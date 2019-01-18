Где, кого, за что

Дело «Нового величия»

Мосгорсуд оставил без изменения решение Дорогомиловского суда Москвы о продлении ареста (домашнего и под стражей) до 13 марта для фигурантов дела «Нового величия».

Защита обвиняемых отмечала, что по делу проведены две экспертизы, согласно которым в программе и уставе «Нового величия» нет призывов к насильственным действиям и экстремизму. Однако результаты исследования не устроили следствие, и оно, по мнению защиты, стало тянуть время.

Анна Павликова и Мария Дубовик просили отпустить их из-под домашнего ареста, так как одной необходимо серьезно лечиться, а второй начать обучение в университете и сдать ЕГЭ. Но судья Мосгорсуда Николай Ткачук был непреклонен.

По делу «Нового величия» проходят 10 человек. Все они обвиняются в организации экстремистского сообщества. Шестеро обвиняемых находятся под домашним арестом, четверо — в СИЗО.

Дело начальника колонии

Сегежский городской суд Карелии приговорил экс-начальника колонии № 7 Сергея Коссиева к 2,5 года колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Его заму Анатолию Луисту назначили 3 года колонии общего режима (вменялось также получение взятки).

Оба подсудимых признали вину, их дела рассматривали в особом порядке. Коссиева и Луиста обвиняли в вымогательстве денег у зэков под предлогом ремонта помещений колонии. Потерпевшими по делу оказались 8 человек.

ИК-7 в Сегеже стала объектом внимания в конце 2016 года после письма осужденного оппозиционера Ильдара Дадина, где он рассказал, что его избили лично начальник колонии Коссиев и трое надзирателей. О пытках в колонии рассказывали родственники других заключенных, однако уголовные дела в отношении тюремщиков за жестокое обращение возбуждены не были.

Дело «Мурки»

В Санкт-Петербурге отменили штраф в 300 тысяч рублей местному жителю Ивану Барбакову, которого признали виновным в экстремизме. Дело прекращено в связи с декриминализацией статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

Дело против Барбакова завели после того, как он опубликовал видеозапись под названием «Священнослужитель вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара (поп поет «Мурку»)». На записи православный священник в храме действительно исполняет «Мурку», ее публикация весной 2018 года привела к тому, что священника выслали из Москвы.

Дело о госизмене

Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского суда об аресте 74-летнего ученого ЦНИИмаша (входит в «Роскосмос») Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене. Заседание как всегда проходило в закрытом режиме.

Адвокат Кудрявцева Иван Павлов рассказал «Новой», что защита планирует обжаловать условия содержания под стражей в Европейском суде, отметив, что в делах по госизмене ресурсы «очень ограничены».

По версии следствия, ученый якобы передал бельгийскому Фон Кармановскому научному институту информацию, которая могла использоваться при создании нового вооружения. Кудрявцев утверждает, что не имел доступа к секретным сведениям более 20 лет. От сделки со следствием он отказался. Свидания с родными Кудрявцеву запрещены.