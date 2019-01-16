«Британцев не волнуют российские клептократы»

Прошлый год выдался непростым для российской элиты и грозил потерей всего нажитого за рубежом, однако 2019 год пока не предвещает беды, по крайней мере для тех, кто хранит свои деньги — добытые как легальным, так и нелегальным путем — в Туманном Альбионе. О том, как Великобритания стала прачечной для отмывания «грязных денег» и почему русские миллионы все еще живут в Англии, рассказывает британский исследователь коррупции, журналист The Guardian и автор вышедшей в сентябре этого года нашумевшей книги «Moneyland: Почему воры и обманщики теперь правят миром и как вернуть все назад» Оливер Буллоу (Oliver Bullough).

— После отравления Скрипалей в Англии было много разговоров о грядущих санкциях в отношении богатых россиян, а один из комитетов парламента даже подготовил доклад «Золото Москвы» о российской коррупции в Великобритании, предложив заморозить сомнительные активы российских олигархов. Но в конечном счете никаких мер так и не приняли, а вопрос как будто уже не стоит на повестке. Почему?

— Все просто — из-за Brexit. Сейчас в Великобритании нет никакой политической повестки, кроме Brexit, и на ее фоне потерялось все остальное. Тема борьбы с «грязными деньгами» в целом актуальна, но уверен, что она мало кого будет волновать до тех пор, пока Великобритания окончательно не выйдет из ЕС. Brexit будет будущим Великобритании еще очень долгое время, как минимум несколько лет. И никто пока точно не знает, когда это — «после Brexit». Так что владельцам «грязных денег» пока можно не переживать.

— А что все-таки такое русские «грязные деньги»? Ведь российские миллиардеры, которые имеют активы и собственность в Великобритании, очень разные: среди них и чиновники (в том числе и те, что под санкциями), и приближенные к власти олигархи, и те, кто бежал из России из-за уголовного преследования. Как понять, чьи деньги грязные, а чьи — нет?

— На этот вопрос невероятно тяжело ответить однозначно. В первую очередь потому, что эти деньги, прежде чем они оказались в Лондоне, уже очень успешно отмыли в других местах. Лондон — это любимое место вообще для всех, у кого есть деньги — и грязные, и чистые, и half-dirty. Все хотят везти их сюда, и русские богачи особенно в этом заинтересованы: налоги для богатых приемлемые, школы и университеты прекрасные, плюс хорошее транспортное сообщение и удобный временной пояс. Но не менее важно, что уже долгие годы британское правительство ведет себя очень расслабленно в отношении тех, кто сколотил свое состояние сомнительным образом.

Они приезжают сюда, а доказать постфактум, что их деньги когда-то были грязными, — очень тяжело, тем более что работа британских правоохранительных органов в этой области очень слабая.

Оливер Буллоу. Фото из архива

— Но какие-то инструменты контроля у британцев все же есть? В конце декабря, например, они решили приостановить выдачу «золотых виз» (для получения визы Tier 1 нужно было инвестировать 2 млн фунтов в экономику страны. В 2017 году большинство таких виз выдали гражданам России и Китая. — Ред.).

— Многие сейчас говорят про «золотые визы», но на самом деле они не так важны, как кажется. Есть множество других способов приобрести активы в Великобритании без всяких виз, как минимум — купить мальтийский или кипрский паспорт. Нужно понимать, что «золотые визы» есть у совсем небольшого количества людей и сейчас их вроде как проверяют, но думаю, что это тоже ничем не закончится — опять же из-за Брексита.

Проблема выходит очень далеко за пределы «золотых виз», и Великобритании очень тяжело справляться с этим в одиночку.

Расследованием финансовых преступлений здесь занимается Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), они же инициируют выдачу так называемых ордеров, обязывающих раскрыть происхождение богатства (первый и пока единственный Unexplained Wealth Order был выдан этой осенью жене бывшего азербайджанского банкира Замире Хаджиевой. — Ред.). Но в Лондоне не только русские обладают таким богатством, поэтому потенциальная целевая аудитория таких ордеров очень широкая, и Россия — это лишь часть всей картины. На мой взгляд, сейчас у британского правительства нет полноценных инструментов, чтобы бороться с «грязными деньгами», как нет и желания их создавать.

Обложка книга Оливера Буллоу «Moneyland: Почему воры и обманщики теперь правят миром и как вернуть все назад»

— А что с теми, кто находится в американском санкционном списке и имеет собственность в Соединенном Королевстве?

— Я бы не сказал, что британские власти это очень волнует, потому что американские санкции — это отдельная от них вещь. Санкции, безусловно, усложняют жизнь таким людям, лишая их доступа к финансовой системе. Но это вовсе не означает, что теперь ты ничего не можешь сделать во всем остальном мире. А европейская санкционная система, в свою очередь, очень плохо сконструирована и ей легко можно бросить вызов, просто наняв себе хороших британских юристов. Так, например, сделал Иванющенко (бывший народный депутат Украины Юрий Иванющенко в 2017 году выиграл в дело в Европейском суде и добился снятия с себя санкций. — Ред.). В целом нынешние санкции для них — не такие жесткие, как могли бы быть.

— Более того, некоторые персоны из санкционного списка ЕС до сих пор умудряются свободно ездить в Европу и Великобританию. Недавно, например, выяснилось, что некий гражданин России по имени MCVlad Surkov с 2016 по 2017 год был директором лондонской студии звукозаписи.

— В этом случае даже две проблемы: первая связана с британским корпоративным реестром — информацию, которую им предоставляют, вообще слабо проверяют, и этим как раз очень часто пользуются мошенники со всего мира. А вторая — в том, что людям под санкциями достаточно просто въехать в Евросоюз, используя паспорт ООН (лессе-пассе. — Ред.) или дипломатический паспорт. Это большая проблема не только для Британии, но и для всего Евросоюза.

— И все-таки, почему официальный Лондон в разгар скандала с отравлением Скрипалей не раскрыл данные о собственности и активах тех же российских чиновников? Были сильные лоббисты, защищавшие их интересы?

— Ну, тут существует мнение, что присутствие любых денег в Лондоне, в том числе и российских, — это хорошо. В то же время у правительства есть очень много других первостепенных задач, и, честно сказать, это не тот вопрос, который волнует британских избирателей. Если вы спросите у британцев, волнуют ли их российские клептократы, они ответят «нет». Предыдущего премьера Дэвида Кэмерона волновала эта тема, но судя по Терезе Мэй, ей это неинтересно в принципе.

От этого страдают люди в России или в Нигерии, но не британские избиратели, поэтому очень сложно заставить и правительство, и общество обратить на это внимание.

Но без лоббистов, конечно, тоже не обошлось. Только тут ими выступают не конкретные люди и организации, как в США, а финансовые компании, крупные юридические фирмы и даже некоторые члены британского парламента — но все это происходит в кулуарах. Я бы сказал, у людей из этих трех сфер в принципе существует такая взаимная симпатия друг к другу.

Оливер Буллоу. Фото из архива

— А есть какой-то универсальный способ богатому русскому превентивно защитить свои деньги и недвижимость от возможных вопросов со стороны британских властей? Может, надо пройти через какую-то судебную процедуру, или получить вид на жительство или гражданство Великобритании, или же запросить политическое убежище?

— Политическое убежище — точно хороший вариант! Он не идеален, но неплох, тем более что его достаточно просто получить. Я бы рекомендовал его! Но если ты русский олигарх и близок к российской власти, то нужно сделать так, чтобы журналисты прекратили писать о тебе плохие вещи. Нужно стать филантропом, давать деньги на образование и творчество, купить футбольный клуб в конце концов. Словом, стать знаменитым и получить в Англии определенную репутацию.

И уже после этого ты сможешь грозить журналистам британскими судами, которые будут стоять на страже твоей чести и достоинства.

Думаю, что без журналистских расследований они вообще могли бы не переживать, потому что никто ничего не узнает — полиция всегда занята, а политикам все равно. Так что лучшим способом будет просто дать какой-нибудь арт-галерее немного денег — допустим, пару миллионов фунтов — и тогда ты точно будешь в безопасности.