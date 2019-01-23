Антифашистам подложили Кабанова

После вынесения приговора Игорю Шишкину адвокат Дмитрий Динзе опубликовал на своей страничке в фейсбуке пост, предав огласке некоторые материалы дела. Среди тех, кто давал показания на фигурантов, адвокатом упоминается «Кабанов В.И. (агент, у которого имелись аудиозаписи разговоров с участниками «Сети»)».

Влад «Добровольский» в спортклубе zavod58 (крайний справа, в красных штанах)

О том, как этот агент, представившись Владом Добровольским, вошел в контакт с антифашистами, подначивал к радикальному сопротивлению властям и насильственным действиям в отношении правоохранителей, пензенский фигурант дела «Сети» Илья Шакурский сообщил в своем заявлении еще в апреле прошлого года. Заявление было подано им старшему следователю Валерию Токареву и приобщено к делу, но изложенные там факты так и не стали предметом проверки. Недавно, на суде по продлению меры пресечения Шакурскому, это заявление было зачитано председательствующим (заседание шло в открытом режиме, журналисты вели аудиозапись):

«…Осенью 2016 г. в социальной сети «ВКонтакте» я познакомился с молодым человеком по имени Влад Добровольский. Имя и фамилия, возможно, не настоящие. Он был среднего роста, темные короткие волосы, борода, крепкое телосложение. Могу его опознать. Также мне известно, что он обучается в Пензенском государственном университете. Влад давал мне необходимую информацию про готовящиеся нападения неонацистов на мероприятия антифашистов. По его словам, он делал это из-за личной обиды на пензенских нацистов. Также он сообщил мне, что некоторые неонацисты поддерживают тесные отношения с сотрудниками отдела по борьбе с экстремизмом, которые, в свою очередь, не препятствуют организации мероприятий неонацистов (турниры, собрания, концерты). Позже Влад узнал, что я занимаюсь страйкболом, и предложил провести для меня несколько тренировок по страйкбольной тактике. На одной из тренировок он показал мне свое огнестрельное оружие «Вепрь». В дальнейшем он рассказал мне, что на территории Сибири действует неонацистская радикальная организацию, цель которой борьба за автономию Сибири. Я, как убежденный антифашист, посчитал своим долгом узнать больше об этой организации, чтобы в дальнейшем разоблачить ее с помощью написания статей в СМИ. Именно поэтому я намеренно вводил в заблуждение Добровольского, когда говорил о своих взглядах и поддерживал его предложения. Моей целью было войти к нему в доверие, чтобы узнать больше информации о неонацистах. С Владом я встречался редко, несмотря на его постоянные просьбы о встрече. Общение с ним не было для меня приоритетным. Я был занят учебой и личной жизнью. На последней встрече летом 2017 года он начал говорить мне о его желании переходить к радикальным действиям и попробовать сделать взрывное устройство. Я посчитал его сумасшедшим фанатиком и прекратил с ним общение, игнорируя его звонки».

Комментируя в судебном заседании зачитанный текст, Шакурский пояснил, что «Добровольский» известен в Пензе как неонацист.

«Новая» обнаружила человека с таким именем-фамилией в сети Ask.fm, его шутки в обсуждениях отдают коричневым душком.

Общаясь с близкими в перерывах судебных заседаний, Илья Шакурский также говорил, что вел аудиозапись разговоров с Владом на смартфон, сохранил в своем компьютере переписку с ним и фотографии «Добровольского» с нескольких их встреч (по просьбе Шакурского снимки тайно сделал его друг, находившийся неподалеку). Смартфон и компьютер были изъяты силовиками. Со слов Ильи, его переписку с «Добровольским» оперативные сотрудники показывали Дмитрию Пчелинцеву, но в деле ее нет. Что же до аудиозаписей, то их к делу приобщили — ​но с изъятиями, позволяющими обратить оставшиеся фразы против обвиняемых по делу. А к изначальным записям у стороны защиты доступа нет, поскольку техника Шакурского остается в распоряжении следствия.

Учащиеся пензенского университета, когда знакомые Ильи показали им фото «Добровольского», узнали в нем студента ПГУ Влада Гресько. И, как заметила «Новая», на Ask.fm приятели обращаются к пользователю wlad8 «Гресь».

Поиск в Сети (без кавычек) позволил обнаружить и еще одно совпадение: «Добровольский» тренируется в одном спортклубе со следователем Валерием Токаревым. И тот и другой есть на снимках zavod58_sport_club.

В судебных перерывах Илья успел также сообщить, что после одной из встреч с Владом к нему на улице подошел крепкий мужчина и стал задирать, провоцируя на драку. Впоследствии, уже после задержания, Шакурский увидел его в кабинете ФСБ — ​уличный задира оказался оперативником пензенского управления госбезопасности Дмитрием N.: «Он слушал наци-музон, что-то в стиле «Белый человек, будь белым», и вел разговоры с сотрудником Шепелевым, делясь своим желанием «стрелять шавок» (так в среде неонацистов называют антифашистов. — ​Ред.). Я сделал вид, что не узнал».

«Симпатяга», в котором Илья Шакурский опознал начальника оперативного отдела УФСБ по Пензенской области капитана Вячеслав Шепелева. Из группы «Симпатяги Пенза» вКконтакте

Именно Шепелев, как указывал в своем заявлении о пытках Шакурский, истязал его, добиваясь признательных показаний. В перерыве последнего судебного заседания Илья, говоря о Шепелеве, сказал:

«Этот человек участвовал в пытках моих и участвовал в пытках Димы [Пчелинцева]. Угрожал, что изнасилует… Когда к нам приходила уполномоченная по правам человека Пензенской области [Елена Рогова]… это давно было, когда мы с Димой еще не могли видеться, она попросила меня нарисовать месторасположение [помещения СИЗО], где меня пытали. Я нарисовал. Дима в соседнем кабинете нарисовал то же самое. Она просто сравнила — ​и это одно и то же помещение. Хотя официально я там не находился (cогласно материалам проверки военного СК по заявлению о пытках. — ​Ред.)… Там были три человека — ​Шепелев меня держал, скотчем завязывал… Я был в одних трусах, он снимал с меня трусы и говорил, что он меня изнасилует».

Мама Ильи, Елена Богатова, рассказала журналистам, что, когда проводили обыск в квартире ее сына, силовики целенаправленно двинулись к нише под окном на кухне, откуда извлекли «закамуфлированное под огнетушитель СВУ». По указанию Шепелева — ​посмотрите под диваном — ​извлекли оттуда пистолет. Первая экспертиза не выявила на этих находках биологических и потожировых следов Шакурского. Потом, сделав забор слюны, провели вторую — ​показала биологические следы Ильи только на кусочке прилепленной к СВУ изоленты. Но, как вспоминает присутствовавшая при обыске Елена и как подтверждает фото в материалах дела, после извлечения СВУ какое-то время просто валялось на полу. Где, при продолжительном проживании человека в одном помещении, практически наверняка имеются частицы его эпителия, волосы и др.

По словам Богатовой, капитан Шепелев также понуждал ее дать «правильный комментарий» телекомпании НТВ — ​чтоб не отрицала существование террористического сообщества и не настаивала на невиновности своего сына. В противном случае, говорит Елена, Шепелев якобы угрожал распространить в СИЗО информацию о том, будто ее сын — ​педофил.