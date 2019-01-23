«Лететь в такой обстановке нельзя»

Скриншот видео, предоставленного СК РФ. РИА Новости

22 января во время авиарейса SU1515 компании «Аэрофлот», следующего по маршруту Сургут — Москва один из пассажиров потребовал у пилотов направить лайнер в Афганистан. Экипаж самолета запросил посадку в Ханты-Мансийске, он приземлился в аэропорту города в 16:22 по местному времени (14:22 мск). Его смело можно называть «захватчиком Шредингера»: сначала о его задержании сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), однако позже в ведомстве вынуждены были уточнять, что пассажир, потребовавший изменить маршрут самолета, по-прежнему находится на борту. Потом об уже настоящем задержании несостоявшегося «захватчика» сообщил СК. По версии следователей, он пытался прорваться в кабину экипажа, угрожая наличием оружия. «Коммерсант» уточнял, что задержанный был вооружен предметом, похожим на пистолет.

Позже официально было объявлено, что имя злоумышленника — Павел Шаповалов, ему 41 год. Вечером 22 января были опубликованы фрагменты допроса Шаповалова. Конкретных причин, почему он потребовал изменить маршрут самолета, «захватчик» не назвал. «Потому что мне кажется, это не так все просто, как кажется с первого раза», — сказал он и сообщил, что ему «не надо было лететь» в Афганистан. На допросе Шаповалов утверждал, что оружия, а также колющих, режущих предметов на борт самолета не проносил, психотропные вещества и наркотики не употреблял.

Любопытно, что в материалах дела есть ссылка на слова бортпроводницы самолета, которая якобы слышала, как Шаповалов утверждал, что причастен к терактам в США 11 сентября 2001 года.

По итогу несостоявшегося полета в Афганистан было заведено уголовное дело об угоне воздушного судна, сопряженного с угрозой применения насилия (п. «в» ч.2 ст. 211 УК). Были допрошены совершеннолетние пассажиры рейса, экипаж самолета, а дома у Шаповалова прошел обыск.

Следователи допрашивают Павла Шаповалова. Скриншот видео, предоставленного Следственным комитетом РФ. РИА Новости

Утром в среду, 23 января, Шаповалову было предъявлено обвинение, а уже днем Ханты-Мансийский районный суд арестовал его на два месяца.

Часто ли на российских авиарейсах происходят такие ситуации, и что в этом случае делать экипажу и пассажирам — для «Новой» объясняет летчик первого класса, капитан А-320 Андрей Литвинов.

Андрей Литвинов Летчик первого класса

— Такие случаи бывают периодически: пассажиры напиваются или просто люди неадекватные начинают себя так вести. Чтобы в итоге доходило до захвата — это редкость, а вот эти пьяные выходки — да, бывает. Один кричит «Взорву!», другой кричит «Угоню!».

Бывает, что это просто шутка, но по нашим документам мы должны априори таким людям верить, поскольку непонятно, хулиганство это или у человека действительно [есть] намерение взорвать самолет.

Конечно, сейчас вряд ли можно пронести оружие [на борт самолета], в общем-то, у нас службы безопасности неплохо стали работать. Во всех аэропортах и рамки стоят, и просвечивают всех пассажиров и багаж. Но, тем не менее, исключать это нельзя. «Захватчику» оружие могли подбросить или из служебных сотрудников кто-то мог [передать]. Вспомните хотя бы историю с рейсом над Синаем, когда взорвался наш Airbus-321 (крушение произошло 31 октября 2015 года, в подготовке взрыва, как считается, был задействован привлеченный террористами сотрудник сервисной службы аэропорта Шарм-эш-Шейха — «Новая»).

Экипаж поступил абсолютно правильно, лететь в такой обстановке нельзя. Пилоты же не знают, насколько могут быть реальны эти угрозы. Совершенно естественный первый шаг — посадка самолета на ближайшем аэродроме. В общем-то, все действия в этой ситуации были очень правильные, слаженные и грамотные: посадка самолета — и захват.

У пилотов всегда есть инструкции на этот счет, а вот лучшее, что могут сделать пассажиры — это сохранять спокойствие и четко выполнять все распоряжения экипажа, больше ничего делать не надо. Не надо пытаться обезвредить его, нужно ждать, пока свою работу сделают те, кому это положено — экипаж и спецслужбы.