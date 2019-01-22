Огонь в Керченском проливе

Фот: Керчь ФМ / РИА Новости

21 января в Черном море, перед проходом в Керченский пролив южнее мыса Такиль, загорелись два танкера, Candy и Maestro, перевозившие сжиженный газ. Суда шли под флагом Танзании, экипаж состоял из граждан Индии и Турции. Взрыв случился во время перекачки топлива из одного танкера в другой, рассказали потом Росморречфлоту очевидцы с других судов, бывших в то время в проливе. Огонь быстро перекинулся на соседний танкер, моряки прыгали в воду — некоторые без спасательных жилетов.

Спасательная операция длилась до ночи: из 32-х человек достать живыми из воды удалось только 12. Были найдены тела 11 погибших, а еще как минимум трое ушли под воду на глазах у спасателей.

Пропавшими без вести числятся 9 человек, так что окончательное число жертв еще может возрасти.

Утром 22 января спасатели заявили о том, что шансов найти живых уже нет и перевели операцию из статуса спасательной в поисковую. Все выжившие к этому времени находились под контролем врача на спасательном буксире: доставить их сразу в керченские больницы не удавалось из-за непогоды — шел дождь с мокрым снегом, а порывы ветра доходили до 17 м/с.

Российские власти уточнили, что корабли грузились сжиженным газом на Кубани в Темрюкcком порту. Один из них, Maestro, выходил оттуда в середине декабря, а Candy — за день до инцидента, 20 января, с 30 тысячами баррелей сжиженного газа. Оба они, по данным международной транспортной федерации (ITF), принадлежат одной компании — Milenyum Denizcilik Gemi.

Для перевалки суда решили устроить якорную стоянку в море. Источник ТАСС называет ее нелегальной, однако она находилась в нейтральных водах, где нет ограничений на остановки.

Перевалка в море также не запрещена, однако из-за высоких рисков делать ее лучше в портах, что обходится морякам дороже.

К моменту взрыва, по данным ТАСС, на каждом из них было более двух тонн газа — всего более четырех с половиной тонн.

Куда должен был направиться газ из Темрюка, точно неизвестно: Candy, по документам, направлялся в Ливан, о Maestro информации нет. Однако Financial Times отмечает, что в ноябре оба судна попали (1, 2) в санкционный список Минфина США (Candy под прежним именем Venice) за поставки топлива в Сирию, а Milenyum Denizcilik Gemi находилась там с 2015 года.

О том, что и эта партия направлялась в Сирию, косвенно говорит важная деталь. На судне Maestro был отключен транспондер, то есть отследить его положение было невозможно, рассказали газете в мониторинговой компании Clipper Data. И уточнили, что подобная практика помогает скрывать поставки газа для нужд режима Асада.