы артисты общались друг с другом, с нами, с публикой, занимались спортом и оценили красоту окружающей природы.

— Это концепция соединения музыки со здоровым образом жизни, — подытожила Алена. — У нас Лиза Елка с самолета пробежала кросс с людьми, которые были счастливы. Гарик Burito сегодня с утра катался на сноуборде. Мари Краймбрери провела зарядку со звездой.

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Я спросила у настоящих акул шоу-бизнеса, как им вообще современные течения, почему так актуализировался мат, и что там с молодыми рокерами?

— Нет сейчас никакого модного нового рок-н-ролла, — вздохнула Алена. — Мастодонты постарели, перестали продукт создавать интересный. Они существуют, у них все отлично, ездят с концертами, но это не наше — мы про завтра. Ну возникла сейчас какая-то рэп-история… Вот пришло время такой формы протеста. В нашей жизни случился интернет: забякал дома на кухне песню, вывалил туда — и вдруг стал знаменит. У этих рэперов 50% фонограмм именно таким образом записаны. Многих молодых артистов невозможно ни слушать вживую, ни наблюдать на сцене. Артист становится статусным только когда за ним стоит команда продюсеров. Тех, кто хотел вылезти на самодеятельности, просто смоет, потому что появятся новые кумиры. Наверное, останется и нишевый стабильный рэп-сегмент, где есть очень профессиональные команды — Оксимирон, Баста с «Газгольдером».

— На мой взгляд, рэперы сейчас так проявились еще и потому, что долгие годы в нашей стране вообще не было никакой музыкальной культуры для подростков и детей, — заметила Лиана. — Это касается радиостанций и телеканалов, на которых и сейчас ничего такого нет, — у них другой возрастной ценз. Все, что интересно подросткам, можно найти только в ютубе. Рэп, изобилие мата — тот же протест в обновленном формате, интерес к тому, что запрещено. А то, что нет нового рока — ужасно жаль. Недавно на одной из премий «Машина времени» получила звание рок-группы года — они великолепны, но сто лет не делали ничего нового.

В холле за стеной, ждала молодежь, выстроившись в огромную очередь к дверям зала еще за час до начала завершающего фестиваль второго сборного концерта Urban. Ожидался очередной аншлаг. В начале восьмого камеры уже снимали автора мега-хита «Медуза» — Алан Хадзарагов, он же Matrang, участник творческого объединения Gazgolder:

«Кто не видит в небе знак — потеряет восемь ног.

Снова в мире пустота, а в медузе осьминог».

— А вы бы хотели, чтобы ваш концерт запретили? — спросила я час спустя за кулисами «девочку» Мozee. Алина Мкртчян, 21 год, 150 тысяч подписчиков в инстаграм, 7 видимых татуировок, две на лице

Выступление Мozee. Фото предоставлено организаторами фестиваля

— Ну кто же хочет, чтобы его концерт запретили? — спросила меня она.

— Ну, президент узнает, кто вы такая, — намекнула я.

— Я хочу, чтобы на мои концерты люди шли, потому что любят мою музыку, а не потому, что думают: «Блин, она на хайпе, ее скоро запретят, поэтому буду ее слушать сейчас».

У нас над всей этой ситуацией в основном смеются. Чтобы рэперу испортить карьеру, легче дать ему кучу государственных наград. Вопросы, которые меня волнуют, я буду затрагивать в любом случае, иначе это лицемерие — читать о том, что хочет вышестоящий. Рэпер изначально был аполитичным персонажем, который бился за свои права и отстаивал их в песнях. У нас в России сейчас примерно все то же самое и происходит.

Обсудили, почему молодежь привлекают в песнях мат и прочая запрещенка: «А когда по-другому было? Раньше «Сектор Газа» все слушали и шансон. Поход к депутатам: «Ну кто там был из рэперов? Птаха, Жиган и Ларин, извиняюсь? Не, ну они молодцы, что проявили какую-то инициативу, но странно, что там ни одного действительно емкого персонажа не было».

Зал, тем временем, стройным хором выводил еще один мега-хит года — Panda E от Леонида Вакальчука из Могилева, он же рэпер CYGO:

«Посмотри, ведь это рядом наша панда

Мы бежим с тобой как будто от гепарда».

В России к панде Леонида, как и к медузе Аслана, депутаты пока не подступились — даже если прямо нутром чуешь, что за что-то тут надо запретить, пойди объясни, за что именно.

Выступление Panda E. Фото предоставлено организаторами фестиваля

— А если бы депутаты все-таки спросили вас, о чем песня? — решила подготовить я Леонида.

— Я бы ответил так же, как и всем, — что песня о любви на расстоянии. Пандой мы назвали милые, приятные впечатления, которые оставляют отношения, а гепардом — проблемы, которые настигают влюбленных, когда они далеко друг от друга.

Перешли к запретам:

— Это ужасно. Я думаю, что музыка должна развиваться в любом ключе. Даже если бы там говорили гадости про президента, нельзя отменять концерт, потому что человек выражает свою волю, мысли, тем более, если у него есть единомышленники. Выражать можно все, что угодно.

Выступление певицы Елки. Фото предоставлено организаторами фестиваля

Последний концерт фестиваля закончился в 10 часов вечера Рождества. Мы сидели в гримерке с одной из самых статусных на данный момент артисток лейбла — с Елкой. Всего несколько дней назад Елка «засветилась» в «Голубом огоньке». По словам Алены, федеральные каналы, за исключением в виде Урганта, лейблу не интересны — «выстрел по воробьям». Вся раскрутка идет через интернет и радио. Но Елка уже настолько масштабна, что ее хотят даже на условиях артиста: «Лиза будет петь живьем на любой съемке Первого канала, они будут страшно сопротивляться, но другого варианта нет».

— Мне приятно, что меня отмечают и приглашают, я не буду скромничать и говорить, что мне все равно, потому что, когда ты попадаешь на экраны в Новый год и поешь — это реально повод для твоей мамы гордиться тобой, — улыбалась совершенно неземными глазами Лиза. — Улыбаюсь ли я этому? Да. Главное ли это для меня в жизни? Нет. У меня нет снобского отношения к так называемым классическим форматам, повода кого-то обижать, задевать, фыркать. Учитывая то, что я достаточно странный, не типичный поп-артист, мне приятно, что в разных тусовках ко мне относятся с уважением.

— Вы довольно тесно общаетесь и с другой тусовкой — рэперской, — начала я, и Лиза рассмеялась: «Пока еще!».

Выступление певицы Елки. Фото предоставлено организаторами фестиваля

— Это очень неоднозначная ситуация, и дать конкретного ответа я не могу, — осторожно перешла она к теме запретов. — Я очень не хочу, чтобы наступали творцам на горло, и я очень хочу, чтобы всякий творец осознавал ту ответственность, которую он несет. И еще мне бы не хотелось, чтобы родители и учителя, которые в первую очередь отвечают за то, из чего состоит маленький человек, его стержень, делегировали ответственность за то, что в головах у детей, людям, которые вещают со сцены. Творчество бывает очень разным, искусство бывает неоднозначным, но оно имеет право на существование. Должны быть возрастные маркировки — тут я согласна полностью. Запрещать концерты — это не очень правильно. Если ты на связи со своим чадом, действительно его любишь, проводишь с ним глубокие беседы, как мои родители со мной находили время беседовать, то никакая музыка не сможет на такого ребенка кардинально повлиять.

— Многие считают, что современного подростка сложно заинтересовать чем-то без мата, чернухи и далее по списку.

— Это совершенная неправда. Я имею удовольствие и уникальную возможность общаться с большим количеством представителей того самого поколения и могу уверить вас, что они гораздо лучше, глубже, умнее, интереснее, чем я в их возрасте, — призналась Лиза. — Необязательно понимать и дико любить все, что происходит сейчас в музыке, но с этим надо считаться. Что-то отвалится, что-то вырастет в нечто стоящее. Все же циклично, все эти протесты мы уже видели и были частью их. И когда мне 16-летнему не дают ответа на вопросы, я начинаю их искать самостоятельно.

Выступление группы «Ленинград». Фото предоставлено организаторами фестиваля

На финальном афтепати фестиваля Алена и Лиана слушали камерные концерты рэпера CYGO и Мари Краймбрери, обнявшись с артистами своего лейбла. Было хорошо за полночь, но расходиться никто не собирался. В холле я встречала людей, которые, приехав на неделю, посетили три фестивальных концерта из четырех. Не потому что не было выбора, а как раз потому, что его им дали. Девочки пели под M-Band и Лешу Свика, мальчики орали под «Ленинград», бабушки чинно сидели на Гагариной. Это современная музыкальная данность, которая может нравиться или нет. А вопрос, вносить ли своего ребенка на танцпол — это все-таки немного не к депутатам.