«Охранники боялись подойти к человеку с ножом»

Мэра польского города Гданьск Павла Адамовича ударили ножом на благотворительном концерте «Большой оркестр праздничной помощи» 13 января. Спустя сутки он умер. Напавший на Адамовича 27-летний житель Гданьска заявил со сцены, что это месть оппозиционной партии «Гражданская платформа», из-за которой он якобы несправедливо отсидел в тюрьме. «Громадское» поговорило со зрителями концерта, на глазах которых был смертельно ранен мэр.

Мэр Павел Адамович за несколько минут до нападения. Фото: EPA

Убийство

Вечером 13 января в Гданьске, через несколько минут после того, как мэр города Павел Адамович произнес праздничную речь и все ждали салюты и лазерное шоу, на сцену выбежал мужчина с ножом и нанес мэру несколько ударов в сердце.

Нападавший еще около минуты стоял на сцене рядом с обескураженными участниками концерта — среди которых были и дети. «Привет! Привет! Меня зовут Стефан. Я сидел невинно в тюрьме, и «Гражданская платформа» пытала меня. Именно поэтому погиб Адамович», — объявил он перед тысячной толпой в микрофон, который выхватил у кого-то из рук. Только потом охрана выскочила на сцену и повалила человека с ножом на пол.

«Мы думали, что, может, кому-то из организаторов стало плохо на сцене — никто не представлял, что это нападение на мэра города. Ведущие ничего не объяснили, только объявили: концерт окончен, просим всех разойтись, до свидания, — говорит Оля Борковская, которая присутствовала на этом концерте. У нее дрожит голос.

«Я стояла немного дальше от сцены. За несколько секунд до того, когда уже должны были быть салюты, все вытащили телефоны, чтобы их снимать. Но... на сцене началась потасовка. А потом ведущие попросили скорее обеспечить доступ для карет «скорой», сказали, что сейчас важна каждая секунда…»

Убийца

Джинсы, темная куртка, яркая шапка — мэра Гданьска убил 27-летний житель города Стефан Уилмонт. В декабре он вышел на свободу из тюрьмы, где просидел пять с половиной лет за вооруженное ограбление четырех банков. Он увлекался военной тематикой, а предыдущие преступления, как сам признался на суде в 2014 году, планировал тщательно — с помощью Google Street View выбирал малолюдные места, где рядом есть парковки такси — этот вид транспорта он использовал, чтобы скрыться с места преступления. Перед тем, как ограбить очередной банк, он покупал новую одежду, которую после преступления выбрасывал в разные урны.

Похоже, убийство мэра Гданьска Уилмонт тоже спланировал очень тщательно.

Чтобы обойти охрану, он напечатал себе поддельную карточку аккредитации журналиста.

Уилмонт специально выбрал момент, когда у всех были включены камеры телефонов — люди собирались снять световое шоу. Он знал, когда и с какой стороны подняться на сцену.

Сбегать после нападения преступник не собирался. Он стоял на сцене, пока к нему не подбежали охранники.

Ненадлежащая охрана

Полиция у госпиталя, куда доставили смертельно раненного мэра Адамовича. Фото: EPA

«Охранники на событии были, если 20-летних ребят в светоотражающих жилетах можно назвать охранниками, — говорит еще одна свидетельница инцидента Алисия Манкевич. — На мой взгляд, охрана могла быть значительно лучше, я не чувствовала себя там в безопасности».

«На входе у всех проверяли сумки и рюкзаки, но это ничего не дало. Охранники отреагировали поздно. Когда это случилось, я видела их лица. Сложилось впечатление, что они просто боялись подойти к человеку с ножом в руке», — добавляет Борковская.

Сама охранная фирма, которая отвечала за безопасность на мероприятии, отказалась от комментариев.

Атмосфера в Гданьске

Гданьск — город, который на последних местных выборах поддержал «Гражданскую платформу». В городе в основном поддерживают оппозиционные силы.

«Настроения, мягко говоря, не очень оптимистичные, — говорит Алисия Манкевич. — Здесь люди очень уважали Павла Адамовича, и нам сложно понять и принять, что его больше нет. Я не могу сосредоточиться на работе и на ежедневных обязанностях, и у меня такое впечатление, что большинство людей тоже. Мэр Гданьска был очень уважаемым человеком, он делал очень много для своего города».

Реакция

После новостей о нападении на мэра и о сложной пятичасовой операции возле пунктов сбора крови в Гданьске выстроились очереди. Всего на проведение операции было потрачено 18 литров крови, медиа призывали людей сдавать ее — однако такой рекламы и не требовалось.

О смерти мэра известил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовски. Он вышел к журналистам, собравшимся под госпиталем, со словами: «Борьбу за жизнь мэра выиграть не удалось. Пусть покоится с миром».

Жители, дежурящие у госпиталя, не скрывали слез.

Польские политики отреагировали на инцидент еще раньше, сразу после атаки. Пока врачи боролись за жизнь главы Гданьска, президент Польши Анжей Дуда написал: «Обычно мы расходимся с мэром Павлом Адамовичем во взглядах на то, как следует вести публичные дела и государственные дела, но сегодня я, безусловно, с ним и его родственниками, как и, надеюсь, все наши соотечественники. Я молюсь за восстановление его сил».

После новостей о смерти Адамовича председатель Европейского Совета и экс-премьер Польши Дональд Туск написал: «Павел, никогда о тебе не забудем. Прощай, Друг».

Жена мэра Гданьска на момент нападения находилась в США. Она решила срочно вернуться в Польшу — за ней выслали правительственный самолет. Увидеть мужа живым она не успела.

Вечером 14 января по всей Польше запланированы большие «Вече против насилия и ненависти».

Во вторник, 15-го января, в Гданьске должен пройти марш с таким же лозунгом, в нем должен принять участие президент Польши Анжей Дуда.

Кем был Павел Адамович

Павел Адамович (слева) во время визита принца Уильяма, герцога Кэмбриджского, Катерины, герцогини Кэмбриджских в Гданьск. Фото: EPA

Павел Адамович был мэром Гданьска с 1998 года. Его переизбирали шесть раз — трижды в первом туре, и трижды во втором, всегда с большим преимуществом. До этой должности он был проректором в Гданьском университете, где окончил юридический факультет.

За свою деятельность был награжден многими почетными польскими и европейскими орденами.

Павлу Адамовичу было 54 года. У него осталось двое дочерей: 16 и 9 лет.