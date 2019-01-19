Новая газетастать со–
участником
Репортажи

Акция памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в Петербурге. Фотографии

10 лет со дня громкого убийства активисты отметили траурным шествием. Несогласованное мероприятие обошлось без задержаний

Общество

Елена Лукьянова«Новая в Петербурге»

 

19 января петербуржцы вспоминали убитых в 2009 году в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову. Акция началась с импровизированного шествия от станции метро «Чернышевская» до памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной, где участники мероприятия возложили цветы. Среди пришедших к памятнику был замечен и правозащитник Сергей Мохнаткин, освобожденный в середине декабря из колонии в Архангельской области.

В день памяти 19 января петербургские активисты также провели серию одиночных пикетов у Соловецкого камня. На ней были задержаны семь человек. 

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕТЕРБУРГСКОЙ РЕДАКЦИИ  | АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ  | PDF

Теги:
антифашисты, бабурова, маркелов, митинги, петербург

Топ 6

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera