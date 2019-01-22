«Здравый смысл и логика – это не свобода».

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Великий драматург и режиссер Михаил Угаров был нашим любимым другом. Для некоторых – и учителем.

В 2015 году трем журналисткам «Новой» повезло стать студентками Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.

23 января — день рождения Михаила Юрьевича. Мы публикуем фотографии мастера и наши записки с его занятий.

Угаров, каким мы его помним – по которому мы так скучаем.

2014 год. Фото: Кирилл Зиндер

«Смелость берется исключительно из своей жизни».

Центр драматургии и режиссуры А. Казанцева и М.Рощина, спектакль «Класс Бенто Бончева». Фото: Полина Королева

«Учит только провал».

2015 год. С драматургом Еленой Греминой в Театре.doc. Фото: Анастасия Патлай

«Талант – это общий темперамент восприятия жизни».

2016 год. С художником Андреем Логвиным и Ульяной Перетолчиной. Фото: Facebook Михаила Угарова

«Два пути есть. Либо совершенствоваться. Либо то, за что ругают, доводить до абсурда. Тогда ошибка станет индивидуальностью».

2013 год. Репетиция с актерами Егором Корешковым и Артемом Григорьевым. Фото: Facebook Михаила Угарова

«Нет ничего хуже истории без вопросов и без загадок. Смысл личности в нашей тайне. Это начало индивидуальности. То же самое с историей».

2006 год. Харьков. Фото: Максим Курочкин

«Приблизительность и логичность жизнью не являются».

2016 год. Фото: Facebook Михаила Угарова

«Фильм происходит дома, когда куришь на кухне после».

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

«Глаза – опаснее нет члена у человека».

2014 год. Большой театр, «Золотая маска». Фото: Галина Фесенко

«То, что у нормальных людей отклонение, у нас – профессия. Вопрос – как оседлать свою неадекватность и прагматично использовать ее в работе».

2013 год. На съемках фильма «Братья Ч». Фото: Facebook Михаила Угарова

«Насколько тебя волнует – ровно настолько же волнует зрителя».

Народная стройка в Театре.doc. Фото: Олег Карлсон

«Тупик – это стационарное состояние. Как и депрессия. Не ругать себя, а ждать. Там внутри идет невидимая работа. Потом будет взлет».

2013 год. Фото: Дмитрий Калюжный

«Имеет смысл говорить только о том, чего ты боишься».

2015 год. Со своими студентками, режиссерами-документалистами. Фото: Facebook Михаила Угарова

«Пока в нас есть препятствия – мы плохие авторы».

2016 год. Фото: Facebook Михаила Угарова

«Здравый смысл и логика – это не свобода».

2014 год. Фото: Ксения Зорина

«Фиксация – это уже поступок. Если не можем изменить, значит надо зафиксировать».

2017 год. Фото: Андроник Хачиян

«Свобода нормально быть идиотами. Это самое интересное в жизни, что можно себе позволить».

2015 год. Фото: Олег Карлсон