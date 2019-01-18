70 лет Михаилу Борисовичу Катышеву!

Весь коллектив «Новой газеты» поздравляет с юбилеем любимого нами Михаила Борисовича Катышева. Самое судьбоносное для России время, с середины до конца 90-х, он был руководителем следствия, заместителем генерального прокурора.

Иной читатель «Новой», особенно молодой, опешит: как самая независимая от власти, самая оппозиционная к ней газета поздравляет одного из самых высокопоставленных государственных чиновников! Для несведущих объясню.

Шла ненавистная нам война в Чечне. Гибли люди: чеченцы, русские. И властям было мало дела до убитых, пропавших без вести, пленных и их матерей, жен, детей. Судьбы тысяч 18–20-летних солдат, жителей Чечни были неизвестны.

В конце 1996 года «Новая газета» начала акцию «Забытый полк». Мы не искали в этом деле помощи у государственных мужей, но иногда она приходила в лице неравнодушных людей: военных, политиков, прокуроров. И руководитель следствия Генеральной прокуратуры был первым из них.

Помогая спасать пленных российских солдат, женщин, детей и стариков, служителей культа разных вероисповеданий, он умудрялся никогда не нарушать букву и дух закона. Не буду приводить многочисленные примеры, чтобы никого из спасенных не обидеть. Но скажу, что однажды он помог мне вытащить из неволи сироту — 13-летнего санкт-петербургского беспризорника, причем тяжелобольного — Андрюшу Латыпова, за которого «не умирали» ни мать, ни отец.

Как-то в очередной раз выходил из его кабинета в неизвестность (за меня тогда некому было болеть, кроме «Новой газеты»). Он остановил меня и сказал слова, о которых я и не мыслил: «Слава, мы никогда тебя не оставим!»

Дай бог Вам здоровья и долгих лет жизни на радость детям, внукам, друзьям, среди которых и весь коллектив «Новой газеты»!

Михаил Борисович! Мы никогда Вас не оставим!