Любить ее можно за многое —

За панцири льдов и камней,

За все ледяное и строгое,

Что так приживается в ней,

За эти призывы к смирению,

За коими прячут погром,

За внятный всему населению

Глубокий стокгольмский синдром,

За образ рассерженной матери,

Что вечно святей и правей

Испуганных, с рожами мятыми,

Беспутных своих сыновей,

За образ державного идола,

За клекот двойного орла,

За то, что свободы не видела,

А видела — так прокляла.

Любить ее можно за многое:

За скудость, ненастье, рванье,

За что-то сиротски-убогое

И кроткое в лике ее,

За тихие слезы и жалобы,

За то, что себя же сдают —

Упорство, глядишь, помешало бы

Любить этот кроткий уют;

За верность привычному облику,

Который — смотри не смотри —

Подобно родимому бублику,

Давно уже с дыркой внутри;

За веру, что где-то окупится

Терпение это и страсть,

За это стремленье окуклиться

И в спячку подснежную впасть.

А сам я люблю ее, кажется, —

Ее непременный изгой, —

За то, что она не уляжется

Ни в этот шаблон, ни в другой;

За то, что сменяется Пасхою

Ее безнадежность и мрак,

За то, что единою краскою

Ее не покроешь никак;

За то, что жива и под панцирем,

Подспудное длит бытие —

Спасибо огромным дистанциям

И крайностям вечным ее;

За то, что гордится все менее

Верховным своим дурачьем,

За то, что единого мнения

Не может иметь ни о чем,

За то, что из морока мнимого

Всегда прорастает травой;

За то, что утешить травимого

Старается каждый второй —

За то, что любому карателю,

Куратору, — Боже, прости! —

Уже к одному знаменателю

Ее не удастся свести;

За то, что не верит делениям

На чуждую Нерусь и Русь,

Не сводится к определениям —

К которым и я не свожусь, —

И после рыданья задавленного

Проснется чиста и пряма,

И щедро прославит затравленного!

Хотя и затравит сама.