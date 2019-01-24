Энергия выходит

Власти отложили реформу энерготарифов на неопределенный срок — такое решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Накануне «Коммерсантъ» обнародовал информацию о соцнорме потребления электроэнергии для населения, которую предлагает ввести Минэкономики. В частности, согласно предложению министерства, норма тарифа должна быть установлена на лицевой счет (то есть на квартиру), а не на каждого человека. Также предлагалось плавно сокращать льготы для сельского населения и граждан, пользующихся электроплитами. Эксперты, опрошенные «Новой», пришли к выводу, что предложение Минэкономики спровоцирует рост долгов россиян. Тем не менее на совещании у Козака было сказано, что «вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки» будет рассмотрен снова, но позже, когда правительство оценит финансовые последствия для населения.

Дискуссия о ценах на электроэнергию началась с выступления главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса на Гайдаровском форуме — там он назвал Россию одной из самых энергорасточительных стран в мире:

«Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне», — отметил Чубайс.

Спустя неделю оказалось, что заявление было сделано в преддверии совещания правительства, которое собиралось в очередной раз рассмотреть введение тарифов на электроэнергию. Однако на совещании вопрос снова отложили.

— Отменили, потому что испугались, — уверена экономист Наталья Зубаревич. — Представьте себе этот фон: инфляция выросла, НДС подняли, тарифы на ЖКУ подняли, пенсионный возраст, плата за парковки — из населения выкачиваются деньги. Уходить от неправильной экономической схемы нужно, и реформа эта нужна. Но другое дело — когда и какими темпами это делать. Как история с пенсиями — «вперед и с песней» или аккуратно по шагам.

Правительство аргументирует необходимость реформы борьбой с перекрестным субсидированием в энергетике, с этим доводом согласна и Зубаревич: «У нас производство платит за население, хотя в нормальных экономических странах стараются снизить тарифы для бизнеса, а население платит по полной. Потому что это осознанное потребление, когда вы понимаете, что сколько стоит. Хотя у нас доля населения в энергопотреблении, конечно, меньше раза в три, чем доля промышленности, но все равно это расточительная история. От перекрестного субсидирования надо уходить. Но уходить, когда у населения доходы упали на 11%, — это, конечно, интересное время».

Ввести соцнорму на энерготарифы правительство пытается уже не первый год. В 2013-м ее вводили в шести пилотных регионах, но в январе 2014-го отложили на два года. Как сообщалось, глава правительства Дмитрий Медведев прислушался к позиции губернаторов, которые опасались роста тарифов и социальной напряженности. К идее снова вернулись в октябре прошлого года, но, как оказалось, ненадолго.

— В 2014 году у нас была плохая динамика доходов населения, в связи с началом экономического кризиса, — вспоминает Александра Бурдяк, старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС. — И эта реформа стала бы дополнительной каплей в бочке негатива. Но сейчас, как мне кажется, есть стабильность. Она плохая, но все-таки стабильность. Мы не ожидаем в ближайшее время резких спадов доходов населения. Повышение НДС уже прошли — половина января позади, и вроде ничего глобально плохого не происходит. В 2014-м был явно плохой момент, сейчас момент уже лучше, и непонятно, насколько будет лучше через год-два. Другой момент — у нас нет хорошего электронного учета, и, мне кажется, внедрять такую систему технически рановато.

Под «электронным учетом» Бурдяк имеет в виду систему, которая бы рассчитывала тариф с учетом количества людей, проживающих в квартире. Потому как одним из предложений Минэкономики было — фиксировать энергопотребление на лицевой счет жилья, а не на одного человека. Предполагалось, что граждане, потребляющие до 300 кВт.ч в месяц, будут платить за электроэнергию по действующим базовым тарифам, те, кто потребит электричество от 300 до 500 кВт.ч в месяц, заплатят по повышенному.

— Понятно, что если в квартире проживает пять человек — они очень быстро выйдут за норму, — считает эксперт. — Но с другой стороны, я также не представляю, как технически организовать потребление по людям в каждой квартире.

Бурдяк придерживается мнения, что нужно подождать с реформой еще пару лет, когда появится единая электронная система, где жильцы (которые, возможно, не прописаны в конкретной квартире) смогут отмечать, какая норма нужна им на лицевой счет, в зависимости от количества людей в квартире:

«Правда, это очень большая административная работа, и экономия от такой меры будет полностью съедена оплатой сотрудников, которые будут этот учет вести».

— Если мы берем многоквартирные дома (а редко в квартирах живет один человек, предположим — 3–4 человека), в выделенную норму им не уложиться, — считает Александр Пасечник, руководитель Фонда национальной энергетической безопасности. — И это будет просто несправедливо. В условиях, когда у нас доходы, мягко говоря, не растут теми же темпами, с которыми индексируются вверх тарифы, разрывы в деньгах населения будут расти. А когда рост доходов не поспевает за индексацией тарифов, вверх пойдут долги — это станет одним из следствий таких новаций.