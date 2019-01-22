«Новая газета»редакция
Великий драматург и режиссер Михаил Угаров был нашим любимым другом. Для некоторых – и учителем.
В 2015 году трем журналисткам «Новой» повезло стать студентками Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.
23 января — день рождения Михаила Юрьевича. Мы публикуем фотографии мастера и наши записки с его занятий.
Угаров, каким мы его помним – по которому мы так скучаем.
«Смелость берется исключительно из своей жизни».
«Учит только провал».
«Талант – это общий темперамент восприятия жизни».
«Два пути есть. Либо совершенствоваться. Либо то, за что ругают, доводить до абсурда. Тогда ошибка станет индивидуальностью».
«Нет ничего хуже истории без вопросов и без загадок. Смысл личности в нашей тайне. Это начало индивидуальности. То же самое с историей».
«Приблизительность и логичность жизнью не являются».
«Фильм происходит дома, когда куришь на кухне после».
«Глаза – опаснее нет члена у человека».
«То, что у нормальных людей отклонение, у нас – профессия. Вопрос – как оседлать свою неадекватность и прагматично использовать ее в работе».
«Насколько тебя волнует – ровно настолько же волнует зрителя».
«Тупик – это стационарное состояние. Как и депрессия. Не ругать себя, а ждать. Там внутри идет невидимая работа. Потом будет взлет».
«Имеет смысл говорить только о том, чего ты боишься».
«Пока в нас есть препятствия – мы плохие авторы».
«Здравый смысл и логика – это не свобода».
«Фиксация – это уже поступок. Если не можем изменить, значит надо зафиксировать».
«Свобода нормально быть идиотами. Это самое интересное в жизни, что можно себе позволить».
«Профессия – максимально ввязываться в жизнь. Взять и нырнуть. И посмотрим, что дальше».