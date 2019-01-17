Пути господни небезопасны

В ночь на 12 января в городе Великие Луки Псковской области произошло ДТП — водитель «Тойоты Камри», выехав на встречку, совершил лобовое столкновение с автомобилем «Дэу Нексия».

За рулем «Тойоты» находился молодой иеродиакон Андрей (в миру — Сергей Парфёнов), штатный клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук. Священник был пьян. Экспертиза, проведенная сотрудниками ГИБДД, показала содержание алкоголя 0,7 промилле в выдыхаемом воздухе, при допустимых 0,16 промилле.

В результате аварии серьезно пострадали две пассажирки «Дэу» — 43-летняя Екатерина Царева и ее 21-летняя дочь Анастасия — она приехала из Петербурга погостить к матери. У девушки — черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и множественные гематомы. У ее матери — переломы ребер, ушибы, сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом таза. Из машины женщину пришлось извлекать спасателям.

Уже днем 12 января епископ Великолукский и Невельский Сергий запретил иеродиакону Андрею, находящемуся сейчас под подпиской о невыезде, совершать священнослужение до окончания следствия. А 16 января великолукская епархия выразила официальное сожаление о случившемся, заявив, что «молится обо всех участниках аварии» и «готова предоставить пострадавшей и ее родственникам любую посильную помощь».

Но посильная помощь начала поступать и до этого.

Как сообщает портал Znak.com со ссылкой на слова пострадавшей Екатерины Царевой, 15 января к ней в больницу приходил помощник управляющего Великолукской епархии по взаимодействию с государственными и общественными организациями, протоиерей Александр Петряков.

Протоирей предложил Екатерине причаститься и объяснил женщине, что, возможно, она думала «о том, как быстрее домой приехать, выпить, на какую-нибудь гулянку сходить», а Бог «так ее попытался остановить».

Навещал Екатерину Цареву и виновник ДТП. В комментарии для великолукского портала Lukinews.ru иеродиакон рассказывал, что «слёзно просил прощения, предлагал любую помощь», и чтобы «хоть как-то ободрить», решил подарить икону, которая «их всех спасла от смерти», ведь «лобовое столкновение часто заканчивается летальным исходом».

После случившегося ДТП в сети поднялась волна обвинений — не только против виновника происшествия, но и против всей РПЦ. На сайтах различных СМИ люди оставляли гневные комментарии к новости о ДТП. Пострадавшая в аварии Анастасия Царева сообщила порталу Lukinews.ru, что, по ее мнению, «некоторые СМИ уже откровенно перегнули палку». Девушка сказала, что ведет борьбу «не с церковью, а с ее отдельной единицей, с самой ситуацией».