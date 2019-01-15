Пикет с секретом

С октября из Санкт-Петербурга регулярно приходят новости о задержании активистов, стоящих в одиночных пикетах. В отделение доставляют из-за анонимной жалобы, записывают данные человека, держат там несколько часов, а затем без предъявления обвинения просто отпускают. Так с пикетчиком, который выступает против пенсионной реформы, могут поступать неоднократно. При этом тех, кто стоит с плакатами за сохранение парков, — не трогают. По данным ОВД-Инфо, за три месяца было зафиксировано более 30 подобных задержаний. Сами активисты связывают такую подозрительную уличную активность органов в Питере с приходом временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— Проводили эксперимент — одни и те же люди сначала стоят с политическими плакатами, а потом в защиту парков и скверов, — рассказывает депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, — «Политических» увозят в отделение, там проводят беседу и отпускают. Те же люди встают уже за парки — их не замечают даже.

Однако 4 января градозащитницу Анну Дудникову задержали, когда она стояла в пикете за сохранение зеленых зон в городе. Сделали это якобы после поступления на нее жалобы (в полиции уверяют, что все задержания происходят именно по чьим-то «просьбам задержать»). Правда, Дудникова держала плакат политического содержания: «Беглов, вам тоже нечем будет дышать!» Красимир Врански, член инициативной группы «Зеленая коалиция Петербурга», рассказывает, что активисты планируют обратиться в суд, так как «юридически это уже несерьезно»:

— У нас очень сильное давление со стороны гражданского общества в Питере. В городе ни дня не проходит без пикетов. Когда был Полтавченко (бывший губернатор Санкт-Петербурга. — Ред.), всегда были протесты, митинги, которые подавлялись, но пикеты проходили.

«А сейчас целенаправленно идет борьба против политически неугодных активистов, которых надо убрать с улиц».

— (продолжает) Сейчас общий фон — повышение цен на продукты, бензин, ЖКХ, пенсионный возраст — власть пытается хоть каким-то образом его тормозить, убирая людей подальше. У нас стоят и против пенсионной реформы, и против войны с Украиной, и против «Дела «Сети». Задерживают всех.

Беглов стал временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга в октябре прошлого года. До этого он был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Вишневский уверен, что массовые задержания — это подготовка Беглова к выборам: «Чтобы показать, что под его руководством — в городе тихо и мирно, сейчас велено сделать так, чтобы никаких политических акций не было. Митинги не согласовывают, а пикеты, которые не требуют согласований, — незаконно срывают». Как утверждает депутат, эти действия правоохранителей подпадают под статью 149 УК РФ — «Воспрепятствование проведению собрания, митинга, пикета». Вишневский отправил обращение прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой рассмотреть случаи задержания активистов на состав преступления со стороны полиции.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов рассказал «Новой», что сейчас в Петербурге существует огромное количество препятствий для граждан на право свободы собраний: «Это неуважительная к жителям города, лукавая правоприменительная практика согласования публичных мероприятий, заведомо не позволяющих реализовать цели их организаторов, — надуманные предлоги для отказов, организация фейковых «культурно-массовых мероприятий», предложения «альтернативных площадок» в лесополосе, за бензоколонкой у кладбища, у мусорной свалки».

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Руководитель группы мониторинга ОВД-Инфо Григорий Дурново сообщил «Новой», что на январских праздниках на горячую линию ОВД-Инфо поступали сообщения о задержаниях только из Санкт-Петербурга: «Пока не очень понятно, с чем связано лидерство Питера. Там к тому же есть некоторая специфика: пикетчиков забирают по чьим-то заявлениям. Возможно, на них сейчас собирают информацию: нам рассказывают, что у некоторых сканируют телефоны, спрашивают личную информацию. Может, чтобы с административными делами не париться, просто заносят в какую-то базу».

— Мотивы подобных действий «доброжелателей» и «правоприменителей» требуют жесткой оценки общества и СМИ, — уверен омбудсмен Санкт-Петербурга Шишлов. — Других действенных способов повлиять на органы власти, на правоохранителей на сегодняшний день, похоже, нет.