Пути господни небезопасны
РПЦ видит в аварии с пьяным священником божий промысел и, судя по статистике, бог нередко использует своих служителей для этих целей
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Артем РаспоповНовая газета
В ночь на 12 января в городе Великие Луки Псковской области произошло ДТП — водитель «Тойоты Камри», выехав на встречку, совершил лобовое столкновение с автомобилем «Дэу Нексия».
За рулем «Тойоты» находился молодой иеродиакон Андрей (в миру — Сергей Парфёнов), штатный клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук. Священник был пьян. Экспертиза, проведенная сотрудниками ГИБДД, показала содержание алкоголя 0,7 промилле в выдыхаемом воздухе, при допустимых 0,16 промилле.
В результате аварии серьезно пострадали две пассажирки «Дэу» — 43-летняя Екатерина Царева и ее 21-летняя дочь Анастасия — она приехала из Петербурга погостить к матери. У девушки — черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и множественные гематомы. У ее матери — переломы ребер, ушибы, сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом таза. Из машины женщину пришлось извлекать спасателям.
Уже днем 12 января епископ Великолукский и Невельский Сергий запретил иеродиакону Андрею, находящемуся сейчас под подпиской о невыезде, совершать священнослужение до окончания следствия. А 16 января великолукская епархия выразила официальное сожаление о случившемся, заявив, что «молится обо всех участниках аварии» и «готова предоставить пострадавшей и ее родственникам любую посильную помощь».
Но посильная помощь начала поступать и до этого.
Как сообщает портал Znak.com со ссылкой на слова пострадавшей Екатерины Царевой, 15 января к ней в больницу приходил помощник управляющего Великолукской епархии по взаимодействию с государственными и общественными организациями, протоиерей Александр Петряков.
Протоирей предложил Екатерине причаститься и объяснил женщине, что, возможно, она думала «о том, как быстрее домой приехать, выпить, на какую-нибудь гулянку сходить», а Бог «так ее попытался остановить».
Навещал Екатерину Цареву и виновник ДТП. В комментарии для великолукского портала Lukinews.ru иеродиакон рассказывал, что «слёзно просил прощения, предлагал любую помощь», и чтобы «хоть как-то ободрить», решил подарить икону, которая «их всех спасла от смерти», ведь «лобовое столкновение часто заканчивается летальным исходом».
После случившегося ДТП в сети поднялась волна обвинений — не только против виновника происшествия, но и против всей РПЦ. На сайтах различных СМИ люди оставляли гневные комментарии к новости о ДТП. Пострадавшая в аварии Анастасия Царева сообщила порталу Lukinews.ru, что, по ее мнению, «некоторые СМИ уже откровенно перегнули палку». Девушка сказала, что ведет борьбу «не с церковью, а с ее отдельной единицей, с самой ситуацией».
статистика
За последние 7 лет по вине священнослужителей произошло несколько ДТП
31 июля 2012 года настоятель храма Илии Пророка в Москве игумен Тимофей (в миру Алексей Подобедов) за рулем спорткара BMW с дипломатическими номерами посольства Мальты столкнулся с двумя автомобилями. Все водители, в том числе Подобедов, получили травмы разной степени тяжести. Очевидцы утверждают, что в момент аварии священнослужитель был пьян и из-за этого отказался от медицинского освидетельствования. 12 сентября 2012 года решением суда игумен Тимофей лишён водительских прав на один год и восемь месяцев за невыполнение требования проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
15 августа 2013 года на Кутузовском проспекте в Москве «Гелендваген» иеромонаха Илии (в миру Павел Семин) столкнулся с автомобилем Škoda Octavia. В результате внедорожник влетел на площадку, где должны были укладывать асфальт. Под колесами оказались главный инженер участка "Гормоста" 56-летний Николай Сергеев и сотрудник проектной организации "Точка опоры" 35-летний Павел Лейкин. В результате полученных травм рабочие скончались. В июне 2013 года иеромонах Илия получил три года колонии.
1 декабря 2015 года в Петразаводске дьякон храма Пантелеимона Иван Петунов насмерть сбил 53-летнюю женщину на пешеходном переходе. Дьякон был пьян. В июне 2016 года Петунов получил 4 года колонии-поселения.
27 ноября 2016 года в Москве на Ленинградском проспекте священник храма Всех Святых на Кулишках Николай Левкин на своем BMW насмерть сбил 52-летнего пешехода. Батюшка утверждал, что его автомобиль подрезал таксист, иномарку занесло, а пешехода в темноте он не заметил. По факту аварии было возбуждено уголовное дело, по которому Левкин изначально проходил как свидетель. О том, понес ли священник уголовную ответственность, ничего не известно.