И стреляли, и бежали!

Первая ласточка нового года уже прилетела — победный эстафетный дубль российских биатлонистов на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе удостоился звания выдающегося и даже великого. Действительно здорово выступившие спортсмены в преувеличениях не виноваты — радость, по существу, локальная, а эпитеты больше для пиара.

Сразу поясню свою позицию. Эпитет «выдающийся», наверное, можно отнести к успеху на чемпионате мира, «великая» — к победе на Олимпийских играх. Ничуть не принижая значение сенсационного результата россиян в Оберхофе, отмечу, что за зимний сезон вот уже два десятка лет в рамках Кубка мира проходит восемь классических эстафет — по четыре у женщин и мужчин. Победителей чемпионами никто не называет, с ума от счастья никто не сходит. Наши, правда, чуть не сошли, чему есть объяснение.

Были времена, когда первые места россиян в эстафетах на этапах Кубка мира считались чуть ли не обычным делом. Правда, это было давно. Мужская команда в десятых еще с трудом держала марку, а женская последний раз побеждала шесть лет назад. Что касается эстафетного дубля, то он удавался россиянам единственный раз — 12 лет назад в Хохфильцене. Планировать подобные вещи не могут даже страны-лидеры со звездами в составе. Что же тогда говорить о российском биатлоне, который в десятых если и демонстрировал стабильность, то только в одном направлении — катясь по наклонной плоскости.

Именно контрастом прежде всего объясняю повышенный эмоциональный градус реакции на двойной успех, которого точно не ждали. Если у мужчин шанс на подиум еще как-то прорезывался — в конце концов, Александр Логинов в Оберхофе выиграл спринтерскую гонку, да и состав подобрался опытный, — то на женскую команду надежд было мало. Сплошь новые имена, личных побед нет, в общем зачете Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт — во втором десятке, Евгения Павлова — в третьем, вот пока все достижения. Личные гонки в Оберхофе ничего нового не принесли, команда по именам оказалась невнятная, Ирина Старых попросила дать ей отдохнуть, на третий этап тренеры рискнули поставить дебютантку Кубка мира Ларису Куклину, а Оберхоф под занавес этапа еще и обеспечил снег с дождем и ветер.

Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Лариса Куклина. Фото: DPA / TASS

И буквально все сыграло на обе российские команды — и отсутствие лидеров у главных соперников, и кошмарная погода, и сам ход обеих гонок, и главное — удивившее всех отменное физическое и психологическое состояние квартетов, которое выразилось прежде всего в практически безупречной стрельбе.

Обе гонки смотрелись на одном дыхании еще и благодаря экстремальной погоде — одних падений было не меньше десятка. Не последним фактором, способствовавшим удивительной двойной российской победе, стал заряд хорошей спортивной злости. Похоже, команде надоело ловить на себе косые взгляды и выглядеть чужими на празднике — два квартета сработали так, словно освободились от тяжелого гнета. А удача таких любит.

Труднее всех было, пожалуй, новому лидеру сборной Александру Логинову, на которого в Оберхофе после первой личной победы в сезоне в спринтерской гонке друзья-соперники всех собак спустили. Дальше всех пошел Мартен Фуркад, у которого сезон пока не очень складывается, — успех Логинова он назвал «позором», не в первый раз цепляясь к давней уже дисквалификации россиянина. Почин подхватили и братья Бё, и главный борец с российским допингом Себастиан Самуэльссон. Все они требуют от Логинова извинений, но время для покаяния, во-первых, давно ушло, а во-вторых, то, что приветствуется на Западе, в России не принято. Публичное признание и искреннее раскаяние — это не для нас, таких случаев многолетняя российская допинговая история не знает. Тут налицо разность менталитетов, а запоздало требовать именно от Логинова заведомо невозможного больше похоже на желание досадить неожиданному конкуренту.

Для россиян насладиться долгожданным безусловным успехом просто нет времени — следующий этап, и тоже в немецком Рупольдинге, начнется если не сегодня, то завтра. Оберхоф-2018 — уже история, а был ли это закономерный прорыв, или прекрасная случайность, покажут даже не ближайшие кубковые этапы, а чемпионат мира. Так что с «выдающимися» и «великими» успехами еще подождем.