Временно прощенные

Лишать соответствия кодексу ВАДА российских борцов с допингом не стали, но это означает лишь то, что история с восстановлением статуса РУСАДА входит в следующую фазу.

Петр Саруханов / «Новая газета»

У всей этой истории есть внешняя канва событий, есть огромная подводная часть, и есть фон, который, несомненно, влияет на принятие решений, в том числе ключевых. От восстановления в правах РУСАДА напрямую зависело не просто ослабление давления на Россию — именно это являлось главным препятствием на пути выполнения определенной ВАДА дорожной карты, это мешало снятию дисквалификации с Паралимпийского комитета России и российской легкой атлетики. Осуществится полноценное восстановление в правах РУСАДА — значительно повысятся шансы на скорое возвращение российского спорта в олимпийскую семью без всяких дополнительных условий. Понятно, что процесс обещал быть нелегким.

РУСАДА восстановили в правах в сентябре авансом при одном главном требовании — российская сторона была обязана допустить экспертов ВАДА к базе данных Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря. Формально договоренность по срокам была соблюдена, но визит удачным не оказался. Согласно объяснению российской стороны, оборудование визитеров оказалось несертифицированным в соответствии с законодательством РФ, а отчет экспертов комитету по соответствию ВАДА просто констатировал, что работу выполнить не удалось.

До сих пор неясно, что же на самом деле было главным препятствием. Одно было понятно — за допуск экспертов формально отвечали Министерство спорта и РУСАДА, конкретные переговоры вели представители Следственного комитета РФ, под чьим неусыпным оком база данных и находилась, а итоговое решение зависело, скорее всего, от Кремля. Не случайно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков слегка осадил нового директора РУСАДА Юрия Гануса, который обратился с отчаянным открытым письмом к Владимиру Путину. Песков дал понять, что возникли «определенные рабочие разногласия», а Ганус «просто не знает деталей». Это можно было расценивать так, что вопрос решается на самом верху.

Ревнители борьбы за чистоту спорта призвали ВАДА немедленно лишить РУСАДА соответствия кодексу со всеми вытекающими. Когда организация попыталась объяснить, что главное для нее — не уложиться в указанные сроки, а получить необходимые данные, досталось и самим «инквизиторам». Самое меньшее, в чем руководство ВАДА обвинили — в соглашательстве.

Эксперты повторно прибыли в Москву на исходе праздничной декады и без каких-либо препятствий приступили к работе. Представители российской стороны бодро рапортовали о своем вкладе в успешно завершившийся переговорный процесс, радикально настроенные зарубежные противники «помилования» объявили происходящее дурно пахнущей сделкой, ВАДА выражало сдержанное удовлетворение. Вынуто и скопировано было, по его словам, все. Независимый комитет по соответствию рассмотрел отчет экспертов в середине января и выработал рекомендации, которыми должен был через неделю руководствоваться исполком ВАДА при принятии решения. Содержание рекомендаций не разглашалось.

Вряд ли заседание, проходившее в режиме онлайн-конференции, обошлось без споров — единодушным решение точно не было. Как не было и аплодисментов при объявлении вердикта: оставить неизменным статус РУСАДА, не применять к нему санкции и не лишать соответствия кодексу ВАДА. Отдельные оптимисты решили, что игра окончена, полное восстановление статуса — дело техники, осталось осудить «инквизиторов» и реабилитировать всех «невинно» обвиненных и наказанных.

Комментарии, однако, говорили о том, что большая игра только начинается. Что на руках у ВАДА, которое ничего не забыло, козыри, которые трудно побить: «У нас уже есть все данные из Московской антидопинговой лаборатории. Мы не остановимся, пока не рассмотрим все, в первую очередь наиболее подозрительные». Прозвучало и более серьезное: в случае обнаружения сфальсифицированных данных первым шагом станет новая дисквалификация РУСАДА, а дальше с большой степенью вероятности последует отстранение России от участия в Олимпийских играх-2020, запрет на проведение в стране международных соревнований. То есть организация вернется к тому же, что происходило три года назад, только в более жесткой форме.

Пока никто не знает, что найдут. Но что-то обязательно отыщется, дело только в том, насколько критичным окажется масштаб обнаруженных нарушений. Еще до первых выводов российская сторона уже сообщила, что согласно внутреннему расследованию около 100 000 (ста тысяч!) протоколов допинг-тестов было скрыто от международной системы антидопингового администрирования (система ADAMS). Мало того — осведомленные недоброжелатели считают, что подозрительными являются девять тысяч проб, которые уже в распоряжении агентства. Бывшего руководителя лаборатории Григория Родченкова ВАДА не собирается привлекать непосредственно к процессу перепроверки, но при необходимости обязательно обратится к нему для консультаций.

И вот тут возникает интересный вопрос. Неужели ВАДА не оценит такой неожиданной, пусть и с заминкой, открытости российской стороны? Неужели оно не учтет, что творили безобразия и мошенничали отнюдь не нынешние спортивные руководители, а Родченков с компанией и его покровители? Неужели там не понимают, что прежней Московской антидопинговой лаборатории нет, а РУСАДА совсем новое, и вообще, что еще надо сделать, чтобы на Россию не показывали пальцем?

Полагаю, что даже если какие-то договоренности на этот счет и были, то после сделанного для ВАДА подобные аргументы — лирика чистой воды. Дали доступ к данным — молодцы. А дальше уже рутинная работа, не зависящая от каких-либо условий: анализ поступившей информации, наказание виновных, оправдание невинных, выработка рекомендаций для воздействия на федерации и страны — нарушители антидопингового кодекса. Ничего личного, готовьтесь, до 30 июня определимся, что делать с РУСАДА.

Если ведомство действительно осуществит подобный сценарий, то оно полностью реваншируется за локальное поражение в битве со Спортивным арбитражным судом (помните решение о реабилитации 28 российских олимпиоников?), заткнет рты радикальным критикам, вернет себе уважение могущественных спортивных держав и окончательно отправит Россию на спортивную периферию.

Насколько возможен подобный исход, во многом противоречащий нынешней мягкой позиции ВАДА? На мой взгляд, вероятность достаточно велика. Что касается справедливости возможных санкций, то основной удар придется по тем спортсменам, которые не обязаны отвечать за грехи предшественников. Лишить Олимпиады и вообще международных стартов могут тех, для кого события конца нулевых и начала десятых — уже давняя история. Ломать карьеры и судьбы чистых спортсменов за «системщиков», лишать страну едва ли не последней отдушины?

Россия не могла не отдать базу данных, если хотела оставаться в международном спортивном пространстве. Россия действительно кое-что сделала для переосмысления ситуации в деле борьбы с допингом. Этого может хватить, чтобы оставить ее в деле. То, что кардинально по отношению к допингу в России пока ничего не изменилось, — это больше наши проблемы, их международными поощрениями и наказаниями, увы, не решишь.

Может быть, я несколько сгущаю краски, и ВАДА действительно в поисках истины искренне хочет добра. Но считать эту организацию чуть ли не союзником России, на мой взгляд, оснований маловато. Не исключено, что «инквизиторы» просто усыпили бдительность российской стороны.