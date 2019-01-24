Киселев проиграл 2,5 миллиона рублей строителю собственной виллы

дело о вилле киселева

Где: Королёвский городской суд Московской области

Истец: Владимир Мазурин

Ответчик: Дмитрий Киселев

Категория дела: иск о взыскании долга

Решение: оплатить долг на сумму 2,5 млн руб. и возместить судебные издержки в размере 23 тыс. руб.

Ведущего программы «Вести недели», гендиректора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева обязали выплатить долг за реконструкцию виллы в Коктебеле крымскому инженеру-конструктору Владимиру Мазурину. Такое решение 22 января принял Королёвский городской суд. Мазурину частично удовлетворили иск, вместо запрашиваемых 5,8 млн рублей, ему присудили 2,5 млн. Киселев прокомментировал в СМИ решение суда, назвав его «неправомерным» и ни к чему его не обязывающим.

В 2015–2016 годах Мазурин руководил реконструкцией виллы телеведущего под Коктебелем. Стройка шла тяжело из-за ошибок предыдущих строителей. В разговоре с «Новой» Мазурин рассказал, что на объекте были перекосы в фундаменте, были видны трещины в стенах, «дом сползал». Строительство виллы в середине 2000-х велось с грубейшими нарушениями, инженер-конструктор заявил, что на объекте тогда похитили 6 млн рублей и «украли всю арматуру».

Договор с Киселевым Мазурин заключил 15 октября 2015 года. В ходе строительства он неоднократно предупреждал заказчика, что конструкция дома потеряла устойчивость, необходимо исправить огрехи прошлой стройки, «повысить жесткость металлокаркасов». Однако Киселев не прислушался к предложению Мазурина.

Во время сдачи объекта в июле 2016 года заказчик вовсе прервал контакты с истцом и отказался оплачивать работу. Мазурин хотел решить конфликт мирно, но Киселев посчитал, что это его обворовали и весь объем работ не выполнили.

Об этой истории Мазурин написал в крымской газете «Город 24» от 23 сентября 2018 года. На следующий день тираж издания со статьей автора о вилле был изъят из продажи. Тогда Киселев пошел в наступление — подал на Мазурина заявление в полицию. Однако дело возбуждать не стали.

А иск Мазурина к телеведущему все-таки приняли к рассмотрению в подмосковном суде Королёва, по месту прописки ответчика. Рассмотрение дела началось в декабре прошлого года. Обе стороны конфликта в процессе не участвовали, их интересы защищали представители.

Юрист Мазурина Сергей Цапко обратил внимание, что согласно договору у истца был определенный круг обязанностей — технический надзор на этапе проектирования и в момент строительства виллы. Киселев посчитал, что Мазурин не справился с работой, а все ошибки предыдущих рабочих предъявил истцу.

«Объект по-прежнему представляет опасность для всех окружающих, но это не повод не оплачивать услуги», — сказал представитель Мазурина. Истец потребовал взыскать с ответчика 5 млн 813 тыс. рублей.

Цапко отметил, что его доверитель выполнил весь объем работ, которые указаны в договоре. Мазурин не занимался подбором подрядчика при строительстве объекта. Определял стоимость работ и договаривался с подрядчиками сам Дмитрий Киселев, отметил представитель Мазурина.

Юрист Киселева Роман Савицкий парировал, что с истцом был заключен договор полного оказания услуг, а не только проведение техконтроля. Истец должен был оказывать экспертную поддержку, заниматься подбором исполнителей, составлять график работы и координировать работу всех участников проекта, возразил представитель ответчика.

«Мы считаем, что истец оказал услуги не в полном объеме. Вместе с тем факт оказания услуг должен быть указан в отчетах, которые не были представлены», — сказал Савицкий.

Он считает, что это истец завысил стоимость оказания услуг, по его подсчетам, итог работы составил 1 млн 62 тыс. рублей. Кроме того, представитель Киселева заявил, что Мазурину передали 23 млн 370 тыс. рублей за всю работу — в эту сумму входила и часть оплаты услуг инженера. «Не было никакой финансовой отчетности, на что была потрачена эта сумма, истец просто раздал деньги рабочим и подрядчикам», — продолжал Савицкий.

В своем выступлении он намекнул, что ответчик может подать ответный иск на Мазурина за неоказание услуг в полном объеме. «Мягко говоря, договор оплачен. Другое дело, что мы пока не предъявляем иск господину Мазурину. Мы еще не можем определить, за какие суммы он не может отчитаться», — сказал Савицкий, попросив суд полностью отказать в удовлетворении иска.

Представитель Мазурина отверг обвинение юриста Киселева, пояснив, что ежедневно велись отчеты, Мазурин созванивался с Киселевым по телефону, предоставлял журнал отчетности, заказчик был курсе всех событий.

— Ваш доверитель вам сообщал о каких-то претензиях к Мазурину, что он прекратил выполнять обязанности по договору о проделанной некачественной работе? У вас есть подтверждающие документы? — спросил у представителя Киселева Цапко.

— У нас не может быть таких документов, потому что истец не отчитался. Мы все время говорили Мазурину, представь нам хоть что-то, — ответил Савицкий.

Через полтора часа суд удалился в совещательную. Секретарь предупредила, что дело непростое. Защитники Мазурина и Киселева ждали итог разбирательства в коридоре. Они уже непринужденно общались и обменивались шутками, успели обсудить рисунок Фемиды на стене:

— Странно, зачем ей пририсовали змею у ноги? Обычно Фемиду иначе изображают, — недоумевал Цапок.

— Она, видимо, так пытается раздавить преступника, — усмехнулся Савицкий.

Спустя 20 минут судья Вячеслав Касьянов огласил решение: Дмитрий Киселев должен оплатить задолженность по договору 2 млн 586 тыс. рублей и возместить судебные издержки в размере 23 тыс. рублей.

Ответчик уже готовит жалобу на решение суда.

— Таких строителей, которых обманули, — сотни. Я хочу сделать прецедент, когда люди пользуются своими связями, манипулируют рабочими, а потом оставляют их с долгом, — прокомментировал «Новой» решение суда сам Мазурин после заседания. О своих дальнейших шагах он пока не спешит говорить.