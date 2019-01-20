Обезглавленный Дэдпул

В январе издательство «Комильфо» выпустило комикс про суперпопулярного героя Дэдпула. Но без одной главы, той, где шла речь о нацистах и было много соответствующей символики. Разгорелся скандал. Из публикаций в СМИ складывается впечатление, что Роскомнадзор всерьез взялся за комиксы, и теперь запреты будут следовать один за другим. О том, что произошло на самом деле, мы побеседовали с Иваном Чернявским, владельцем магазина «Чук и Гик», одним из крупнейших дистрибьюторов и экспертом в этой отрасли.

— Иван, я начитался панических публикаций и пришел спросить вас: это правда? Действительно происходит наезд властей на индустрию комиксов и кровавая цензура свирепствует?

— Скорее, самоцензура. Давайте сразу уточним, что никто ничего не запрещал издательству «Комильфо». СМИ, которые распространили эту новость, интерпретировали ее неправильно. «Комильфо» самостоятельно решило проверить комикс про Дэдпула на соответствие всем возможным законам и обратилось к эксперту Роскомнадзора. Эксперт сказал, что считает проект рискованным, после чего и изъяли главу.

До прошлого года «Комильфо» было самым крупным независимым издательством комиксов в стране. А в прошлом они вошли в издательскую группу «ЭКСМО». И, несмотря на заверения в том, что издательская политика не изменится, она изменилась. Раньше они издавали вещи и похлеще, чем «Дэдпул» с нацистами. Да и само «ЭКСМО» издало в прошлом году комикс «Смерть Сталина», тот самый, по мотивам которого снят фильм. И ничего, все в порядке, все живы. Даже особого негатива не было в их адрес, насколько я знаю. На моей памяти был еще один случай, когда типографии, в которые обращалось «Комильфо», говорили, что считают издание рискованным. Было сказано так: считаем произведение очень достойным, но боимся. Речь о комиксе «Орда» украинского автора Игоря Баранько. В итоге «Орда» была издана, а «Дэдпул» пострадал.

— А нельзя было просто заретушировать свастики?

— Там не только свастики, там и реплики. Раньше у нас действительно ретушировали некоторые комиксы Marvel, действие которых происходит во время войны. У Marvel есть персонаж Капитан Америка, он был создан еще во время Второй мировой, на обложке первого комикса серии он бьет по лицу Гитлера. В нынешних комиксах Капитан Америка периодически вспоминает свои подвиги времен войны, и, естественно, там фигурирует нацистская символика. Как она фигурирует в «17 мгновениях весны» или в чаплинском фильме «Великий диктатор». Персонажи со свастиками в комиксах Marvel — всегда отрицательные герои, иначе не бывает. Никакой апологии нацизма там нет даже близко. Но желание перестраховаться у наших издательств есть, и не только у «Комильфо». Никто не хочет, чтобы к комиксам привлекалось такое же негативное общественное внимание, как к некоторым книгам или фильмам.

Я видел, как освещают тему «Дэдпула» на «России 24», и был поражен. Больше говорить не о чем? Это самая важная тема у нас теперь? Точно так же наши СМИ спикировали на американский комикс, где изображен Путин. Да, изображен, ну и что? Они и своих президентов изображают, на это уже давно никто не обращает внимания. А у нас эту тему на Первом канале обсуждал Артем Шейнин. Довольно дикая ситуация. Поэтому мне и трудно осуждать «Комильфо». Они напугались сильно заранее, но поводы у них были. Мы же видим, что происходит вокруг. Никому не хочется попасть в скандал с участием федеральных каналов.

Фото: Влад Докшин / «Новая»

— До «Дэдпула» были похожие прецеденты?

— Считаные разы. Был прецедент с тем же Marvel в 2014 году. В детском комиксе у них фигурировала советская команда супергероев. Никаких издевательств или отрицательных оценок там не было. Просто они фигурировали в качестве персонажей. Но тут же раздались голоса с призывом проверить комикс на советскофобию, надругательство и т.п. История, высосанная из пальца.

И еще один случай самоцензуры на моей памяти. Есть такая популярная игра — Overwatch. Есть и комиксы, связанные с игрой. У нас они вышли в конце 2017-го в издательстве «АСТ». Читатели были сильно удивлены, обнаружив, что там нет одной главы. А именно — про девушку по имени Трейсор. Дело в том, что в оригинальной версии она лесбиянка. По сюжету она проводит рождественские каникулы со своей подругой. И целует ее в щечку. Все, никакого секса там нет. Но этого оказалось достаточно, чтоб исключить главу. Такое решение приняло российское представительство американской компании Bizzard, разработчика Overwatch.

— Какие сейчас в комиксах самые уязвимые, самые скандалоемкие темы? Политика, насилие, проституция?

— В России, безусловно, ЛГБТ. Если в комиксе есть насилие или мат — это не так страшно. А вот ЛГБТ-персонаж приводит всех в ужас. В 2005 году я работал в издательстве и занимался выпуском комикса, в котором герой — гей. Там же выходил другой комикс, где герой крошит своих врагов в мясо, явное изображение насилия. Но это никого не смущало, а геи смущали. Боялись острой реакции аудитории. Причем задолго до закона о пропаганде гомосексуализма и вообще антигейской волны в медиа. В итоге сюжеты перепридумываются, главы исчезают, и выглядит все это очень странно.

— Острую реакцию вызывают только переводные комиксы или русские тоже?

— Большой шум вызвал феминистский комикс «Пёся» отечественного блогера nixelpixel. Негатива было столько, что нам даже пришлось отключить комменты на странице магазина. Ольга Лаврентьева рисует сейчас комикс про блокадный Петербург. Это тоже вызывает большое бурление в интернете. Пишут, что нельзя делать комиксы о Блокаде, потому что комиксы — это американское, а Блокада — это наше. Такая логика приблизительно. Притом что Ольга очень самобытный художник, никакого отношения к американской школе не имеет. И я не сомневаюсь, что тему она подает тактично. Но на фоне истории с фильмом «Праздник» Красовского у людей все реакции обострились.

Фото: Влад Докшин / «Новая»

— Как может развиваться ситуация дальше?

— В Америке 1950-х родители заставляли детей сжигать комиксы или обменивать их на настоящую литературу. Эксперты обвиняли комиксы в пропаганде гомосексуализма и коммунизма. Говорили, что рост подростковой преступности связан с комиксами. Была создана ассоциация родителей и учителей, которая проверяла каждый комикс перед выходом из печати. Думаю, что у нас до такого не дойдет. Комиксы — нишевое искусство, и по меркам России это ниша достаточно небольшая. Когда я сравниваю две цифры: население Москвы и цифры наших продаж за год — я понимаю, что беспокоиться не о чем. Тиражи сейчас — от 3 до 10 тысяч. Редкие хиты пересекают эту отметку, их можно пересчитать по пальцам. Судите сами, влияет это на общественное мнение или нет. На мой взгляд, если и влияет, то мизерно, незначительно. Максимум, что может быть: какой-нибудь депутат, типа Милонова, пару месяцев поскандалит на эту тему, и все затихнет. Кстати, в одном из комиксов издательства Bubble человека, очень похожего на Милонова, взрывает террорист. Насколько я знаю, ему показывали эту работу, но реакции не было.

— Одним словом, вы надеетесь, что вас не заметят.

— Да, очень надеемся.