Акция памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в Петербурге. Фотографии

19 января петербуржцы вспоминали убитых в 2009 году в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову. Акция началась с импровизированного шествия от станции метро «Чернышевская» до памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной, где участники мероприятия возложили цветы. Среди пришедших к памятнику был замечен и правозащитник Сергей Мохнаткин, освобожденный в середине декабря из колонии в Архангельской области.

В день памяти 19 января петербургские активисты также провели серию одиночных пикетов у Соловецкого камня. На ней были задержаны семь человек.

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

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