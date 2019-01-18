Как вариант

Сергей МостовщиковНовая газета
Представляем историю из собрания Русфонда, старейшего благотворительного фонда в России, который уже 21 год помогает тяжелобольным детям. Это обычный семейный портрет и простой рассказ о том, как люди преодолевают самое сложное, что может быть в жизни, — недуг собственных детей.
Когда говорят, что человеку не так уж и много надо для счастья, видимо, что-то недоговаривают или просто ничего не знают о матери Артема Журова из Петропавловска-Камчатского. В ее случае счастье — драматическое событие, более сложный процесс. Сначала надо родиться на Камчатке, потом родить здесь троих детей, дождаться, пока сюда, на край света, в командировку приедет важный чин из «Газпрома» с водителем и выскочит на встречную полосу. Удар. Ребенок без сознания. Реанимация. Страшные прогнозы: не будет ходить и говорить. Потом должен уйти муж и появиться новый мужчина, хороший человек. Но ненадолго. И вот лечение ребенка. Две поездки на реабилитацию в Германию с помощью Русфонда. Похороны второго мужа. Где же тут счастье? А Артем теперь сам ходит в обычную школу. Это и есть счастье, настоящее. О нем мы и разговариваем с Марией Журовой.
«Тяжело сейчас жить в Петропавловске-Камчатском. Ну вот тут я выросла и всегда мечтала стать врачом — это мое призвание.
Поступила в училище на медсестру, закончила и пошла работать в Камчатскую краевую больницу. Старшего сына я родила, когда работала в реанимации, в девятнадцать лет. После декретного отпуска вернулась на работу и не выдержала. Прихожу — а там огнестрельное ранение в голову у человека, мозги наружу. Я как увидела — упала без сознания. Заведующий на следующий день перевел меня в краевой роддом.
Родилась у меня дочка — мне было тогда двадцать три года. С двумя детьми мне захотелось работы полегче. Я нашла в газете объявление: нужна медсестра в детском саду. Здесь у меня родился третий ребенок, Артем.
Настоящее испытание у меня было в 2012 году, 13 октября. Мы возвращались из-за города, из гостей. Ехали вчетвером: я, Артем, моя мама и ее подруга. На встречной полосе клали асфальт. Техника уже не работала, машины ехали медленно. Но кто-то торопился: водитель вез начальника транспортного отдела хабаровского «Газпрома». Видать, они хотели всех обогнать по обочине, подскочили, и их выкинуло поперек дороги, прямо передо мной. Я в них въехала до половины их салона. Пассажир скончался на месте, а водитель отделался ушибами.
Помню, я закрыла глаза и только слышала шипение колес, пока мы кружились по трассе: ш-ш-ш. Мама живая, тетя Таня живая. Я взяла ребенка, он без сознания. У него был каменный живот — это признак внутреннего кровотечения.
Молодцы, конечно, у нас врачи. Без всяких МРТ, с одним УЗИ и рентгеном, они Артема спасли. Стали делать операцию, шла она шесть часов. Но после выхода из наркоза Артем ни на что не реагировал, движений в теле не было никаких. Речь пропала. Врачи сказали: ходить он будет вряд ли, что-то произошло внутри — мы с нашим оборудованием определить не можем.
Потом мы деньги собрали, поехали в Петербург на диагностику мозга. Там определили, что кровь разлилась не только по брюшной полости. Разорвались сосуды вокруг спинного мозга, и внутрь попала кровь, запаяла корешки, которые отвечают за передачу информации в ноги. Пролечили нас, конечно, но сказали: друзья, ищите способы реабилитации по всему миру.
Я к тому времени понимала это и сама. Уже нашла клиники в Израиле, в Германии, в Корее и Китае. Но поняла: суммы такие, что мне денег не хватит, даже если я продам квартиру. Конечно, мог бы помочь «Газпром» и водитель, который был виновен в аварии. Но «Газпром» возместил мне только убытки за машину, а водитель с пенсии перечисляет какие-то копейки.
Ну что тут поделать, ладно, простили мы его. Но я думаю, а как же быть? И тут — бац, как в сказке — сюжет в телевизоре про какого-то ребенка: просят помочь, отправить СМС в Русфонд. Я написала туда письмо, и вдруг все получилось! Очень быстро нас отправили в Германию, оплатили даже билеты до Гамбурга!
Реабилитация у немцев — это совсем не то, к чему мы привыкли. В первый раз немцы нам сделали специальный велосипед, чтобы Артем улучшал движения, во второй раз, с которым нам тоже помог Русфонд, — пластиковые аппараты на ноги, чтобы выровнять постановку стопы и походку. В итоге, слава богу, мы встали на ноги.
Понятно, что, когда он пошел в школу, у меня была головная боль: я боялась, чтобы дети его не снесли. Но что делать, пришлось мне этот страх преодолевать.
А как еще быть, если ты все время среди этих страхов? Когда случилась авария, это была не единственная трагедия. От детей ушел их папа, мой муж. А у меня появился человек, который в трудную минуту подставил свое плечо. Официально в брак вступили, прожили три года — и вот нам новый звонок, нежданно-негаданно. Опухоль в мозгу.
Я бросила работу. У мужа началась ремиссия. Я улетела с дочкой в Питер, она в институт поступала.
И тут вдруг в начале сентября муж перестал мне звонить. Я набираю — не отвечает. Одиннадцатого числа он умер, а у меня обратные билеты только на двадцатое. В «Аэрофлоте» говорят: поменять нельзя, берите бизнес-класс по 70 тыс. То есть вместе с Артемом это 140 тыс. Ну откуда? И я старшему сыну говорю: хорони без меня, но с уважением. И я вот сейчас к нему на могилу хожу и думаю: он еще вернется. Он же моряк был, на несколько месяцев в море уходил, и я представляю: он еще придет.
А что мне еще представлять? Это моя батарейка, мой оптимизм. Мне все говорят: господи, да как же ты не спилась-то еще, в грязь не упала? А я отвечаю: а это что, вариант? Нет. Вариант — это счастье. Вариант — это жизнь».
Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За 22 года частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,644 млрд руб. В 2019 году (на 15.01.2019) собрано 19 599 448 руб., помощь получили 45 детей. С начала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) читатели «Новой газеты» помогли (на 15.01.2019) 116 детям.
ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
Вика Демина, 13 лет, спастический тетрапарез, детский церебральный паралич, эпилепсия, сколиоз 3-й степени, кифоз, деформация бедренной кости, требуется инвалидная коляска.
Цена вопроса 240 436 руб.
Вика родилась недоношенной, в тяжелом состоянии. Из реанимации роддома ее перевели в неврологический центр. Врачи говорили, что дочка окрепнет и догонит в развитии сверстников, но этого не произошло, как мы ни старались. Лечение не помогало. А в пять лет у Вики начались судорожные приступы, и реабилитацию пришлось остановить. Сидит и стоит Вика только с опорой, голову держит недолго, ползать не может. У нее образовалась кривошея, сильно искривлен позвоночник. Дочка уже перенесла две операции — у нее деформирована бедренная кость и развивается артроз. Инвалидная коляска, которой мы пользуемся шесть лет, громоздкая, тяжелая и уже разваливается. Вике приходится сидеть в неудобной позе, у нее сильно устает и болит спина. Все предложенные Фондом соцстрахования модели колясок Вике не подходят из-за ее особенностей. Врачи рекомендуют коляску Convaid Cruiser: она складная по типу «трость», снабжена регуляторами положения спинки, высоты и глубины сиденья, высоты подножки. Есть пояс для поддержания туловища, фиксаторы стоп, пневматические колеса. В ней Вике будет удобно и безопасно. Самим такую коляску не купить. Очень надеемся на вашу помощь. Спасибо!
Наталья Демина, мама Вики, г. Озеры, Московская область
Реквизиты для помощи
Благотворительный фонд Русфонд
ИНН 7743089883
КПП 774301001
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К/с 30101810200000000700
БИК 044525700
Назначение платежа: организация лечения, фамилия и имя ребенка (НДС не облагается). Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью. Вы можете также помочь детям, пожертвовав через приложение для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав SMS-пожертвование, отправив слово ФОНД (FOND) на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Абонентам МТС и Теле2 нужно подтверждать отправку SMS.
Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru
e-mail: rusfond@rusfond.ru
Телефон 8 800 250-75-25 (звонок по России бесплатный, благотворительная линия от МТС), факс 8 495 926-35-63 с 10.00 до 20.00