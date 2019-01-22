Дурь какая-то
Новый прокол обвинения: наркотики в деле Оюба Титиева — не наркотики?
Адвокат Заикин и Оюб Титиев. Фото: «Мемориал»
Никита Гиринкорреспондент
В Чечне 21 и 22 января продолжился суд над главой местного отделения «Мемориала» Оюбом Титиевым. Его обвиняют в хранении 200 граммов марихуаны. Не для продажи и не для употребления, а — просто так. Человек каждый день последние 18 лет ходит по лезвию со своей правозащитой. Спикер чеченского парламента только что назвал его врагом народа. А он разъезжает с пакетом травы под пассажирским креслом. Да еще опрометчиво рассыпает на коврике «крупинки зелено-бурой травы».
С одной стороны, кому-то в Чечне положена «Золотая малина» за самый провальный сценарий. С другой — дело Титиева наследует лучшим мультикам про скромного героя и злодеев-неудачников. В каждой серии попытка чеченских силовиков насолить Оюбу заканчивается для них падением на банановой кожуре или подгоревшими задницами.
Вот лучшие эпизоды.
9 января 2018 года Оюба Титиева по дороге к зубному задерживают бойцы группы быстрого реагирования (ГБР) ОМВД по Курчалоевскому району. «Находят» наркотики. Везут в отдел. Забирают личные вещи. Предлагают признать вину. (Всегда же срабатывало!) А Титиев-то им и говорит, что без понятых драгоценная находка юридически ничтожна. Полицейские не дураки: везут правозащитника обратно и заставляют разыграть сценку еще раз. Тормозят. Досматривают — уже с понятыми. Оформляют. И выходит, что Оюб Титиев ехал к стоматологу без документов, денег и телефона…
26 января Оюба Титиева должен опознать свидетель, давший показания, как мемориалец якобы купил наркотики. Адвокат Петр Заикин замечает, что его подзащитный — в тапочках, а статисты — в ботинках. И заставляет следователя переобуть Титиева. Когда приводят свидетеля, тот смотрит на обувь. Говорит, что не может никого опознать. На следующий день следователя увольняют. Он пишет рапорт, что сфальсифицировал протокол в пользу обвиняемого…
Чтобы опровергнуть показания Титиева о повторном задержании, полицейские заявляют, что все камеры на здании ОМВД как раз таки 9 января и не работали.
Чтобы опровергнуть показания Титиева о бойцах ГБР, которые его задерживали, полицейские заявляют, что даже не знают такой аббревиатуры. Защитники Титиева находят в их инстаграм-аккаунтах фотографии, на которых есть люди в форме с нашивкой «ГБР». Полицейские их удаляют. Тогда защитники Титиева находят видео и новости о работе ГБР на сайтах республиканских СМИ и самого Рамзана Кадырова. Полицейские бессильны…
И вот очередное фиаско. 21 января выяснилось: экспертизу наркотиков сделали таким образом, что невозможно однозначно сказать, наркотики ли это. К такому выводу пришли специалисты-химики из некоммерческой организации «Судебный эксперт», которым адвокаты Титиева дали документ на перепроверку.
«Новая газета» уже сообщала, что Шалинский городской суд ютится в хлипком здании, на фасаде которого над портретами отца и сына Кадыровых и Владимира Путина золотыми буквами написано «Бизнес-центр». Что единственный зал — это коридор, потертый людскими боками. Что в дальнем его углу стоит рукомойник, а иногда по залу гуляет кошка. Но это обманчивый уют.
Добиваться допроса экспертов пришлось с боем.
Часть 4 статьи 271 УПК не предполагает, что суд может отказать в допросе специалиста, который уже явился для дачи пояснений. Однако когда адвокат Петр Заикин ходатайствует о допросе независимого эксперта-дактилоскописта (чтобы тот объяснил, каким образом на пакете с марихуаной не оказалось отпечатков пальцев — вообще ничьих), судья Мадина Зайнетдинова зачем-то объявляет перерыв. А возвращается с отказом.
— Не убедили вы суд, — укоряет Зайнетдинова адвокатов, — в необходимости допросить специалиста.
— Ни хрена себе, — негромко вырывается у одного из основателей «Мемориала», московского интеллигента Олега Петровича Орлова.
Адвокат Илья Новиков просит занести в протокол возражение на действия судьи, зачитывает ей статью 271 УПК и возмущенно припечатывает:
— Вы три месяца слушали свидетелей обвинения, которые вообще ничего не могли сказать.
Защита пробует еще раз и просит допросить Светлану Приймак, химика-материаловеда с 22-летним стажем.
— Теперь суду стало понятно, зачем допрашивать, — ретируется Зайнетдинова и, несмотря на возражения прокурора Курчалоевского района Джабраила Ахматова, приглашает эксперта в зал.
Приймак рассказывает, что вопреки закону о государственной судебной экспертизе и рекомендациям МВД, эксперты со стороны следствия провели исследование по неверной методике. Их экспертиза свидетельствует лишь о том, что растительное вещество, «найденное» в машине Титиева, принадлежит к роду конопли. Между тем у конопли несколько видов, в том числе сорный, в котором содержание психоактивного вещества ничтожно.
Приймак и ее коллега Эдуард Бордаев сообщили суду, что результаты официальной экспертизы невозможно проверить, потому что в заключении даже не указано, как производились расчеты.
А новая экспертиза не имеет смысла, потому что вещдок больше года хранился не в лабораторных условиях и наверняка изменил свои свойства.
— Экспертизу проводили одним днем и совершенно не заботились о возможной перепроверке. Так делают, когда уверены, что никто не будет проверять, или знают точно, что это за вещество, потому что сами его подложили, — объяснил «Новой газете» Илья Новиков.
Приобщить экспертное заключение Приймак и Бордаева к материалам дела судья отказывается.
Оюб Титиев, в религиозной шапочке-пясе из велюра, наблюдает за всем этим, сложив руки на груди. Все здесь о чем-то переживают: приставы — чтобы журналисты не сфотографировали лишнего, адвокаты — за тактику, прокурор — что не понимает, что такое сорная конопля. Не суетится, кажется, один Титиев.
В перерывах к его клетке один за другим подходят такие же крепкие и спокойные мужики — родственники и друзья. Титиев пропускает руки между прутьев, сцепляет их снаружи в замок, крутит большими пальцами. Мужчины тихонько бормочут о чем-то по-чеченски, смеются. Солнце блестит на гербе и рукомойнике. Туда-сюда по коридору-залу ходят приставы и судебные работники. Кажется, что это рынок, кофейня, а Титиев — посетитель. Но это Чечня, в которой власть практикует бессудные казни, а человеку, который с этим не согласен, грозит от трех до десяти.
Суд продолжится 28 января.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.