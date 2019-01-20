Бизнес в России, акции — у врагов

Вольнолюбивые СМИ совсем не щадят чувства своего читателя: «На расширенном заседании Госдумы депутаты обсудили с представителями IT-компаний законопроект об «автономном» рунете. Представители «Яндекс» и Mail.ru высказались в пользу инициативы».

Разве можно давать такие заголовки?! Тем более, когда неделей ранее было: «Российские телеком-гиганты выступили против закона о «суверенном интернете».

Разочарование наше усугубляется тем, что — цитирую другой заголовок — даже «Эксперты правительства РФ критикуют закон об автономном интернете». Не говоря уж об операторах связи, которые «отмечают сырость закона и высокие риски» и «протестуют против того, что законопроект возлагает ответственность за сбои в работе сети и оборудования на операторов».

Предали, короче, российские флагманы святое дело цифровой вольницы, хотя и обязаны были всей сутью своего бизнеса грудью встать на защиту последней незамурованной отечественной бойницы, прорубленной «в Европу»!

Предали не предали, но именно такую мысль стремятся донести до читателей заголовки вольнолюбивых СМИ. И это ужасно. Ужасна не позиция «Яндекс» и Mail.ru, а безответственность журналистов, переносящих дискуссию из реальности в химеру пещерных теней.

Речь сейчас не идет об откровенном передергивании, когда лишь вчитавшись в статью, озаглавленную «Российские телеком-гиганты выступили против закона о «суверенном интернете», можно узнать, что это не «Яндекс» и Mail.ru, оказывается, усмотрели в законопроекте «критическую уязвимость для сети в стране», а некая АНО «Цифровая экономика». «Яндекс» же с Mail.ru к этой АНО имеют лишь то отношение, что числятся в длинном списке учредителей этой АНО наряду с мобильными операторами, Почтой России, Ростелекомом и правительством РФ.

Меня возмущает не передергивание, а внутренняя установка ангажированных коллег на политическую пропаганду, которая сводит неоднозначную фактуру жизни к убогому манихейству черно-белой картины мира.

В реальности все гораздо сложнее: и с российскими «Яндекс» и Mail.ru, и с американской доктриной кибербезопасности, которую российские законодатели использовали как повод для продвижения законопроекта о «суверенном интернете», и с самим интернетом.

Начну с российских «Яндекс» и Mail.ru. Формально и законодательно, ни та и ни другая структура «российскими» не являются. Первая официально называется Yandex N.V. и зарегистрирована в Схипхоле, Нидерланды. Вторая — Mail.Ru Group Limited — зарегистрирована в офшоре на Виргинских островах.

Акции «Яндекса» котируются на Московской бирже и на американской бирже NASDAQ под одним и тем же символом — YNDX — и это показательно, потому что это не разные бумаги, а одна и та же. На NASDAQ ценные бумаги «Яндекса» представлены не в привычной для иностранных компаний форме американских депозитарных расписок (ADR), а как Class A Ordinary Shares, обыкновенные акции класса А. Зато на Московской бирже YNDX проходят как «акции иностранного эмитента».

Акции Mail.Ru котируются только на одной бирже — Лондонской (LSE:MAIL).

Эти, казалось бы, избыточные детали — на самом деле никакие не детали, а ключи к пониманию реальности. «Яндекс» и Mail.ru — это коммерческие структуры, поэтому они умеют дышать только одним воздухом — прибылью. Ни один бизнес на свете никогда в жизни не сделает добровольно шага, который бы помешал зарабатыванию денег — это главное, что нужно всегда помнить.

Если кажется, что какая-то компания «прогибается» перед государством себе в ущерб, лучше перекреститься:

просто на одну чашу весов бизнес кладет пачку денег, которую можно получить, если пойти наперекор государству, а на другую чашу — пачку, которую сулит согласие с властью.

Обычно котлета, полученная от власти, почти всегда оказывается жирнее, отсюда и рождается у сторонних наблюдателей иллюзия прогиба. Для самого бизнеса никакого прогиба не существует: он всегда только там, где больше денег.

Получается, вроде как, нестыковочка: акции у «Яндекс» и Mail.ru оборачиваются на диком англосаксонском Западе, а голосуют кошельком (сердцем не умеют по определению) за «суверенный рунет», то есть за отгораживание от этого самого Запада. Как такое возможно?!

Да никак невозможно. Потому что нестыковка не в реальности, а в головах журналистов, тиражирующих глупые заголовки.

Биржевая капитализация — это надстройка над неким фундаментом, без которого невозможно получать хорошие котировки на бирже. Нет фундамента — нет денежного успеха. Бизнес «Яндекс» и Mail.ru чуть менее, чем полностью сосредоточен на услугах, предоставляемых российским пользователям. Ну хорошо, возьмем шире — эсэнговским.

До недавнего времени сюда входила и Украина, но тамошние большевики волевым декретом запретили и «Яндекс», и Mail.ru.

Получается хитрая конструкция: весь бизнес в России, а акции — у «врагов».

Смотрим теперь на нюансы «поддержки», выказанной «Яндекс» и Mail.ru законопроекту о «суверенном интернете».

Вся эта поддержка сводится к двум фразам, которые менеджеры компаний, делегированные на встречу с думцами, донесли до прессы.

Фраза первая: «Данный законопроект должен быть поддержан по той причине, что если все угрозы, против которых он направлен, реализуются, в первую очередь пострадают компании, чей бизнес связан с интернетом. Даже если все те меры, которые предлагаются в законопроекте, никогда не пригодятся, их наличие позволит индустрии чувствовать себя более спокойно», — сказал вице-президент и технический директор Mail.Ru Group Владимир Габриелян.

Фраза вторая: законопроект «вовремя направлен на защиту российского сегмента интернета» — поддержал смежника директор по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексей Соколов. И добавил, что «законопроект требует серьезной доработки».

Всё. Это вся «поддержка» и есть.

Смотрим теперь на «угрозы, против которых направлен» законопроект. Речь идет о помянутой выше Доктрине кибербезопасности США (National Cyber Strategy), которую Дональд Трамп подмахнул своей говорящей о многом подписью в сентябре 2018 года.

В «Доктрине», вернее, на тех 40 страницах, которые рассекретили и показали публике, Россия поминается два раза, и оба в одинаковом контексте: «Россия, Иран и Северная Корея провели безответственные кибератаки, которые нанесли урон американскому и международному бизнесам, нашим союзникам и партнерам, не покрыв при этом расходов, необходимых для сдерживания киберагрессии в будущем».

Страшилка № 2: «Россия, Китай, Иран и Северная Корея используют киберпространство, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам».

Далее в «Доктрине» очень пространно рассказывается о защите Американских ценностей, Американского народа, Отечества и Американского образа жизни. Говорится о повышении защиты федеральных ведомств и цифровой инфраструктуры бизнеса, о триумфальном шествии Американского процветания. Вместо конкретных мер по вышибанию с самих агрессоров «расходов, необходимых для сдерживания киберагрессии» в «Доктрине» декларируется лишь принцип «сохранения мира силой».

На самом деле конкретные меры вышибания в «Доктрине» безусловно прописаны, но в секретной части: кто ж открыто будет делиться с «агрессорами» своими планами?

Российские сенаторы и депутаты секретную часть американской «Доктрины» — почти не сомневаюсь — читали и отреагировали законопроектом о суверенном интернете. К слову, ничего нового в декабрьской инициативе Клишаса, Боковой и Лугового нет: она лишь исправно наполняет содержанием программу автономизации сети, давно уже разрабатываемую по распоряжению Путина.

Возвращаемся теперь к «поддержке» «Яндекс» и Mail.ru. Посмотрим, что конкретно они поддерживают. Законотворческие люди предписывают в проекте следующие меры суверенизации:

— Интернет-провайдеры должны установить технические средства продиводействия угрозам.

— Вместо существующей системы обмена трафиком на территории страны должны быть созданы три точки обмена, внесенные в специальный реестр Роскомнадзора.

— Если операторы связи откажутся выполнять любые требования Роскомнадзора (например, передавать частные данные пользователей, их переписку в мессенджерах и т.п.), их можно будет отключить от централизованных точек обмена.

— Создается российский аналог DNS, то есть национальная система доменных имен и сетевых адресов — на тот случай, если «американские партнеры» попытаются отключить Россию от интернета.

Ну и так далее в том же духе. Как США смогут отключить РФ от интернета? Список мер, предлагаемых законопроектом, позволяет догадаться, что речь идет о таких «рубильниках» (термин замминистра цифровых технологий, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова) в руках «американских партнеров» как система корневых серверов доменных имен (DNS) и Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами, ICANN.

Почему DNS и ICANN? Потому что из 13 корневых серверов DNS, большинство расположено в США. А ICANN управляется некоммерческой структурой, зарегистрированной в Калифорнии. Видимо, поэтому.

Трудно поверить, но мировая компьютерная сеть изначально создавалась с установкой именно на подобный сценарий: Белый дом поставил перед военным ведомством DARPA задачу — создать структуру, которая бы позволяла успешно доставлять получателю сообщение при разрушении каналов связи. Перекрыли 10 путей, информация дойдет по одиннадцатому. Перекрыли 100 — дойдет по 101-му. Перекрыли 1000000, дойдет по 1000001-му.

Господа Соколов и Габриелян из «Яндекс» и Mail.ru знают об устройстве интернета в отличие от законодателей не по рассказам очевидцев, а в силу профессии — они этот интернет каждый день творят у себя на рабочем месте. И еще они знают главную буржуинскую тайну, которую почему-то забывают помянуть всякий раз, когда рекламируется невозможность перекрытия доступа к чужой информации в интернете.

Ключевое слово здесь — чужой. Если кому-то захочется по недомыслию помешать Америке делиться информацией о своих «Американских ценностях», то — да, ничего не выйдет: «ценности» эти окольными путями, но непременно дойдут до адресата. Все правильно. Однако если тот же душитель свободы слова попытается закрыть от посторонних глаз собственную информацию, то при сильном желании у него это… получится! В этом и состоит главная буржуинская тайна.

Иными словами, если Америка попытается отключить Россию от мировой компьютерной сети, у нее ничего не получится: можно вырубить хоть все 13 корневых DNS-серверов, «русская правда» мигом просочится во внешний мир через любой DNS-сервер низового уровня — хоть в Пакистане, хоть в Венесуэле. Любой желающий может запустить собственный DNS-сервер на собственном планшете.

Зато если Россия захочет саму себя отключить от интернета, у нее все замечательно срастется!

«Яндекс» и Mail.ru это знает и одобряет. Почему?

Как вы думаете, кто производит те самые, помянутые в законопроекте «технические средства противодействия угрозам», которые российские интернет-провайдеры будут обязаны у себя устанавливать? В РФ такого оборудования нет и не предвидется. Вопрос риторический: почти всё производят американские IT-компании.

Тех, кто сомневается, что по просьбе российской власти эти американские компании мигом все нужное оборудование поставят, отсылаю к опыту китайских товарищей. Знаете, кто строил в Китае «Золотой щит»? Не поверите: две замечательные американские фирмы — IBM и CISCO!

Как такое возможно? Да запросто: нужно только вовремя снять с глаз шоры интеллигентского романтизма. И понять, что pecunia non olet, и если бизнесу что-то выгодно он будет руководствоваться всегда и при любых обстоятельствах своей выгодой, а не химерами патриотизма, консерватизма, либерализма и всех прочих «-измов» и «-анств».

Осталось снять последнее противоречие: с какой стати «Яндекс» и Mail.ru выгодно закрытие Рунета? С той стати, что весь бизнес «Яндекс» и Mail.ru находится в Рунете! Зачем «Яндекс» и Mail.ru всякие гуглы, амазоны и фейсбуки, если есть собственные поисковые машины, собственные «Однокласники» и «ВКонтакте», собственные Алисы, Такси, Деньги, Маркеты?!

Знаете, когда было возбуждено первое дело о нарушении конкуренции в отношении Google? Аж в феврале 2015 года! Знаете, по чьей жалобе? Правильно — «Яндекса».

Ну мешают зарабатывать деньги все эти цукерберги с бринами, что же тут поделаешь?

Но позвольте: если Рунет закроют, а «Яндекс» и Mail.ru зацветут пышным цветом, как в свое время зацвели китайские Baidu, Taobao, WeChat, Alipay, Alibaba, разве это не отразится на котировках «Яндекс» и Mail.ru в Нью-Йорке и Лондоне?!

Если такие глупости еще приходят читателю в голову, значит, он ничего не понял из выше написанного. Биржевой игрок слов таких даже не знает — «права человека», «железный занавес», «демократия», «недемократия», тем более какие-то там нематериальные «ценности», будь они хоть трижды «Американские»! На бирже бывают ценности одного рода — материального.

EPS, PEG, EBITDA, ROE, ROA — вот язык, на котором только и умеют разговаривать финансовые рынки. Можете не сомневаться, что после суверенизации Рунета все эти показатели и у «Яндекс», и у Mail.ru сильно улучшатся. А значит, еще шустрее полетят в гору кони котировок. Еще жирнее будут премии у менеджмента. Еще выразительнее и безоговорочнее зазвучит поддержка отечественных законодательных инициатив.

Никто никогда и нигде не кусал руку, которая кормит — что же тут противоестественного?