Прекращено дело о политическом анекдоте

Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное преследование Эдуарда Никитина, к которому обвинение просило применить принудительные меры медицинского характера за посты в «ВКонтакте».

Адвокат Максим Камакин (слева) и Эдуард Никитин

Во вторник состоялось последнее заседание Невского районного суда по уголовному делу против Эдуарда Никитина. Петербуржца с августа прошлого года судили по ч. 1 ст. 282 УК РФ за возбуждение ненависти либо вражды к россиянам. Основанием для ходатайства прокурора о прекращении уголовного преследования стал закон, принятый Госдумой в конце прошлого года. В декабре депутаты одобрили внесенный президентом законопроект о частичной декриминализации «экстремистской» статьи. Теперь для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ необходимо, чтобы в течение года подозреваемый совершил то же самое деяние и был привлечен за это к административной ответственности.

«Дело разрешилось наилучшим образом, — заявил «Новой» адвокат Никитина Максим Камакин. — Поскольку в декабре приняли закон, смягчающий уголовную ответственность, прокурор решил, что деяние не образует состава преступления. Мы поддержали его ходатайство о прекращении уголовного дела».

По словам защитника, следователи не смогут повторно начать дело по тем же постам: срок для возбуждения дела по административному правонарушению истек.

В материалах уголовного дела против Никитина присутствовали 9 его публикаций в социальной сети «ВКонтакте» за 2015 год. Следователи передали материалы в суд только в 2018-м. В сентябре «Новая» рассказала, как администрация соцсети по запросу следователей передала им личные данные Эдуарда, включая переписку. Разрешение на запрос переписки следователю Денису Помогайбо выдала судья Невского районного суда Елена Алексеева.

9 января, когда поправки в Уголовный кодекс вступили в силу, были прекращены сразу два дела о возбуждении ненависти. 10 января стало известно, что из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга исчезли данные о Марии Мотузной и Андрее Шашерине. Адвокат правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что это свидетельствуют о том, что в отношении них прекращено уголовное преследование по 282-й статье.

Максим Камакин сказал «Новой», что у правоохранительных органов все еще сохраняются возможности для злоупотреблений «экстремистским» законодательством. «Власти только создали видимость декриминализации, — считает он. — Теперь могут привлечь к административной ответственности за первый пост, а за остальные — к уголовной».