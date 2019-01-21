«Праздник» следствия

Скандал вокруг фильма Алексея Красовского «Праздник» о том, как встречает Новый год привилегированная семья в блокадном Ленинграде, не утихает. Благодаря травле, фильм уже вызвал повышенный интерес аудитории. Более миллиона просмотров, люди охотно переводят деньги авторам. «Лайки» фильму поставили 40 тысяч человек, почти 6 тысяч отметили, что фильм им не понравился. Известно, что картина стоимостью 4 млн. рублей собрала более трех миллионов. Текст в «Новой газете» о «Празднике» и ситуации вокруг фильма, вышедший в дни новогодних каникул, привлек внимание более 130000 читателей.

Напомним, что фильм увидел свет 3 января 2019 года исключительно в Интернете. Понимая, что прокатное удостоверение не получить, режиссер Алексей Красовский не стал обращаться в Минкульт, выложил свою работу на видеохостинг YouTube.

С этого момента истерика вокруг картины, вспыхнувшая задолго до ее завершения, начала набирать новые обороты.

Буквально на днях ее удалили с YouTube-канала, затем так же внезапно, без объяснений, лента появилась вновь. Режиссер говорит, что пытался найти официальные причины, разъяснение, которое обычно YouTube присылает создателям наказанного контента. «Но пока единственное предположение — кино перевалило за миллион просмотров, ровно после этого фильм оказался закрыт», — рассказывает он. По неофициальной версии администрация видеохостинга скрыла фильм, получив множество одинаковых жалоб. Среди комментариев пользователей на канале Красовского обсуждается также идеологическая версия запрета: 27 января — День снятия блокады Ленинграда.

Павел Табаков. Кадр из фильма «Праздник»

21 января режиссера пригласили к следователю МВД по экономическим делам. Причина вызова на допрос пока неизвестна. Ранее на допрос вызывали исполнительного продюсера. Процесс производства фильма заинтересовал прокуратуру, которая запросила сценарий и материалы фильма.

Как только интерес к фильму возрастает, тут же находятся претензии к авторам самого разного характера.

Кажется, дело вовсе не в качестве фильма, и даже не в «неблаговидном использовании средств». А в запрете трогать табуированную тему ленинградской блокады. Это с одной стороны. С другой, менее очевидная причина — негласное воспрещение затрагивать «честь и достоинство» номенклатуры.

Не «надругательство над памятью наших соотечественников и героической историей Города-героя Ленинграда», о которой кричали депутаты, стало причиной нападок и мощной кампании в телеэфире, которая продолжается по сей день. Не дает покоя сильным мира сего актуальность темы глобального разрыва между «прикрепленными к власти» — и всеми остальными.

Сам Красовский заявил, что комментарии «про уголовные дела» давать не будет, потому что не хочет помогать «кошмарить народ». Этим и без него есть, кому заниматься.

История с «Праздником» — еще одно подтверждение, как модифицируется, творчески развивается наша цензура.

Если поначалу в новом российском кино за внимательный присмотр за фильмами и их авторами осуществляло Военно-историческое общество (без его логотипа сегодня нельзя выпустить на экраны фильмы на историческом материале) и в меньшей степени минкультовские чиновники, то сегодня хула в адрес еще не виденных фильмов, спектаклей — отличная возможность для депутата вроде единороса Сергея Боярского или главы генсовета ЕР Андрея Турчака — возвестить миру о себе. А на подхвате у политиков всегда готовые к бою группы оскорбленного народонаселения. Их представители, напившись негодования из телевизора в адрес громкого фестиваля, «вредного фильма», «обнаглевшего» художника — готовы с палками идти на премьеру, разбивать стекла в машине режиссера, поджигать кинотеатры. «Вражеские» идеи начинают высматривать в проектах еще на стадии их создания.

Надо сказать, Алексей Красовский и его подвижники правильно распорядились шумихой, инициатором которой были не они (хотя их и в этом обвиняют), собрав почти всю сумму, затраченную на производство картины. Не было бы скандала, прошла бы картина «третьим экраном». Можно было бы счесть весь этот хайп новым способом рекламной кампании. Да жалко нервов режиссера и всей съемочной группы.