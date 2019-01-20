О необыкновенных приключениях демократии в России
Вручены премии «Знамени». Одна из них — в партнерстве с «Новой газетой»
Елена Дьяковаобозреватель
17 января в Овальном зале Библиотеки иностранной литературы им. Рудомино вручены премии журнала «Знамя» за 2018 год. Как это происходит на Святках уже четверть века. «Литературный фон»-2019 скорее контрастен событию: закрылся журнал «Арион», идет кампания по спасению ресурса «Журнальный зал», в неясном положении премия «Русский Букер»…
С описания ситуации, с сомнений редакции журнала — вручать ли в 2019-м? — главный редактор «Знамени» Сергей Чупринин и начал речь в Овальном зале Иностранки.
Тем не менее лауреаты «Знамени» определены и премии вручены. Это представляется абсолютно верным: чего б ни ждать, а рожь надо сеять.
Вот еще примета времени: ни в одной номинации премию не вручает только «Знамя». Шесть основных премий, два специальных приза: все — совместно с партнерами.
Среди партнеров журнала «Знамя» в 2018-м впервые была «Новая газета».
Партнеры — а именно Российская государственная детская библиотека — наградили сам журнал «Знамя». За «оттепельный» спецвыпуск, № 8 за 2018 год. Журнал вышел в канун 50-летия «танков в Праге» и демонстрации протеста на Красной площади. Но плотный текст номера — от архивных публикаций (Борис Слуцкий, Всеволод Некрасов) до блицвоспоминаний о 1950-х, 1960-х и «лете‑1968» создают мозаичный портрет времени.
Премия издателя «Новой газеты» «за произведение о жизни и необыкновенных приключениях демократии в России» присуждена документальной повести Алексея Федярова «Взгляд сквозь» (№ 9). Это — дебют. И дебют зрелого человека. Бывший следователь и юрист крупной строительной компании, ныне — руководитель юридического департамента фонда «Русь Сидящая», — Федяров был арестован в 2013-м, освобожден в 2016-м.
Его записки — цепочка судеб. Вот столяр и отец семейства, бежавший в 1990-х из армейской части (были основания бояться смертоубийства). Добровольная явка с повинной много лет спустя. Трехлетний срок. Вот пожилой директор школы в маленьком городке, собиравший с семей учеников деньги на ремонт. (Чеки сохранял, на родительских собраниях отчитывался.) Три года. Вот барачные коты… только их переловили и сожгли в снеготопке. «Работяги, наркоманы, бывшие менты, вертухаи, прокуроры, судьи, миллионеры и нищие»… и первый вопрос читателя к себе (кому ж его задать?): как велика она, Русь Сидящая? Какой процент населения составляет сегодня?
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ С.А. Филатова присуждает премию «Дебют в «Знамени». В 2018-м она присуждена очень умело написанным, точным и изящным рассказам 22-летней художницы из Петербурга Арины Обух (№ 7 «Знамени»).
А премия Creative Writing School «е 2е 4» присуждена Павлу Селукову за рассказы «Счастливый Пушкин» (№ 11). Селуков свою речь в Овальном зале начал с первого знакомства с журналом «Знамя». Было это в 1998-м. Беспризорный подросток Селуков выменял на рынке старый номер журнала с подборкой Бродского и романом Пелевина «Чапаев и Пустота». И долго с этим потрепанным журналом в обложке цвета гимнастерки третьего срока и красными нашивками месяца-года на ней не расставался. Такие дела. Трудно найти лучшую историю о нужности — так, так и перетак — литературных журналов. Во все времена. Включая самые героические.
Издатель и архивист Владимир Орлов награжден премией филологического сообщества по совокупности трудов. В «оттепельном» № 8 «Знамени» это дневники Нины Бялосинской, автопортрет «благонадежного» молодого писателя эпохи «позднего СССР». И стихи неправедно забытого поэта 1950-х Николая Шатрова. Но известный филолог, профессор Калифорнийского университета Александр Осповат, вручавший премию, говорил (с восторгом в голосе — и восторгом вполне объяснимым!) и о другой публикации Орлова в «Знамени».
Это блестящий (и явно очень трудоемкий!) документальный роман «Чудаков. Анатомия. Физиология. Гигиена» (№ 10–11. 2014) о Сергее Чудакове, московском Вийоне 1960-х. Привычные источники (письма–дневники–воспоминания) у Орлова заменены живыми беседами с десятками современников героя. А книга составлена из яркой, точной мозаики свидетельств.
В том же жанре, с тем же блеском-азартом — понятно, на ином материале — написана книга Владимира Орлова «Александр Гинзбург: русский роман» (избранные главы см. ж. «Волга», № 7–8. 2017) о легендарном правозащитнике, сооснователе Московской Хельсинкской группы.
Премию «Глобус» им. Е.Ю. Гениевой — совместную премию «Знамени» и Библиотеки иностранной литературы — получил роман Марии Рыбаковой «Если есть рай» (№ 9–10). Тема отлично прописанной прозы Рыбаковой — одна из магистральных в постсоветские годы: русский человек на рандеву с открытым миром, на рандеву — после 70 лет изоляции страны, на рандеву с изменившейся и плавящейся вновь и вновь реальностью Европы и Азии (действие по преимуществу происходит в Венгрии и в Индии, в Будапеште и в Дели).
Самую почетную награду журнала — «орден «Знамени» за многолетнее сотрудничество с изданием — получили поэт Александр Кушнер и публицист Денис Драгунский.
А.С. Кушнер из Петербурга приехать не сумел, но передал изящные «стихи на случай». А Денис Драгунский в короткой речи сравнил нынешних издателей литературных журналов со спартанцами царя Леонида, что полегли при Фермопилах, но варваров в Элладу не пропустили. Точнее, сделали все, от них зависящее, чтобы не пропустить.
Завершил Денис Драгунский очень точными словами:
— Литература исчезнет не тогда, когда уйдет последний писатель: это невозможно. А тогда, когда уйдет последний редактор. И вместе с ним уйдут фильтр, отбор, иерархия текстов.
…К разговору о сегодняшнем положении «толстых» журналов — китов, слонов и черепах российского литературного процесса от времен Карамзина до времен Солженицына — «Новая газета» вернется в ближайших номерах.