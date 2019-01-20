«Курилы — это край терпения россиян»

Днем в воскресенье, 20 января, на Суворовской площади в Москве прошел объединенный митинг против передачи Курильских островов Японии. В митинге приняло участие около 500 человек — в основном, представители левых и патриотических сил, но были и монархисты, и Всеволод Чаплин, и даже «доброволец» из «африканских земель». Многие из выступавших прежде занимались спасением русскоязычного населения востока Украины. Корреспонденты «Новой» на месте оценили масштаб сопротивления.

Участники митинга на Суворовской площади. Митинг посетили активисты «Левого фронта», «Партии дела», «Другой России» и других организаций. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Перед самым началом митинга за его бортом остались два представителя. Один — безымянный пикетчик с плакатом «Свободу Марцинкевичу и его товарищам!» — стоял на другой стороне дороги от Суворовской площади; другой — лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов — не мог попасть дальше металлодетекторов, поскольку действует судебный запрет на участие главного несистемного «левого» в подобных мероприятиях. Удальцов в качестве компенсации сумел собрать импровизированную пресс-конференцию около входа на площадь, где выразил уверенность, что японские коммунисты не допустят стравливания двух народов (правда, Компартия Японии в категорической форме требует возвращения всех Курил — «Новая»).

Зато перед началом митинга стало известно, что будет выступать Вика Цыганова — так что попранный масштаб публичности был хотя бы частично, но восстановлен.

На самом митинге собралось человек 500: основу составляли «Левый фронт» и «Другая Россия», но были видны и флаги Новороссии, и флаги «Партии дела», и даже символика Объединения перевозчиков России (дальнобойщики, как выяснилось, наравне со всеми против передачи Курил). Несмотря на объединительный характер митинга, партии кучковались отдельно друг от друга, и в самом выгодном положении оказались активисты «Другой России», которые аннексировали площадку непосредственно вокруг памятника Суворову и растянули плакат «Хоккайдо — русский остров».

Всего на митинге собралось около 500 человек. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В толпе мелькали люди с другими плакатами вроде «Крым — наш, Курилы — наши», и «Не трожь Курилы, ЕКЛМН!».

Культурную коммуникацию также обеспечивал гитарист, который спел со сцены «Лучший город земли» и «На границе тучи ходят хмуро».

— Мы должны уметь разговаривать и на языке потенциального противника, и на языке потенциального союзника, так что коничива, наши японские друзья! — воскликнул в качестве одной из подводок к песне исполнитель.

После вокального удара по притязаниям японцев на «исконно русские территории» начался митинг, и вот что мы узнали из первой его части.

«Никаких правовых причин для того, чтобы передавать Курилы японцам, нет, все еще было решено в 1952 году. Это всего лишь один эпизод распродажи и растаскивания России: все князья и генсеки собирали землю, а сейчас у власти торгаши и барыги, которые все отдают с молотка» (профессор кафедры международной журналистики МГИМО Леонид Ивашов ).

). «Передачу островов могут замаскировать под совместное освоение территорий — и с этим тоже надо бороться. И вообще: не только Курилы наши — но и антинародное правительство в отставку к чертовой матери» (писатель Максим Калашников , последняя часть тирады была встречена криками «ура» и овацией).

, последняя часть тирады была встречена криками «ура» и овацией). «Не нужен никакой мирный договор с Японией. Достаточно акта о безоговорочной капитуляции Японии после Второй мировой войны. Попытка передать Курилы — это акт государственной измены. Мы уже отдали Китаю два острова, отдали акваторию Баренцева моря Норвегии, а завтра так отдадим Крым, а послезавтра — Сибирь и Москву» (руководитель движения «Новая Россия» Игорь Скурлатов).

«Если власть решится, несмотря на мнение подавляющего большинства народа, передать два, один или даже кусочек Курильских островов, мы не остановимся ни перед какими действиями — законными или незаконными. Не будут санкционировать митинги — все равно будем на них выходить» (Игорь Стрелков-Гиркин).

Бывший лидер самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) перед выступлением на митинге. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

«Япония не остановится на двух островах: им нужны все Курилы и Сахалин. Япония в 20-е годы прошлого века без объявления войны оккупировала Владивосток и Приморье, поэтому ей нельзя верить» (экс-кандидат в президенты России Сергей Бабурин ).

). «Нельзя верить сервильным СМИ. Вас убеждают, что собираются сдавать какие-то скалы в море. Но эти острова имеют огромное военно-стратегическое, хозяйственное и психологическое значение» (историк Анатолий Кошкин ).

). «22 января во время встречи Путина и Абэ переговоры должны быть полностью прекращены. Это не предмет для торга. Российское общество проснулось» (историк Николай Платошкин).

Первое отделение митинга завершилось двумя песнями Вики Цыгановой «Русская земля» и «Северный ветер». На улице в этот момент и вправду подул холодный ветер, и какая-то часть людей, замерзнув, ушла. Они не услышали, как во второй части митинга разговор от Курил плавно перетек сначала к тому, что это все проделки капиталистов и капитализма, который чужд России (так, в частности, сказал блогер Константин Семин), а потом к тому, что нынешняя «гнилая неолиберальная» российская власть — и есть исчадия капитализма.

Участники митинга во время исполнения гимна России. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Курилы — это край России, но это и край терпения российского народа! — строил гипотезу левый публицист Борис Кагарлицкий.

Специально приглашенная церковная звезда протоиерей Всеволод Чаплин поддержал тему своим блестящим камео о «политических сектантах в коридорах власти».

— Это очень похоже на продукт менталитета нашего экономического блока, — заявил Чаплин со сцены. — Мы не дали продать Курилы за сомнительные экономические выгоды. Власти испугались народа и отползли назад. Хочется верить, что и верховная власть отвергла все эти потуги бесцветных отштампованных людей отдать Курилы. Россия слишком долго отступала со времен Карибского кризиса. Крым — хорошее контрнаступление, но этого мало. Потеряна наша древняя столица, центр Руси Киев, в результате наступления враждебных западных сил, которые должны восприниматься так же, как мы воспринимали в 40-е годы наступление Гитлера. Россия не сможет жить при этом гнуснейшем капитализме, она должна очиститься от этого. Нам не нужно ростовщичество, не нужны проклятые рецепты МВФ, мы без них сможем управиться со своей историей, со своим будущим и сможем побеждать, как свободный народ. Пусть всегда будут победы!

Выступление священника Всеволода Чаплина на митинге. Он назвал Курильские острова исконно русской территорией, такой же, как и Киев. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

После серии этих парадоксальных во многих смыслах панчлайнов Чаплин удалился со сцены, а в дело вновь вступила Вика Цыганова. А в толпе тем временем обсуждали не столько сам факт переговоров по Курилам, сколько их кулуарность.

— Власть любит постфактум выдавать все решения народу, поэтому неспроста тут собрались и правые, и левые, — рассказал «Новой» активист «Левого фронта» Леонид Богомолов. — Земля Курил не принадлежит лично Путину или Медведеву, она вообще-то полита кровью наших солдат. О чем бы они там не договорились, надо проводить референдум, чтобы вся Россия сказала «да» или «нет».

В чем не сомневался, похоже, никто, так это в главном виновнике вопроса о передаче Курил. «Начал об этом вопросе говорить Путин, так что, наверное, он [виноват], — заметила в разговоре с «Новой» молодая активистка, представившаяся Анжелой. Она, как и другие, не нашла еще ответа на вопрос, как так вышло, что российская власть Крым вернула, а Курилы отдает. «Да торговля просто идет фактически, — усмехается Леонид Богомолов. — В Крыму хотя бы спросили людей, а на Шикотане никого спрашивать не хотят».

Участница митинга с плакатом «Убийцы китoff» объясняет значение своего плаката другим собравшимся. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Митинг закончился двумя импульсивными выступлениями. Генеральный директор Центра научной политической мысли и идеологии Степан Сулакшин потребовал отправить Владимира Путина в отставку, потому что это он, а не японцы, у которых «руки коротковаты», главный инициатор истории с Курилами.

— Виноваты ручонки, осуществляющие безобразную внешнюю политику, превратившую Россию в изгоя и чумной барак, — громыхал Сулакшин. — Эти ручонки ведут геноцид русского народа. Курилы — это симптом и диагноз. Это политическая онкология, путинизм в четвертой стадии. Нам предлагают отправить правительство в отставку. Разводилово! Вам Путин через пять минут приведет такое же — и даже хуже. Путинизм — это путь к гибели России!

Речь Сулакшина потонула в аплодисментах и требовании отставки президента.

Финальным выступающим стал выбежавший на сцену «доброволец» Алексей Соболев.

— Я говорил с людьми из донецких окопов, из сирийских песков, из африканских земель. Если вдруг земли все-таки решат отдать, мы с оружием в руках поедем защищать русскую землю! — прокричал он. И крики «ура!» были ему сопровождением.

Представитель «Другой России» кричит «Хоккайдо – русский остров!» вместе с товарищами. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Между этими двумя импульсивными и очень разными по вектору мысли спичами организаторы зачитали резолюцию митинга, внутри которой содержались призывы к Японии дружить, не пытаться пересматривать итоги Второй мировой войны и не забывать о чувстве вины. Видимо, чтобы это чувство лучше проступало, организаторы предложили отмечать день безоговорочной капитуляции Японии в качестве праздника. После чего митингующие начали разбредаться, аккуратно обходя пожилого человека, который объяснял какой-то женщине, что «все это шизофрения, а он взывает к здравомыслию». Вероятно, речь все-таки шла о Курилах, а не о митинге.