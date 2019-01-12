«Все мы — редкий сплав свидетелей обвинения и защиты»

Спорить с противниками — нормально и даже отчасти приятно, глубоко осознавая свою как бы «партийную» правоту с опорой на товарищей по клубу. Когда же приходится защищать что-то или кого-то от единомышленников, как-то неприятно мутится в организме, будто бы от приступа шизофрении. С таким вот тошным головокружением я читала отзывы многочисленных коллег, друзей и просто зрителей либерального, так сказать, вектора о фильме «Свидетели Путина».

Режиссера разнообразно оплевывают за то, что он, снимая (точнее будет сказать — монтируя) фильм о Путине, «побоялся» назвать вещи своими именами. Если, мол, ты не можешь высказаться до конца, стоит ли вообще высказываться? — пишут наиболее корректные либералы. «Трусливая блевотина», — конкретизируют либералы брутальные. Короче, лучшая часть передовой общественности видит в этом кино не что иное, как апологию Путина. Основное обвинение, предъявленное Манскому, — он как был, так и остался придворным режиссером. 19 лет назад допущенный к телу участвовал, таким образом, в избирательной кампании ВВП, а теперь, значит, умывает руки, устраивает общественное покаяние, да еще, что особенно преступно, подгребает к себе всех нас, говоря вместо «я» — «мы».

Типа Путин — выбор России и, ergo, ответственность за все происходящее тут наша общая.

Само собой, Манский снимал кино отчасти о себе и даже вводил себя в кадр. Любой художник (документалист, может быть, в меньшей степени) в своем тексте отталкивается от себя. Это рождает в публике довольно порочную практику подмены художественного произведения личностью автора. Что до личности автора, то я, например, знаю Виталия полжизни, человек он очень непростой, но в своем деле честный, дотошный и не лишенный страсти. Да, он снимал то «придворное» кино, которое в избирательной кампании играло роль примерно муравья во вращении Земли. Не вижу за Манским вины за ту работу. Ни один настоящий, большой режиссер-документалист не отказался бы от такого опыта, и слово «кормушка» в оценке этой работы — самое глупое. Любой мастер за ценную съемку прозакладывает душу. И Манский не был бы серьезным мастером, а был бы дураком с «либеральными» амбициями, если бы тогда, на пути Путина к Кремлю, встал бы в третью позицию и бросил бы в лицо своим заказчикам гордое «Никогда еще Воробьянинов не протягивал руки!». Потому что это — дико интересно. Потому что это — история. И именно понимая что к чему и почем, умный Манский принял участие в фиксации той нашей истории. Именно — нашей и именно истории, здесь оба слова важны одинаково.

Читайте также Свидетели либералов. К дискуссии о новом фильме Виталия Манского

А сегодня, когда свобода проедена ржавчиной до самой сердцевины, сегодня, когда говорить и показывать стало по-настоящему опасно, когда удельный вес слова (кадра) повысился стократно — именно сегодня стала так важна та съемка. И то, что режиссер сделал это монтажное кино сейчас — вот что является серьезным поступком. Потому что это кино о вещах куда более глубинных и глобальных, чем отдельные ужасы и потрясения, через которые прошла отдельно взятая страна.

Это кино об архетипе власти. Власти вообще. Понятно вам, рвущие тельняшки?

Работа Манского «Свидетели Путина» не то чтобы там хорошая или плохая, сервильная или оппозиционная. Она — выдающаяся по своей спокойной и потому страшной объективности. Это историческая хроника — именно в шекспировском смысле. Фильм о времени, борьбе, в том числе подковерной, о человеческом предательстве, о почве, из которой растет власть, и о разрушении властью. Масштабное высказывание — не столько о Путине, сколько о НАС, его свидетелях. Все мы — редкий сплав свидетелей обвинения и защиты в одном флаконе. И Виталий Манский, думается мне, сказал об этом первым.