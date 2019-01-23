Мелочь жизни

Петр Саруханов / «Новая газета»

Если в наши дни женщина, по Некрасову, посмотрит — рублем подарит, то не очень-то обольщайтесь. Не так уж высоко она вас ценит. Кабы долларом, юанем или загадочным биткоином подарила…

На монету достоинством (или недостатком?) в один рубль купить давно уже ничего нельзя. Ну, разве что 20 квадратных миллиметров жилья в Тамбове или Саранске.

Такова особенность нашей национальной валюты. И наиболее достойное применение монета в 1 рубль находит на футбольном поле, когда судья бросает жребий, чтобы разыграть ворота. И то возникают опасения, что рубль не ляжет на орла или решку, а из-за своей легковесности зависнет в воздухе.

Все это так, но вот в редакцию одной из газет Кирово-Чепецка приходит письмо, которое убавляет желание посмеиваться над нашим многострадальным рублем. «Возмущена до предела! — пишет некая жительница вятского города и рассказывает, как она ехала на автобусе на работу и передала кондуктору 22 рубля. — А она роняет 1 рубль на пол, и неизвестно, где он упал. И она мне, значит, и говорит: «Еще рубль с вас». И тут я офигеваю. Проезд и так подорожал, я отдала ей ровно 22 рубля. С чего я еще рубль должна, если она его выронила?»

Да, какие тут шутки. Есть люди, и их у нас очень много, для которых рубль — это рубль, а не катящийся по полу кругляшок. Четверть вакансий в Кирово-Чепецке предусматривает зарплату до 15 тысяч рублей. «Я работаю грузчиком, — жалуется нам с вами через СМИ еще один вятчанин. — У меня зарплата 13 тысяч. За комнату отдаю 5 тысяч. Спина заболела, ушел на больничный… Мне прописали лекарств на 4700 рублей!» И далее он спрашивает совета: не ограбить ли ему какую-нибудь бабку и не отсидеть ли 3–4 года? Может, за это время в стране что-то изменится к лучшему? Наверное, изменится. Той бабке прибавят к пенсии рублей сто, и как объект для грабежа она будет выглядеть еще привлекательней.

Впрочем, не обязательно заглядывать в будущее. Можно поискать что-то утешительное и в экономике сегодняшнего дня. Оказывается, есть что купить сегодня за 1 рубль. Интернет-газета Znak.com сообщает: «Миллиардный долг завода АМУР перед его экс-владельцем предложили продать за 1 рубль».

И чего вам еще? Мощное предприятие по производству грузовых автомобилей и спецтехники. Рекламирует себя как исполнителя «крупных заказов по контрактам Минобороны РФ, муниципальных образований на территории РФ, по экспортным проектам». Покупайте хотя бы его долги — все равно это солидная покупка. Жаль, мы немного опоздали к распродаже имущества АМУРа. Еще два года назад информагентство URA.RU подсказывало нерасторопным покупателям: «Имущество уральского автомобильного гиганта продается за копейки». За копейки! А у нас целый рубль в кармане! Кто мешал прикупить для домашнего хозяйства автокран или зубо­фрезерный станок? А уж как пригодился бы дизельный погрузчик тому грузчику с Вятки! И спина не болела бы, и на старушек зажиточных не зарился бы.