«Если мы дурака перестанем так называть, от этого он им быть не перестанет»

В Государственной думе разгорелась горячая дискуссия о двух резонасных законопроектах сенатора Андрея Клишаса, которые рассматривались 24 января в первом чтении. Речь о наказании за фейк-ньюз в Интернете и о репрессиях к тем, кто проявляет там же, в Интернете «неуважение к власти». Основной автор инициатив, сенатор Клишас, уехал в «рабочую командировку в Красноярский край», но он был и не нужен, заявили «Новой газете» его помощники: Госдума вроде как в состоянии разобраться с инициативами и без инициатора. К тому же на тексты законопроектов есть положительные отзывы от правительства (пришли рано утром в день рассмотрения), и даже Генпрокуратура, которая 14 января была против этого законопроекта, за 10 дней поменяла свое мнение на противоположное.

Законопроект о запрете фейк-ньюз в Интернете встретил резкое неприятие со стороны КПРФ. Коммунисты отметили, что в формулировке «общественная опасность деяния», которую несут ложные сведения, не хватает слова «реальная» — в противном случае законопроект не имеет никакого смысла.

КПРФ раскритиковала неопределенность термина «конфискация предмета административного правонарушения». Соавтор инициативы Людмила Бокова заявила, что если речь идет о редакциях СМИ, то конфисковывать необходимо технику, которая используется для распространения ложной информации. «Здесь нет предмета правонарушения. Объект есть, а предмета нет. Законопроект негодный и небрежный», — парировал коммунист Юрий Синельщиков.

Предложение Клишаса является очередным усилением репрессивности законодательства, встали на защиту демократии коммунисты. «Вопросы объективности и правильности оценки [информации] здесь рассматривать не будут. Бороться надо не с фейковыми новостями, а с недоверием к власти», — заявил депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный, добавляя, что в России было несколько случаев, когда «недостоверная», с точки зрения властей, информация становилась достоверной: начиная с катастрофы в Чернобыле и заканчивая последними трагедиями в «Зимней вишне» в Кемерово (имеется в виду первоначальное замалчивание числа жертв — «Новая»).

В «Справедливой России» согласились с концепцией законопроекта — фейковые новости действительно нужно пресекать, считают в партии. Однако фракция предложила не останавливаться на административной ответственности. «Принятие закона не остановит фейки, которые являются явно враждебными и формируются за территорией России. Если они распространяются анонимными мессенджерами, то кого вы будете привлекать? Их [ответственных] не установить. Нужны другие процессуальные возможности в рамках уголовного производства», — подчеркнул депутат Валерий Гартунг. Эсеры не поддержали законопроект, предложив его доработать ко второму чтению.

Закон о фейкньюс принят

«Единая Россия» инициативу поддержала. В качестве примера необходимости борьбы с фейками депутат Евгений Ревенко привел слова украинского пранкера Евгения Вольнова о 300 погибших при пожаре в Кемерове и вбросы о якобы минировании школ в Магнитогорске. Единороссы предложили ко второму чтению доработать законопроект и развести ответственность для СМИ и отдельных авторов в Интернете. «Блогеры не несут юридической ответственности за то, что они публикуют. У них десятки и сотни тысяч подписчиков, а по воздействию на умы они сопоставимы со СМИ», — отмечает Ревенко.

Когда депутаты перешли к рассмотрению законопроекта о наказании за неуважение к власти, резко против него выступили представители ЛДПР. «Если мы дурака перестанем называть дураком, он дураком от этого быть не перестанет. <…> Просто не давайте повода неуважительно к себе относиться. Можно ли государство уважать после того, как цифры говорят о том, что 20 миллионов лиц живет за чертой бедности? А когда товарищ, который не приехал, говорит, что пришлет фотографии своих часов?»

«За что уважать такое государство? С трудом можно сдерживаться, чтобы в приличной форме высказывать свое неуважение. Граждане имеют право это делать в любой форме», — отмечает депутат Сергей Иванов.

Со второй инициативой Клишаса не согласились также ни КПРФ, ни «Справедливая Россия». Представители обеих фракций отмечали, что нужно быть готовым к недовольству населения, если ты идешь во власть. Коммунист Денис Парфенов подчеркивал, что закон будет ограничивать свободу выражения мнения и является продолжением «репрессивной политики», проводимой в отношении населения, «истинным мотивом которой является желание правящего класса сохранить свое господство»: «Закручивать гайки и держать общество в страхе нельзя, это глупо и неразумно. Нужно пользоваться тем, что люди нас критикуют. Если им заткнуть рот, может быть, все на какое-то время стихнет, но потом люди просто начнут бить».

Аналогичное мнение высказал Олег Нилов от «Справедливой России», который заявил о «желании отдельных жирных котов свою шкуру спрятать за государственные символы, за честь Родины»: «Не верим в эти ваши послания. Пошел во власть — не пеняй, что тебя будут критиковать».

Однако в законопроекте не идет речь о подавлении критики, посчитала единоросс Ольга Баталина. В документе, по ее мнению, также нет ограничения свободы слова и преследования определенных высказываний о власти и запрете расследований, которые самостоятельно проводят СМИ. «Цель критики — объективно показать и указать на проблемы, чтобы их решить. Но грань между критикой и оскорблением колоссальная!» — возразила она на высказывания представителей оппозиционных фракций.

В итоге в первом чтении были приняты обе инициативы Клишаса: «Единая Россия», обладая большинством, могла и не слушать критику со стороны других фракций. Инициативы одобрили также полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, полномочный представитель правительства Александр Синенко, а также глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. На доработку вынесли вопрос о перечне органов, которые будут составлять протоколы об административных правонарушениях. Содокладчик Павел Крашенинников также предложил отказаться от такой меры, как арест, посчитав, что «штрафов будет достаточно».