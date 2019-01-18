«Власти намеренно обанкротили «ЮКОС»

2005 год. Оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Фото: РИА Новости

Верховный суд Нидерландов 18 января в окончательной инстанции признал, что банкротство нефтяной компании «ЮКОС» российскими властями в 2007 году было незаконным. Тем самым Верховный суд поставил точку в споре между бывшими акционерами «ЮКОСа» и российской компанией «Промнефтьстрой» за активы голландской «дочки» — Yukos Finance. Суд подтвердил, что решение Московского арбитражного суда от 2006 года о признании ОАО НК «ЮКОС» банкротом не будет признано на территории Нидерландов, следовательно, не будут признаны итоги аукциона по продаже акций голландской структуры ЮКОСа Yukos Finance B.V. в пользу ООО «Промнефтьстрой».

В мае 2017 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что российские власти инициировали банкротство «ЮКОСа» в нарушение фундаментальных правовых принципов. К НК ЮКОС, пришел к выводу суд, были предъявлены чрезмерно высокие требования об уплате НДС и штрафов, которые компания должна было оплатить в короткие сроки. Кроме того, гласило решение суда, «ЮКОС» лишили возможности надлежащей правовой защиты в российском суде и проигнорировали все ее попытки урегулировать налоговые претензии. Ну, а главное — суд в Амстердаме постановил, что банкротство «ЮКОСа» на территории России не может быть признано голландским правосудием в силу «несовместимости» правых систем двух стран.

Компания «Промнефтьстрой» подала кассационную жалобу.

И вот спустя 20 месяцев Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение, подтвердив: компания «Промнефтьстрой» незаконно стала владельцем акций Yukos Finance в 2007 году, а само банкротство НК ЮКОС «не было оправданным», поскольку «российские власти преднамеренно спровоцировали это банкротство».

Напомним, нефтяная компания «ЮКОС», существовавшая с 1993 по 2007 год, была одной из в России по объемам реализации нефти.

В 2003 году одновременно с заведением уголовных дел против руководителей и менеджеров НК «ЮКОС», Министерство Российской Федерации по налогам и сборам (ныне ФНС) возбудило расследование по поводу уклонения компании от уплаты налогов в 2000—2003 годах. Общая сумма налоговых претензий с учётом штрафов и пеней составила 582 млрд руб., а с учётом претензий к дочерним обществам — 703 млрд руб. или почти 25 млрд долл. по тогдашнему курсу.

Менеджмент компании совместно с акционерами рассматривал возможность объявления НК «ЮКОС» банкротом с целью избежать его расчленения.

После наложения штрафов акции «ЮКОСа» сильно упали в цене. 17 июня 2004 года Владимир Путин заявил, что государство не намерено банкротить «ЮКОС». В результате акции подорожали за один день почти на треть. Через две недели Федеральная служба судебных приставов приняла решение о принудительной продаже основного добывающего актива компании — «Юганскнефтегаза» — для возмещения долгов перед бюджетом. И «Юганскнефтегаз» был продан с аукциона.

Победителем стала фирма-однодневка ООО «Байкалфинансгруп» с уставным капиталом 10 000 рублей, зарегистрированная за две недели до аукциона по подставному юридическому адресу в Твери — в реальности на этом месте была рюмочная под названием «Лондон».

Между тем о существовании данной фирмы знал президент Владимир Путин, публично заявив после аукциона, что за «Байкалфинансгрупп» не стоят госкомпании, а её акционерами «являются исключительно физические лица, которые многие годы занимаются бизнесом в сфере энергетики». Через несколько дней «Байкалфинансгрупп» была куплена государственной «Роснефтью».

К марту 2006 года, когда руководители «ЮКОСа» были осуждены по первому приговору суда, а менеджеры высшего и среднего звена находились под следствием или в розыске, арбитражный суд Москвы принял решение о банкротстве компании и назначении в ней внешнего управляющего, которым стал Эдуард Ребгун. В «ЮКОСе» ввели конкурсное производство сроком на год. 21 ноября 2007 года на основании решения все того же арбитражного суда Москвы НК «ЮКОС» была ликвидирована. В течение 2007 года имущество компании было распродано на аукционах — ее основные активы по заниженным ценам достались «Роснефти».