Мракобесие и профессура

С попыткой присудить патриарху профессорское звание акадимия наук совершила сразу ряд политических просчетов. Фото: РИА Новости

Избранный в 2017 году президент РАН Александр Сергеев старается вести себя как опытный политик. Ни с кем специально не ссорится и дружит со всеми влиятельными людьми в государстве. Разумеется, все ради спасения отечественной науки — хотя теперь уже и не скажешь точно, от кого.

На прошедшей неделе стратегия дала крупный сбой. Публика узнала о том, что РАН награждает званием почетных профессоров патриарха Кирилла и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и возмутилась.

Сначала предполагалось, что награждать новоявленных корифеев будут уже 22 января, но руководство РАН аккуратно перенесло процедуру на неопределенный срок.

И сделала специальное заявление, мол, это пока еще не окончательное решение, будет обсуждение, академики должны проголосовать в поддержку наград для Кирилла и Матвиенко.

В РАН сделали сразу несколько политических просчетов.

Во-первых, в академии привыкли действовать без общественной дискуссии. Сами придумали, кого считать профессорами, сами назначили процедуру, наградили. Никто бы мог и не заметить, и у главы РПЦ появилась бы просто очередная приятная награда. Вот, дескать, даже ученые высоко оценивают наш вклад. Академики если перед кем и отчитываются, то перед начальством, и больше всего местных бюрократов волнует статус «президентских советников». Но тут общество возмутилось, а РАН заодно напомнила, что, строго говоря, работать ученые должны совсем не на начальство, а на граждан. И граждане в случае с почетным профессором-патриархом изумились достаточно громко: что там в РАН вообще происходит?

Во-вторых, фигура патриарха Кирилла для значительной части российского общества является вполне одиозной и ассоциируется с мракобесием и преследованием людей за «оскорбление чувств верующих». Отсюда следует, что не все уважаемые в российском государстве лица одинаково полезны для РАН. Если бы Сергеев решил выдать звание профессора Рамзану Кадырову, это тоже вызвало бы вопросы, хотя он человек очень известный и при необходимости может организовать научной политике силовую поддержку. Пресс-секретарь Сергеева Светлана Попова начала оправдываться, что Кирилл известный популяризатор науки, и даже был знаком с Сергеем Капицей. В ответ в интернете иронизировали:

в РАН идет акция, приведи знакомого ученого и получи статус профессора.

Главе РПЦ тоже есть о чем задуматься после того как в РАН перенесли награждение, а в социальных сетях саму идею раскритиковали. Оказывается, кроме дружбы между начальниками в России существует и другая политика. Валентину Матвиенко, кстати, обделили почетным профессорством уже просто за компанию, хотя про нее тоже шутили: мол, получает звание за знакомство с нужными людьми.

В общем, если в РАН собираются защищать высокое звание науки, то стоит быть разборчивее со званиями. Но, возможно, самый крупный просчет допущен Сергеевым именно в цинично-политическом отношении. Неудачное время выбрано руководством РАН для того, чтобы сближаться и публично дружить с Кириллом.

На традиционном рождественском богослужении рядом с патриархом образовалась политическая пустота.

Из всей российской элиты в Храме Христа Спасителя присутствовал только премьер Медведев с супругой. Президент Путин был в это время в Петербурге. Случайностью это не назовешь, ведь главное достижение РПЦ за отчетный период — это потеря украинских приходов, достигнутая к тому же ценой раскола мирового православия.

Дают ли за это профессорские звания?