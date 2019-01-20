Музей сексизма

Я смотрю на рекламное объявление. На нем изображена девушка в белой блузке с вырезом и бумажным пакетом на голове. Слоган такой: «Зачем тебе декольте, если у тебя #&%вые зубы?» Рядом с прилагательным «#&%вые» стоит звездочка-сноска и чуть ниже пояснение: кривые. Это реклама стоматологической клиники в Оренбурге.

Вот реклама жилого комплекса «Пять звезд». На плакате — две девушки в открытой обтягивающей одежде: полногрудая блондинка и субтильная брюнетка. И слоган: «Квартиры большие и маленькие».

Вот юридическая фирма помещает на плакат фотографию голой девушки с котом-сфинксом в руках и добавляет слоган: «Оставь жену с голой киской!»

Изображение частей женского тела — грудь, декольте, ноги, попа, губы — одно из основных выразительных средств производителей российской рекламы. С помощью голых или малоодетых женских тел рекламируют шиномонтажи, салоны депиляции, спортивные товары, абонементы в массажные салоны, юридические фирмы, интернет-провайдеров и даже шаурму.

Подобные рекламные объявления я вижу каждый день. Их присылают подписчики моего телеграм-канала «Дочь разбойника», в котором я рассказываю о приключениях сексизма и объективации в российских медиа и рекламе. Сексуальная объективация — это использование женщины (или образа женщины) исключительно в качестве объекта вожделения. Почему реклама, которая использует объективацию, — это плохо? Потому что она поддерживает идею о том, что женщины — это инструмент сексуального удовлетворения мужчин, и ничего больше. Игнорирует тот факт, что у женщины есть интеллектуальные способности, права и обязанности, карьерные амбиции, достижения и таланты, чувства и ощущения, наконец, планы на жизнь, не связанные с поиском полового партнера. Такая реклама плоха потому, что принуждает нас всех — и мужчин, и женщин — жить в мире, где всякий наш выбор определяется тем, что мы ищем, с кем бы спариться. И, наконец, главная проблема: в мире, где женщина — это только объект для удовлетворения похоти мужчин, к ней не нужно относиться с уважением. Потому что она предмет, инструмент, которым можно разве что пользоваться. Именно в обществе с отношением к женщинам как к набору частей тела, способных удовлетворить мужчину, процветает неравноправие и домашнее насилие.

Если женщина — это большая или маленькая грудь, то кого волнует ее мнение? Если «качество» женщины определяет длина ее ресниц, количество волос на теле или округлость ягодиц, то почему надо к ней прислушиваться? Если на работе ценят ее «хрупкость», умение соблазнительно одеваться и наносить яркий макияж, как она может проявить свои способности?

Из таких предпосылок и растет убеждение (или ощущение, которое почти всем знакомо), что женщины — не совсем люди. «Есть человек, а есть женщина». Действительно: чего ждать от функции? Ее интересы всегда можно задвинуть. Ее мнением всегда можно пренебречь. Что уж там: не соглашается — можно и вмазать. Лучше запомнит, неразумная.

Да, использование голых женских тел в рекламе имеет серьезные последствия. Кстати, товаров, которые рекламируют голые мужчины, исчезающе мало. Красивое мужское тело, надо полагать, плохо продает услуги шиномонтажа.

Моя коллекция сексистской рекламы насчитывает несколько сотен экспонатов. На один из них даже обратили внимание власти. Летом 2017 года в Архангельской области появилась реклама компании-застройщика с фотографией девушки с маленькой грудью в нижнем белье и слоганом: «У нас маленькие центы и много комплексов». Жители Архангельска пожаловались на рекламу в ФАС, и ФАС признала ее оскорбительной для женского пола. Знаете, почему ФАС посчитала рекламу оскорбительной? Потому что она указывает на «физический недостаток». Да, по мнению архангельской ФАС, небольшая грудь у женщины — это недостаток. И смешно, и тошно.

В упорстве, с которым в рекламе используют объективацию женщин и гендерные стереотипы, меня поражает еще одна вещь. Женщины — точно такие же потребители товаров и услуг. Они не менее экономически активны, чем мужчины. Они покупают квартиры, абонементы в спортклубы, ходят на массаж и даже едят шаурму. Но такая реклама будто бы вообще не учитывает их интересы. Она сделана не для них. Она игнорирует их существование. Я — женщина, и я не стану покупать квартиру в жилом комплексе, который рекламирует себя с помощью размера женской груди. Не пойду в салон депиляции, который сравнивает небритые женские ноги с кактусом. Не обращусь в юридическую фирму, которая призывает своих клиентов «оставить жену с голой киской». И, разумеется, не воспользуюсь услугами стоматологической клиники, считающей кривизну зубов выдающимся грехом, который неспособно исправить даже декольте.

Анастасия Красильникова,

журналистка, автор телеграм-канала «Дочь разбойника»