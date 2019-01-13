Разделка мяса, или Бизнес по-спартаковски

Мой друг, ярый поклонник красно-белых, за праздничным столом произнес незамысловатый тост: «Хочу, чтобы весь спартаковский бардак остался в 2018-м». А беспорядка, как вы помните, было хоть отбавляй. Осенью командой успели поруководить три тренера (Массимо Каррера, Рауль Рианчо, Олег Кононов). Причем после отставки итальянского маэстро Олег Георгиевич стал 14-м (!) наставником «Спартака» за те 14 лет, что клубом владеет Леонид Федун.

Москвичи провалились в Лиге Европы, став первым российским коллективом, занявшим последнее место в группе в данном турнире. От дурдома, творившегося на поле и за его пределами, несколько антирекордов установила и столичная торсида, не заполнявшая арену в Тушине до отказа даже на матчах еврокубка. А на последнюю домашнюю игру с «Уралом» и вовсе пришло меньше 10 тысяч болельщиков из-за закрытия секторов активной поддержки. Кроме того, ребятки в алых шарфах воевали между собой на почве Дениса Глушакова, который якобы вместе c Андреем Ещенко и Дмитрием Комбаровым ускорил возвращение Карреры на родину. До физиономии капитана «Спартака» один бородатый «спринтер» пытался дотянуться даже во время поединка с «Рапидом». Более того, идиотский порыв хулигана по фамилии Голунов поддержал бывший теннисист и активный тиффози Евгений Кафельников, вызвавшийся оплатить штраф соратника за неспортивное поведение… А уж интимные подробности жизни Дениса Глушакова и его развод с женой и вовсе выскочили, что называется, на первые полосы. Короче, футбола в «Спартаке» было мало, а скандалов много.

Однако, проснувшись после новогодних возлияний, все неравнодушные к народной команде обнаружили, что «чудеса» лихо перетекли в 2019-й. В общем, под елкой их ждало много сюрпризов. Один из них был связан, разумеется, с открывшимся трансферным «окном».

Пока конкуренты присматриваются и прицениваются (из не спартаковских переходов пока можно выделить покупку «Краснодаром» шведа Олссона за 4,9 миллиона евро и возвращение испанского тренера по физподготовке Паулино Гранеро в ЦСКА), в Тарасовке развернулась настоящая распродажа. Скидки во всех смыслах, как шутят болельщики, сумасшедшие.

Еще до старта первого январского сбора в ОАЭ Олег Кононов огорошил полдюжины футболистов объявлением о том, что им нужно искать другой корабль. С одной стороны, ситуация вроде бы обычная: тем, кто не ловил мышей, полировал лавку и охранял кукурузу, просто указали на дверь. Но, с другой стороны, организовали это в «лучших» динамовских традициях — ​топорно, дико и, разумеется, с выплатой неустоек. Такое ощущение, что менеджеры «Спартака» (хотя менеджерами таких людей назвать сложно) пообщались в праздники с нынешним президентом тульского «Арсенала» Гурамом Аджоевым, который в бытность спортивным директором «Динамо» выпустил из Новогорска 23 игрока в качестве свободных агентов, то есть бесплатно… До Аджоева тушинским деятелем, конечно, далеко. Но кое-какие «подвиги» они повторили.

Так, болгарскому хавбеку Ивелину Попову было перечислено за досрочный разрыв контракта порядка 500 тысяч евро. Его местный коллега по амплуа Александр Самедов в результате подобной процедуры разбогател почти на 1 миллион в той же валюте. И даже не принесший никакой пользы защитник Марко Петкович отправился в Сербию с безвозвратным кредитом приблизительно в 200 тысяч евро. Прибавьте сюда осенние компенсации, которыми были задобрены улетевший на Апеннины Массимо Каррера и «Арсенал», отпустивший Олега Кононова в Белокаменную (смотри таблицу), и вы получите нехилую сумму.

С финским полузащитником Рома­ном Еременко клуб расстался без всяких «вознаграждений» и согласно опции в контракте, предусматривающей расторжение, но вот вопрос: зачем тогда его покупали? Оказался ненужным и Джано Ананидзе, давно обосновавшийся в команде. Но вместо продажи его зачем-то отдали в аренду в «Крылья Советов», где его уже ждут приятели — ​Самедов и Артем Тимофеев. Хотя тут, чего греха таить, «Спартак» сэкономил. Теперь вместо двух миллионов евро (такова годовая зарплата грузина) из Москвы ему будут присылать около миллиона с хвостиком (остальное — ​за самарцами). А вопрос: зачем было класть игроку, который лечится больше, чем финтит на газоне, такой куш, — ​повисает в воздухе.

Отметился чемпион страны‑2016 помимо приобретения бразильского защитника Айртона и весьма забавной покупкой у «Ростова» Аяза Гулиева. Судите сами. Талантливый футболист летом был переправлен на берега Дона из родной Тарасовки за 20 миллионов рублей. Теперь его вернули уже за 60 миллионов плюс увеличили зарплату раза в четыре. Чем не устраивал Гулиев полгода назад и чем устраивает сейчас? Справедливости ради надо отметить, что ссылка полузащитника в Ростов случилась еще при старом тренере…

Тем не менее вызывает любопытство и другой факт: имеет ли нынешний коуч Олег Кононов причастность ко всему этому рождественскому базару, или же невидимые силы поставили его перед фактом: от этого своенравного «холодца» избавиться, эти «рульки» — ​купить? Если же инициатором своеобразной «зачистки» является тренер, который намерен строить новый «Спартак» без тех, кто ему откровенно не нужен, это одно. Если же он лишь исполняет пожелания тех, кто по-настоящему правит бал за кулисами, это неминуемо приведет в недалеком будущем только к новым внутренним конфликтам и очередному провалу. Пока из комментариев самого Кононова (наставник слишком обтекаемо объясняет трансферные решения клуба) кажется, что в этих делишках он играет второстепенную роль. Однако в любом случае, на мой взгляд, при грамотной работе менеджмента за троих из шести «изгоев» можно было выручить вполне вменяемые деньги. Но спортивный директор Сергей Родионов и вице-президент Наиль Измайлов, в чьи обязанности и входят подобные задачи, свою миссию, очевидно, по каким-то причинам проваливают. Кстати, группа болельщиков не так давно написала обращение на имя Леонида Федуна и Вагита Алекперова с просьбой уволить Родионова и Измайлова за некомпетентность.

Штука в том, что в верхах самой красно-белой структуры, как говорил герой Костика из «Покровских Ворот», «грядут перемены». Вернее, грянули. В конце декабря выяснилось, что в «Спартаке» поменялась схема владения: теперь почти на 70 процентов клуб принадлежит ООО «Спорт-Холдингу» и АО «Капитальные активы», которые подконтрольны Алекперову и Федуну (причем у главы «Лукойла» акций чуть больше). Остальная доля — ​у неизвестного гражданина РФ. То есть, по сути, обнаружилось, что у команды скорее три хозяина, чем один (контрольным пакетом никто из них не владеет). И, как показывает нынешняя ситуация в «Спартаке» (не только трансферная), компромисса по футбольному бизнесу боссы достигают едва ли. А когда в товарищах согласья нет…

До возобновления первенства — ​полтора месяца. Идущий четвертым «Спартак» отстает от «Зенита» на 6 очков.