Чистосердечное непризнание

Петр Саруханов / «Новая газета»

Как это иногда бывает, возьму факт с потолка. Зато с потолка конкретной квартиры.

В городе Зубцове Тверской области некая семья мирно пила чай… Нет, чай — ​это грубый журналистский домысел. Возможно, семья пила компот или вообще ничего не пила. Тут важно подчеркнуть неожиданность произошедшего, а чем занимались обитатели жилья, не важно. В общем, члены семьи играли в шашки или вязали крючком, а тут раздался треск, над ними провалился потолок, и в квартиру без предварительного звонка рухнул посторонний мужчина.

Мужчина был при исполнении обязанностей. В обязанности сотрудника городской жилищной инспекции входил осмотр крыши старого дома после кровельных работ. Оказалось, довольный работой кровельщиков, инспектор спустился с крыши на чердак, где успел сделать лишь два-три шага… И, как говорится, мир входящему.

Чем нам интересен этот случай в Зубцове? Тем, что это редкий эпизод, когда случившееся придется честно признать провалом, а не целенаправленной работой по… Ну, скажем, по благоустройству жилого фонда. Тут никуда не денешься: есть дыра в потолке, и есть человек, отряхивающийся от пыли и извлекающий занозы. Несомненный провал. А все остальное у нас — ​целенаправленная работа по… Без провалов.

Слышали вы, чтобы кто-то из правительства признал наши провалы в экономике? Денег для пенсионеров нет, а нам рассказывают, что страна закупила в минувшем году еще 92 тонны золота. И где оно? Неужели старикам будут выдавать по полкило к золотой свадьбе?

Кстати, золотой запас России иногда пополняется, а иногда уменьшается. Время от времени кого-то из наших спортсменов лишают медалей, в том числе и золотых. То у бобслеистов тайна допинга раскрывается, то у нас скелетон в шкафу. А мы как не признавали системность применения запрещенных препаратов, так и не признаем. И международных экспертов к пробам крови и мочи месяцами не подпускаем. Мол, пробы в сейфе, ключ у вахтера, а вахтер отлучился в киоск за спортивной газетой. Хочет о наших победах почитать.

Возвращаясь к экономике, лишний раз вспомним, что за финишной чертой бедности у нас 20 миллионов граждан. Плюс полковник полиции Захарченко, у которого по решению суда изъяли несколько миллиардов рублей, два десятка квартир, парк автомобилей и который теперь оказался беднее всех. И каково этим 20 миллионам с обвиняемым полковником слушать, что в 2018 году Россия установила рекорды по добыче нефти и экспорту газа в Европу, что растут урожаи пшеницы, ячменя и сои? Ну с соей хотя бы понятно, раз миллионы людей остались на бобах.

А кто-нибудь хоть раз признал провалы во внутренней политике? Никто и ни разу. А между тем в сентябре вертикаль власти треснула сразу в четырех местах. Да что говорить о Приморье или Хакасии, если в двух часах езды от Москвы, в упомянутом городке Зубцове, где жилищные инспекторы попадают в квартиры не через дверь, «Единая Россия» на выборах депутатов горсовета получила лишь два мандата из десяти. Похоже, нынче это ее потолок.

«Единая Россия» почувствовала себя брошенной. Народ пока еще не ушел от нее к другой партии (в наших условиях и уйти-то не к кому), но уже думает, как бы половчее оформить развод, чтобы поделить ее имущество.

Дело идет к тому, что придется отменять любые выборы. Даже красавиц вот-вот прекратят выбирать из местных на подиуме. Мисс Удмуртия или, скажем, Мисс Оренбургская область станут назначаться из Москвы. Пусть даже для этого придется переодеть в женское кого-то из охраны президента.

Категорическое непризнание провалов уже можно считать нашим достижением. Впору учреждать медаль за непризнание того или этого. Председателя избиркома можно награждать за непризнание вбросов, а директора химкомбината — ​за непризнание выбросов.

Что уж говорить о провалах во внешней политике? Тут мы вообще ничего не признаем, если не считать, что признаем непризнанные республики. После целенаправленных действий нашей дипломатии в союзниках у России остались державы вроде Науру, где населения ненамного больше, чем, к примеру, с утра в коридорах наших поликлиник.

В контактах с внешним миром все больше проблем. Усиливаются санкции и международная изоляция. На этом фоне своеобразная народная дипломатия наводит мосты. Два наших человека из народа, Петров и Боширов, так ловко навели мост между левым берегом Москвы-реки и правым берегом Темзы, что Великобритания не успела отодвинуться от материка подальше. После чего прославившиеся туристы отряхнулись от дорожной пыли, дали интервью и исчезли. Видимо, ушли в подполье. Ну да, в подполье. Не на чердак же. На чердаке они наверняка провалились бы.