Блэкджек с тремя топорами

В конце декабря Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в пользу крупнейшего онлайн-казино в России Azino777. Налоговая внесла в черный список компанию Victory777 N.V., зарегистрированную на офшорном острове Кюрасао (владельцы компании достоверно неизвестны), определив ее как организатора незаконной игорной деятельности в России. По подсчетам РБК, годовой объем ставок в Azino777 составляет от 6 млрд до 15 млрд рублей. В понедельник, 14 января, запрет вступил в силу. К ФНС присоединился Роскомнадзор, объявив о внесении в реестр запрещенной информации более полутора тысяч ресурсов, связанных с Azino777.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Борьба в Сети ведется не первый год: в 2017 году Роскомнадзор заблокировал более 50 ресурсов, связанных с Azino777, в первой половине 2018 года — еще около 350. Но толку от этого почти нет — на месте заблокированных адресов появляются сотни новых «зеркал». По состоянию на 17 января сайт Azino777 до сих пор доступен из поисковой выдачи.

Более того, за это время ресурс успел стать одним из самых крупных рекламодателей в Рунете — притом что казино в России, как виртуальные, так и традиционные, находятся вне закона с 2006 года (за исключением пяти специальных игорных зон).

Наказание за организацию нелегального игорного заведения — штраф до 1 млн рублей и тюремное заключение сроком до шести лет.

По подсчетам компании Mediascope, рекламу Azino777 в первой половине 2018 года видели больше 3 млн человек в месяц (7% от просмотров всего рекламного видео в Рунете). В вирусных промороликах поучаствовали известные рэперы Гуф и АК-47, которые, похоже, отделаются штрафом в 2,5 тыс. рублей.

Чтобы повысить эффективность борьбы с онлайн-казино, с весны прошлого года правительство обязало банки и платежные системы блокировать переводы в адрес нелегальных игорных организаций за рубежом. Изначально считалось, что запрет переводов игорным операторам имеет рамочный характер и не может быть реализован на практике ввиду отсутствия конкретных правовых алгоритмов, говорит председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов.

Дело в том, что перечень запрещенных организаций формируется ФНС, но инструкций от налоговой не поступало до конца декабря. За это время большинство кредитных организаций не принимали никаких мер, и только некоторые решили заранее перестраховаться. «Сбербанк, ВТБ и «Тинькофф» реализовали такой алгоритм и первыми начали проводить блокировку трансакций», — говорит эксперт. Возможно, это связано с давлением ЦБ, который осенью провел в банках несколько проверок на предмет трансграничных платежей в пользу операторов азартных игр.

Не ясно, почему власти так долго медлили с внесением Azino777 в реестр запрещенных онлайн-казино, соглашается финансовый омбудсмен Павел Медведев. По одной из версий, столько времени ФНС понадобилось для осуществления «контрольной закупки»: налоговики по служебной необходимости тестировали сайты с рулеткой и блэкджеком, чтобы удостовериться в незаконном характере их деятельности и идентифицировать нарушителей закона.

Даже сейчас ограничения остаются во многом теоретическими: иностранные игорные операторы наверняка попытаются разработать ответные механизмы, позволяющие избежать «отсечения» платежей в свою пользу.

«Пытаться таким простодушным образом препятствовать переводу денег в эти виртуальные казино все равно не получится, потому что отследить счета очень трудно.

И это полицейская задача, а не банковская», — считает Медведев.

Блокировки переводов осуществляются по MCC-коду, который отражает вид деятельности компании — адресата платежа. Чтобы обойти запрет, казино могут подменять MCC (например, указывать вместо азартных игр «консультационные услуги»), открыть новые банковские счета или просто использовать подставные компании.

Еще одна проблема состоит в том, что пополнить счет на Azino777 можно с помощью пяти иностранных платежных систем — EcoPayz, Piastrix, Payeer, Skrill, Neteller — неподконтрольных российским налоговикам.

Оценить объем подпольного игорного бизнеса практически невозможно — эксперты предупреждают, что любые цифры на этот счет взяты с потолка. Самая правдоподобная оценка теневого рынка онлайн-казино — около $3 млрд (примерно половина оборота легального сектора).

«Я думаю, эту цифру можно крутить в любую сторону — и больше, и меньше. Но в целом распространение [нелегальных казино] очень большое», — говорит эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин. При этом такие организации часто работают в связке с разными видами криминального бизнеса и выполняют функцию «отмывочных» контор.

Расцвет подпольных казино среди прочего связан с тем, что регуляторная практика индустрии азартных игр в России движется в неправильном направлении.

Законы носят слишком запретительный характер — ни одна страна в мире не добивалась успеха таким путем, отмечают эксперты.

«Надо легализовывать азартные игры и жестко их контролировать, а не запрещать. Все страны это проходили и от этой пагубной практики отказались — и в Европе, и в Америке. Даже там, где категорически это запрещено, люди все равно играют. В Китае, например, существует около миллиона подпольных игровых автоматов», — говорит Слободкин.

Фото: photoxpress

Часть неудовлетворенного спроса клиентов казино приняли на себя букмекерские конторы и лотереи, которые тоже относятся к категории азартных игр, но имеют легальный статус на территории России. «А вот казино, которые, так сказать, наиболее законопослушны и могут не пускать определенные категории населения, чтобы защищать проблемных игроков, подверженных патологическому влечению к азартным играм, — их взяли и загнали в резервации», — возмущается Слободкин.

Политика правительства, наоборот, подталкивает россиян к различным финансовым авантюрам, считает Медведев. По его данным, за последнее время произошел огромный рост объемов сомнительных финансовых инвестиций. Сейчас второе место по числу обращений к финансовому омбудсмену занимают жертвы мошенников, и их отставание от закредитованных граждан сильно сократилось.

«Во время обсуждения пенсионной реформы нам со всех сторон говорили, что мы должны на старость и на лечение копить сами, выкорчевывать патернализм из нашей головы…

Ну и граждане попались на эту удочку, начали «зарабатывать». А как еще можно заработать в стране, где экономика не растет?» — говорит Медведев.

Человеку, который связался с нелегальным онлайн-казино, помочь практически невозможно. Это общее свойство всех финансовых «лохотронов» — от пресловутой пирамиды «Кэшбери» до мошеннических форекс-дилеров: добиться от них компенсаций очень сложно, даже если человек спохватился моментально. И принятием очередного запрещающего закона этой ситуации не поможешь.