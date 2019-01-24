«Венесуэла — новая жертва США!»

23 января оппозиционный политик Хуан Гуайдо, выступая на митинге сторонников в одном из районов Каракаса, объявил себя исполняющим обязанности президента, а главу государства Николаса Мадуро — «диктатором и тираном». 35-летний спикер парламента призвал Вооруженные силы Венесуэлы поддержать его и помочь провести свободные выборы в стране, которая уже полгода живет фактически в условиях двоевластия: недавно прошедшим на второй срок Николасом Мадуро и оппозиционной ему Национальной ассамблеей.

«Пришло время защитить Конституцию и будущее ваших семей, мы просим не стрелять в нас, вы видели, что нас миллионы на улицах», — сказал политик. Толпа сторонников приветствовала его слова.

Nuestras felicitaciones a @jguaido como Presidente encargado de #Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia #23Ene #OEAconVzla pic.twitter.com/AWdjVHJtZj — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) January 23, 2019



Не прошло и часа, как Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо временным президентом, а от Мадуро потребовал не допустить силовых действий против оппозиции.

Кто такой Хуан Гуайдо

Фото: Zuma / TASS

Хуан Гуайдо родился в 1983 году в многодетной семье пилота гражданской авиации и учительницы.

Семья потеряла дом и небольшой бизнес после серии оползней в приморских территориях штата Варгас в декабре 1999 года. Стихийное бедствие оставило бездомными тысячи человек, несколько десятков тысяч погибли. Вину за недостаточные действия власти во время ликвидации катастрофы Гуайдо возлагал на Уго Чавеса.

Он окончил Католический университет Андреса Белло (специальность «Промышленная инженерия»), затем проходил обучение в Университете Джорджа Вашингтона в США («Государственное управление»).

Гуайдо вошел в студенческое движение, выступавшее против тогдашнего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

В 2009 году Гуайдо вступил в левоцентристскую партию «Народная воля» и до 2015 года был заместителем депутата парламента. Затем был избран депутатом от штата Варгас, где инициировал расследование ряда коррупционных дел, связанных уже с администрацией Мадуро.

В 2018 году назначен главой венесуэльской оппозиционной коалиции «Круглый стол демократического единства» (MUD), а 5 января 2019 года занял должность председателя парламента (Национальной ассамблеи) Венесуэлы.

Barinas, Aragua, Bolivar y Nueva Esparta hoy se levanta en una sola voz, se levanta y respalda a su legítima @AsambleaVE #GritemosConBrio pic.twitter.com/BgqZKembcw — Juan Guaidó (@jguaido) January 23, 2019

После политического заявления Гуайдо в Каракасе начались столкновения между демонстрантами и силовиками. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. В этих столкновениях были задержаны, по разным данным, от 70 до 220 человек. Есть и погибшие. Только опознанных — 13 человек, в реальности число жертв больше.

Тактика Мадуро

На улицы столицы Венесуэлы вышли несколько тысяч человек, поддерживающих Мадуро.

Сам Мадуро выступил перед сторонниками с балкона президентского дворца и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он предоставил 72 часа американским дипломатам на то, чтобы покинуть страну, но в Вашингтоне отказались отзывать послов.

В США заявили, что сохраняют дипломатические отношения с Венесуэлой и будут их строить через правительство временного президента Гуаидо.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес поддержал Мадуро и заявил, что армия будет защищать Конституцию страны и ее суверенитет. Верховный суд Венесуэлы велел прокуратуре начать расследование против парламента, а все действия Национальной ассамблеи признать незаконными.

Мировая реакция

За Гуайдо



Лидер США Дональд Трамп назвал Гуайдо «переходным президентом» и пообещал, что будет использовать все экономические и дипломатические инструменты для восстановления демократии в Венесуэле. О том, что Трамп может признать Гуайдо законным лидером Венесуэлы, в середине января писали американские СМИ со ссылкой на источники.

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал находящегося с 2013 года в должности президента Венесуэлы Мадуро «уступить должность легитимному лидеру».

Легитимность Гуаидо также признали власти Канады, Бразилии, Парагвая, Перу, Колумбии, Гватемалы, Аргентины и генсек Организации американских государств Луис Альмагро.

За диалог



Генсек ООН Антонио Гутерриш призвал обе стороны протеста к диалогу, чтобы избежать эскалации политического кризиса.

«Мы надеемся, что диалог возможен и что удастся избежать эскалации, которая приведет к катастрофе для народа Венесуэлы и для региона», — сказал он.

В Евросоюзе призвали провести в стране «свободные и заслуживающие доверия» выборы.

За Мадуро



Боливия, Мексика и Куба поддержали Мадуро. Поддержку Мадуро выразил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сказав: «Брат мой, Мадуро, держись, мы с тобой». Легитимным считают Мадуро и в России, которая в последнее время активно инвестировала в нефтепроекты Венесуэлы и даже предлагала план спасения экономики страны, отправив в Каракас делегацию Центробанка РФ.

Что значит госпереворот Венесуэлы для России

Российские политики-международники считают, что попытка отстранить Мадуро от власти незаконна, а Венесуэла — «новая жертва» США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Венесуэле произошла попытка узурпации власти, которая противоречит принципам международного права.

США затеяли «смену режима» в Венесуэле. Но сам факт признания Вашингтоном альтернативного президента ещё не означает, что он признан народом Внесуеэлы и повсюду в мире. Везде, где США устраивали смены режима - от Ирака до Ливии, воцарялись развал и хаос. Венесуэла - новая жертва. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 23, 2019



Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что «на примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть».

Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил о готовности стоять «в одном ряду с этой страной на страже суверенитета».

«Будем стоять, если хотите, в одном ряду с этой страной на страже суверенитета, на страже недопустимости посягательств на принцип невмешательства во внутренние дела. Материальное сотрудничество, практическое сотрудничество между Россией и Венесуэлой продолжается в разных областях. Мы совершенно не настроены его сворачивать», — заявил он.

справка

По подсчетам Reuters, в период с 2006 по ноябрь 2018 года Россия и в частности компания «Роснефть» предоставила Венесуэле ссуды и кредиты на сумму не менее 17 млрд долларов. Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA постепенно погашает эти долги, поставляя нефть, но экономический кризис в стране мешает ей выполнять свои обязательства. Отметим, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти. В декабре прошлого года после встречи Николаса Мадуро и Владимира Путина стало известно, что Россия инвестирует более 5 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы, более 1 млрд долларов — в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 тонн зерна.

Правление Мадуро: хроника кризиса

Фото: Ariana Cubillos / AP / TASS

Николас Мадуро занял должность президента Венесуэлы в 2013 году после смерти бывшего лидера страны Уго Чавеса. Он его преемник.

Вскоре после вступления Мадуро в должность в Венесуэле усилился экономический кризис, среди причин которого мировое падение цен на нефть, отсутствие у страны контактов с латиноамериканскими соседями и введение американских санкций, направленных против «диктатуры Мадуро». В стране начались уличные протесты с требованием отставки президента.

Самый массовый протест в стране случился в 2017 году, тогда погибло более 120 человек. Это произошло после того, как парламент Венесуэлы объявил президента страны диктатором, что, согласно Конституции, является основанием для отстранения главы государства от власти.

Верховный суд признал решение парламента незаконным, Мадуро остался на посту президента, распустил Нацассамблею и созвал Конституционное собрание для создания проекта новой Конституции страны. Оно объявило себя верховным органом власти и фактически взяло на себя парламентские полномочия. Национальная ассамблея это решение не признала и продолжила работу.

В мае 2018 года Мадуро переизбрали президентом Венесуэлы. Результаты выборов отказались признать большинство стран Запада и Америки. 14 стран, включая Аргентину, Бразилию и Канаду, отозвали своих послов из Венесуэлы в знак протеста против результатов выборов. При этом российское правительство признало результаты голосования.

В августе на Мадуро совершили покушение — во время его выступления перед гвардейцами взорвались несколько дронов. Президент не пострадал, однако ранения получили несколько солдат. Мадуро заявил, что в подготовке покушения участвовал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

10 января 2019 года прошла инаугурация Мадуро на второй шестилетний срок.

15 января Национальная ассамблея страны назвала Мадуро «узурпатором» и незаконными все действия президента с момента его инаугурации.

21 января в Каракасе венесуэльскую армию отправили подавить мятеж небольшой группы военнослужащих Нацгвардии, выступивших в поддержку оппозиционных сил. Мятежники сдались без боя, в этот же день Верховный суд Венесуэлы объявил парламент страны неконституционным органом — но его проигнорировали.