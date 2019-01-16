Сила «снизу»

В России есть несколько благотворительных фондов, которые начали работать еще в 90-х годах. КАФ (Фонд поддержки и развития филантропии КАФ) — один из них, недавно он отметил свое 25-летие.

Мария Черток. Фото: Слава Замыслов / АСИ

Рассказывать о тех, кто помогает больным детям или решает проблемы стариков, просто. Потому что понятно: как, зачем и почему. С фондами, подобными КАФ, все сложнее. Это так называемая «инфраструктурная» организация — прямой помощи людям или животным она не оказывает.

«Мы не работаем напрямую с нуждающимися и даже мало их видим, честно говоря, — рассказывает Мария Черток, директор фонда КАФ. — Бывает забавно, когда к нам приходят устраиваться на работу и говорят: «Хочу помогать людям». Совершенно не понимая того, что мы, конечно, людям помогаем, но не сидя у одра».

У фонда довольно большой штат — пятьдесят семь человек. Параллельно ведется двадцать благотворительных программ — в самых разных областях: здравоохранение, содействие реформе сиротских учреждений и профилактике сиротства, создание благотворительных проектов для бизнеса и многое другое. А еще — консультации, экспертиза, исследования и собственный электронный журнал «Филантроп».

Многие вещи в благотворительности первыми в России сделал именно КАФ. Например, запустил первый электронный сервис сбора пожертвований для фондов. Сейчас такие сервисы стали уже привычной вещью. Заходишь на сайт, выбираешь, кому хочешь помочь, один клик — и готово. Быстро, просто, удобно. Уже трудно представить, что еще десять лет назад ничего такого в стране не было. А ведь не было.

Первый портал Благо.ру, созданный КАФ, появился в 2008 году. На момент его запуска там было представлено пятнадцать фондов. Сейчас больше ста.

Другой пример «пионерского» — первая корпоративная грантовая программа. Это когда бизнес устраивает конкурс для благотворительных организаций и выдает деньги победителям. Такую программу КАФ запустил еще в далеком 1998 году. Она называлась «Новый день», финансировал ее Росбанк. Гранты давали там, где работал банк, — местным благотворительным организациям.

«Это произошло благодаря тому, что случился кризис 1998 года, тогда вдруг всем пришлось поджаться, затянуть пояса. И организация грантового конкурса для Росбанка, видимо, стала эффективным выходом из ситуации», — поясняет Мария Черток.

Еще одно новшество, появившееся благодаря КАФ, — фонды местных сообществ (ФМС). Это такие институты местной филантропии на уровне города или даже поселка, которые позволяют соединять самые разные ресурсы сообщества: средства местного бизнеса, большого или малого, муниципальные средства, пожертвования граждан.

Сейчас такие фонды активно развиваются в неиндустриальных территориях. Бывает, что какая-то диаспора — выходцы из этой местности, проживающие в другом городе, — тоже присоединяется к помощи. Важно, что люди сами выбирают приоритеты, на что именно потратить средства в своем сообществе. Это совсем другое дело, чем когда богатый донор дает деньги и определяет, куда они должны пойти.

Фото: Слава Замыслов / АСИ

Такой фонд с 2007 года работает, например, в поселке Пластун Приморского края. Называется он Благотворительный фонд развития Северного Приморья (БФРСП). Казалось бы, это самый край земли, «посреди нигде», полтора десятка пятиэтажек и россыпь домов частного сектора. Но в этом маленьком поселке тем ни менее есть Фонд местных сообществ. Любой житель Пластуна и других окрестных деревень может собрать единомышленников, подумать о том, какую проблему они хотят решить и как именно, подать заявку в фонд и получить финансирование — до 50 тыс. рублей.

В Пластуне уже создали клуб для ветеранов, школьный музей, сквер, детские площадки, оборудовали отделение для детей при больнице, семейный центр. В Усть-Соболевке открылось коневодческое хозяйство, в Агзу отремонтирована школа.

В маленькой деревне удалось восстановить сельский клуб. Это сделала фактически одна активная женщина. Администрация поселения выделила две банки краски, остальная помощь получена от фонда. Клуб работает. В микрорайоне «Временный», что в Пластуне, жители решили обосноваться постоянно. Благодаря помощи фонда обустроили детскую и баскетбольную площадки, футбольное поле, поставили столы и скамьи. Еще один проект — создание памятного места на берегу моря, откуда женщины провожали мужей на войну…

Другой пример — Рубцовск Алтайского края, где действует Городской благотворительный фонд «Развитие». Ему удалось вовлечь в свою работу колоссальное количество жителей города — более десяти тысяч человек (всего в городе 160,4 тыс. жителей). Фонд регулярно проводит благотворительные спектакли с участием местных элит, а собранные деньги тратит на разные городские проекты.

Уже пятнадцать лет ежегодно на свет появляется новый театральный проект, в котором участвуют бизнесмены, представители местной власти, учителя, инженеры — люди абсолютно разных профессий. Первые шоу готовились на средства грантов или самих бизнесменов, участвующих в постановках. Теперь фонд, владеющий костюмами и декорациями, которым может позавидовать и профессиональный театр, сам финансирует эти проекты. Нет проблем и со зрителями — несмотря на высокую, по меркам небольшого города, стоимость билетов. Задолго до очередной премьеры жители города узнают, когда состоится спектакль, и благотворительные билеты, как правило, расходятся быстро.

Первый Фонд местных сообществ в России появился в 1998 году в Тольятти, затем в 1999 году — в Тюмени. Сейчас их уже более семидесяти.

«Есть же такие места, где особо денег и нет никаких ни у бизнеса, ни у власти. Но есть желание людей как-то менять свою жизнь к лучшему, потому что никто за них этого уже, очевидно, не сделает. Мы продолжаем, как можем, их поддерживать, но не столько даже деньгами, сколько обучением, идеями, создавая общее пространство и площадки для обмена информацией, притока свежих идей от подобных фондов в других странах, потому что это такое мировое движение местной филантропии. Это одна из очень успешных, с нашей точки зрения, историй, которая понятна и нужна людям, реальный работающий инструмент для улучшения жизни в стране «снизу», — рассказывает директор КАФ.

Уже стало привычным, что под Новый год проводятся благотворительные сборы подарков. Массовая «Благотворительность вместо сувениров» тоже впервые появилась в КАФ в 2006 году. Идея довольно простая: вместо того чтобы тратить кучу денег на корпоративные новогодние подарки, которые потом выбрасываются или передариваются, можно потратить эти деньги на благотворительность. А партнерам направить красивую открытку с объяснением, что стало с этими деньгами и какому фонду они были перечислены.

Поначалу КАФ координировал процесс: размещал рекламу в деловых СМИ, помогал компаниям придумать, на что конкретно им потратить свои подарочные бюджеты, ставшие благотворительными. Сейчас это стало просто ежегодной традицией во многих компаниях. И крупные некоммерческие организации, такие как Русфонд, например, пользуются этой технологией уже на постоянной основе. Известная акция «Дети вместо цветов» — это в некотором смысле продолжение той же идеи. Она просто перенесена на 1 сентября и на детско-родительско-учительскую аудиторию.

Фото: Слава Замыслов / АСИ

А в 2016 году фонд КАФ привел в Россию международную инициативу «Щедрый вторник» — Всемирный день благотворительности. Суть ее в том, что в один и тот же день — последний вторник ноября — все занимаются благотворительностью и рассказывают об этом. Главная идея состоит в том, что значимый масштаб «Щедрый вторник» может обрести только при условии, что твое движение подхватят другие. Риск у такой инициативы всегда есть: подхватят или нет, пойдет ли эта волна и вирус. «Щедрый вторник» подхватили, сейчас у проекта больше двух тысяч партнеров. Пожертвования в этот день выросли в два раза по сравнению с обычными днями.

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Помочь фонду можно здесь

При участии Лидии Тихонович, специально для «Новой»