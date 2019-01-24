Битва с экстрасенсами

Петр Саруханов / «Новая газета»

В светлые рождественские дни в эфире канала «Россия» объявилась нечистая сила. «Эка невидаль! — скажете. — Там и в будни сплошная бесовщина». Соглашусь. Но привычные нам бесы (штатные пропагандисты) и прочие бесноватые (их подручные) в праздники как раз из эфира сгинули.

В их отсутствие журналист канала «Россия» Борис Соболев и провел сеанс черной магии с полным ее разоблачением. В своем трехсерийном расследовании «Идущие к черту» (не путать с «Идущими вместе») автор раздал по серьгам всем «сестрам»: колдунам, чародеям, ворожеям, потомственным ясновидящим и неведомым природе космоэнергетам.

Главный же и сокрушительный удар был нанесен по многочисленным «магическим» телешоу, благодаря которым «профессиональная нечисть не просто вышла из сумрака, но и подалась в телезвезды».

«Аудитория всех научных, культурных и религиозно-просветительских программ в стране уже в восемь раз меньше одной лишь аудитории «Битвы экстрасенсов», — утверждает Соболев.

Плюс похожие программы на других (крупных и мелких) каналах, плюс псевдонаучная документалистика — целая индустрия работает на оглупление и обман зрителей, которые, честно-то говоря, сами обманываться рады. Как писал Саша Черный еще в начале прошлого века: «…Ищем Бога, ищем черта, позабыв самих себя». Ничего не изменилось — разве что ТВ изобрели.

В расследовании Соболева, длившемся целых два года, фигурируют и жертвы мошенников, и создатели «магических» телешоу, и популярные ведущие, и сами так называемые экстрасенсы. Часть «героев» снимали скрытой камерой, поэтому они были совершенно откровенны. С этической точки зрения подобные съемки не совсем корректны, но, имея дело с манипуляторами и мошенниками, Соболев тоже средств не выбирал.

А вот главный эксперимент своего расследования он провел в целом совершенно корректно: разместил на эзотерических сайтах объявление о том, что федеральный канал приглашает для участия в магическом шоу людей со сверхъестественными способностями. На кастинг явились сотни желающих, в том числе и победители «культовых», так сказать, программ, вроде бы уже не раз доказавшие и подтвердившие свой уникальный дар.

Это самые уморительные эпизоды фильма. Съемочная группа всего лишь просит их повторить свои предыдущие достижения: с ходу найти человека, спрятанного в багажнике одного из десятка автомобилей, определить местоположение человека на предъявленном фото.

Потомственная ясновидящая Дарья, тоже звезда ТВ, приехавшая на «Хаммере», нажитом, как язвительно констатирует Соболев, «непосильным колдовским трудом», убеждена, что человек, изображенный на фото, сейчас в Красноярске, и в Москве никогда не бывал. Оператор, который все это время находился рядом с «ясновидящей», в финале съемки снимает кепку и очки. На фото — он. Дар ясновидения в условиях честного эксперимента напрочь отказал его пышнотелой белокурой обладательнице. Конфуз, однако.

Отказал дар и другой «телезвезде», победителю первого сезона «Битвы экстрасенсов» Анатолию Леденеву. Он долго бродил среди автомобилей, силясь найти человека, спрятанного в одном из них. После промаха признался редактору: «Без подсказок на площадку больше не выйду. Если хотите хорошую съемку, скажите, где человек».

Некий медиум из Ирана, прижившийся в России и заработавший на своем эзотерическом промысле миллионы, называет и расценки: 35 тысяч долларов за подсказку и 350 тысяч долларов — за гарантированный выход в финал. Платит сам участник, зная, что, победив в шоу, в считанные недели компенсирует затраты, ибо любит наш народ всякое… После каждого телеэфира количество обращений в магические центры, где практикуют раскрученные на ТВ маги, возрастает в разы.

Бывший редактор «Битвы экстрасенсов» даже приобрел оригинальную специализацию: «Послеэфирная эксплуатация телевизионных магических образов»!

Жертвы этих «магических образов», несущие им последнее, берущие кредиты без надежды их отдать, рыдают в кадре и клянут свою легковерность. Однако автор фильма и их не щадит: «У нас люди хоть и называют себя православными христианами, но веруют в домовых, черных кошек и колдовские проклятия. Играть на непролазном народном невежестве можно долго».

Одного из ведущих «Битвы экстрасенсов» Марата Башарова Соболев спрашивает: «Вы признаете достоверность шоу? Ведь люди идут потом к экстрасенсам, поверив вам»! «Ну и дураки», — цинично усмехается артист. «Сколько стоит подсказка, выход в финал?» — «Мне предлагали миллион долларов за слив информации одному из участников». — «Взяли?» — «Взял, но информацию не слил», — веселится Башаров.

Другой ведущий, фокусник Сергей Софронов, на ту же реплику журналиста — мол, люди смотрят ваше шоу и верят экстрасенсам — отвечает без всякого стеснения: «Показать можно и жопу в телевизоре, мы ответственности не несем».

Вывод, который делает журналист, заканчивая свое расследование, не оставляет надежды на окончание в обозримом будущем эры телевизионного мракобесия: «С точки зрения закона, пуская всю эту ересь в эфир, вещатель ничем не рискует. Пропаганды нацизма, экстремизма, порнографии в оккультных программах нет, мракобесие в России не запрещено, а за рекламу заведомо недобросовестных услуг максимум что грозит, это «административка», да и ту еще поди докажи».

Через несколько дней после выхода в эфир «Идущих к черту» группа финалистов и победителей «Битвы экстрасенсов» обратилась к своим поклонникам с открытым письмом:

«Единственное, что движет нами сейчас, это оскорбленный профессионализм и желание достучаться до ваших сердец… Вы наблюдали за испытаниями годами, мы вместе с вами проливали слезы. Неужели вы считаете, что это можно проделать по сценарию? Запомните навсегда, мы не способны глумиться над чужим горем! Журналисты нашли нескольких нечистоплотных людей… которые просто публично оклеветали нас… оклеветали создателей «Битвы экстрасенсов», порядочных людей, которые никогда в жизни не брали никаких взяток…»

Ну как не поверить такому пламенному воззванию. Народ и верит. Будет дальше с замиранием сердца приникать к живительному источнику — телеящику, а после, перекрестясь на образа, понесет свои беды (и деньги) к ним, сердобольным целителям.

Кстати, если уж на то пошло, тот же убойный и неоспоримый аргумент («это же по телевизору сказали, а в телевизоре врать не будут!») лежит и в основе безграничного зрительского доверия к федеральному ТВ, разоблачать пропагандистские и псевдонаучные бредни коего, увы, некому. Разве что «Битва экстрасенсов» ударит по «старшему брату». То-то шуму будет.