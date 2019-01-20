Верным кратким курсом

Идеи введения единомыслия в России возникали в довольно давние времена, на что указывал еще Козьма Прутков. В последнее время разного рода предложения, подпитываемые идеей введения единомыслия, вбрасываются в информационное пространство и обсуждаются на официальном уровне.

Календарь услужливо указывает на прецедент: 80 лет назад вышел в свет «Краткий курс истории ВКП(б)». Учебник был впервые опубликован в десяти номерах газеты «Правда» в сентябре 1938 года. В конце того же года книга была издана тиражом в 1 млн экземпляров. С 1938 по 1956 год «Краткий курс» издавался 301 раз в количестве 42 816 000 экземпляров на 67 языках. Некоторые авторы утверждают, что он стал самой читаемой книгой после Библии.

Главным редактором учебника был Иосиф Сталин, лично определявший не только концепцию книги, но и подбор многих фактов и трактовки событий. Он же задавал тон в создании директив по учебному, научному и пропагандистскому использованию книги. История в ней была схематизирована, догматизирована, идеологизирована и фальсифицирована.

Современные исследователи довольно убедительно доказывают, что изучение «Краткого курса истории ВКП(б)» часто велось формально и поверхностно. Интерес к изучению книги был не столь массовым, а полученные знания не столь твердыми, как это официально утверждалось.

Однако влияние построений «Краткого курса» на умы оказалось более глубоким, чем это может показаться. Несмотря на критику сталинских трактовок истории после разоблачения «культа личности Сталина», многие методологические традиции так или иначе присутствовали в советских учебниках и научных трудах. Более того, некоторые шаблоны «Краткого курса» воспроизводятся в современных учебниках, не говоря уже о публицистике и художественных произведениях. Поэтому затеи некоторых российских политиков по созданию «одной истории для всех россиян» — вещь далеко небезобидная. В 2017 году под предлогом развития «единства образовательного пространства» 38 учебников истории были исключены из перечня рекомендуемых школе Министерством образования. Эксперты сочли их несоответствующими историко-культурному стандарту, разработанному под эгидой Российского исторического общества. В федеральном перечне осталось 14 учебников, входящих в три «линейки», т.е. комплекты учебников, рассчитанные на преподавание в течение 4–5 лет.

Идея «базового» учебника истории оказалась фактически реализована, хотя и без наиболее одиозных крайностей. Учителя не только имеют право рассказывать о разных точках зрения, министерство рекомендует им знакомить детей с дополнительной информацией. При этом важно заметить, что предоставление школьникам альтернативной информации о прошлом уже серьезно ограничено фактическим выбором из трех наборов учебников. Каждый из них можно критиковать за сомнительное преподнесение тех или иных событий или умолчания.

Предоставлением ограниченной альтернативы в выборе учебников власти, похоже, удалось ослабить критику своих действий по утверждению единомыслия в истории. Мало кто заметил, что следующий шаг в этом направлении, задуманный властью, еще более губителен. Министр образования Ольга Васильева заявила о намерении сделать единый государственный экзамен по истории обязательным с 2020 года. Это значительно серьезнее с точки зрения внедрения «канонической» концепции истории в умы молодежи. Наличие определенных толкований исторических событий в учебнике или на уроках не влечет за собой необходимости за­учивать и воспроизводить эти толкования. Обязательность экзамена будет означать обязательность воспроизведения «канонической» версии. И она будет определяться даже не учебником, а созданными для экзамена контрольно-измерительными материалами.

Складывается впечатление, что интеллигенция недооценивает опасность последствий такой универсализации. Похоже, многие успокаивают себя тем, что в эпоху интернета невозможно перекрыть каналы альтернативной информации. Конечно, это так, но само по себе наличие альтернативной информации не означает, что она дойдет до большинства и будет осмыслена. Если власть заблокирует какой-либо интернет-ресурс, большинство его пользователей найдет пути обхода. Если по первому и второму каналу поменяют оценки какого-то политика, например, начнут называть другом того, кого вчера называли врагом, многие зрители тоже изменят свои взгляды.

Наличие альтернативной информации в Сети и в печатных изданиях не будет сильным препятствием для формирования определенного набора представлений об исторических событиях у большей части молодых людей, если ориентиры будут задавать три официально поддержанных «линейки» учебников и набор заданий для единого государственного экзамена. Урок внедрения идей «Краткого курса истории ВКП(б)» показывает, что появление официально определенных взглядов на историю производит серьезное и долговременное воздействие на общественное сознание.

Андрей Суслов,

историк