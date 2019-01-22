Петр Саруханов / «Новая газета»

На Москву надвигался коварный циклон. Телевизор оперативно вскрыл причину атмосферной диверсии: «Все плохое приходит к нам из Европы».

Это открытие греет не только метеорологов, но и Толстого. В голове Петра Олеговича складируются разнонаправленные мысли. Вот он неожиданно, кажется, даже для себя, берет в союзники России Британию, так как лишь две страны противостоят тому месту, откуда приходит все плохое. Тут же настаивает, что наша держава — отдельная цивилизация, аналогов которой нет. И тут же, без паузы, провозглашает россиян хранителями (в отличие от самих европейцев) истинных европейских ценностей. Следить за мировоззренческими потугами Толстого забавно, но утомительно. Лучше посмотреть, как эти самые ценности охраняются непосредственно в центре Европы, где активно трудятся несколько каналов отборного российского ТВ.

Недавно у меня была такая возможность. Массив телесмотрения состоит из трех частей.

Первая из них — пещерная пропаганда. Вторая — грандиозный по своим масштабам чёс звезд шоубиза. Внутри страны они готовы (под камеры) противостоять иноземцам, но при первой возможности стремительно обменивают патриотизм на зарубежные гастроли. Третья — сериалы среднего и ниже среднего достоинства с мармеладным «Султаном моего сердца» во главе.

Более всего удивило обилие Никиты Михалкова в кадре.

На исторической родине его передачи занимают скромное место и в рейтингах, и в умах соплеменников. А вот за ее пределами бесогонство в большом почете.

Фрагменты михалковских штудий, исследующих многообразие внешних и особенно внутренних врагов отечества, поставлены на поток, идут ежедневно, по кругу. Видимо, творцы эфира руководствуются названием одной из его передач: «Если не мы, то нас». Фраза эффектная, но в данном контексте бесполезная. Мировые телеканалы очень мало интересуются Россией. Настолько мало, что даже триумфальный визит Путина в Сербию, возбудивший отечественных комментаторов до состояния восторженной истерики, был почти ими незамечен.

Скрежет дисгармонии особенно ощутим при сопоставлении интересов отечественных и зарубежных вещателей. Мы сутками напролет рассказываем о них, благо рассказчикам привалило великое счастье: лихорадит не только Украину, но и Францию с Великобританией и Америкой. Они же в основном рассказывают о себе. До недавнего времени этот причудливый комплекс информационной неполноценности приносил политические дивиденды. Повсюду в мире страсти роковые, а у нас — счастье стабильности, цемент нерушимый. И тут случилось непредвиденное: рейтинг президента стал падать. Оказалось, что главная константа отечества может быть подвергнута опасным колебаниям. В этом признаются даже стойкие имперцы вроде Кургиняна.

Разумеется, грустные признания звучат не в телевизионной, а в другой реальности. Ящик по-прежнему испускает лучи добра в адрес текущей политики. Репортажи Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» потомки будут изучать как анамнез. Только ему президент Сербии Вучич открыл сокровенное: Владимир Владимирович прекрасно играет на рояле. Оказывается, мы еще не все знаем о нашем лидере. Любви придворных комментаторов к Путину хватит на тысячи эфиров, только эта любовь уже на его рейтинг не распространяется.

Казалось бы, каналам самое время изменить стратегию и тактику. Изменили. И запустили политическое ток-шоу на «России» под названием «Кто против?». Увидеть почти трехчасовое камлание плюс к уже имеющимся неотличимым образцам — неподъемная задача. К такому испытанию я была не готова. Меня подкосило обилие литературных реминисценций, которыми пытались облагородить премьеру. Взмокшие от напряжения эксперты мучительно вспоминали цитаты. Всех Толстых смешали воедино, Чаадаева скрестили с Петлюрой, Богдана Хмельницкого с Сэлинджером. Наконец-то эти достойные люди дождались своего часа пнуть ногой то Украину, то, прости господи, снова Европу, а то и на Японию замахнуться. Напряженно вникая в полет художественной мысли, безоговорочно согласилась только с Салтыковым-Щедриным: «Идиоты вообще очень опасны».

Постичь хаос трудно. Постичь хаос, которым в качестве ведущего управляет Сергей Михеев, невозможно. Сей вечно взвинченный господин — загадка кастинга. По сравнению с ним даже Тина Канделаки, говорящая со скоростью пулеметной очереди, выглядит молчуньей. В помощь новобранцу придали Владимира Соловьева (или наоборот, пока еще не разобрать, кому кого придали). Впрочем, и с Соловьевым дебют не вытанцовывался. Обещали какое-то зрительское голосование, размахивали разноцветными карточками, но к финалу забыли обо всем на свете. Может, потом вспомнят.

Другое дело — Шейнин с Кузичевым, настоящие асы. Тут все просто, ясно, четко. Показали карту красной Луны. Над Россией она розоватая, над Северной и Южной Америкой — кровавая.

Мощный политологический анализ последовал незамедлительно: даже Луне стыдно от того, что происходит сейчас в западном мире.

Сразу отлегло от сердца. Гармония восстановлена. Природа никогда не подводит пропагандистов.