Бегство глобалистов

Во вторник стартовал Всемирный экономический форум (ВЭФ) — неформальный съезд представителей мирового истеблишмента в швейцарской деревне Давос. Формат вечеринки мировых лидеров процветал почти полвека, но к 2019 году, похоже, столкнулся с кризисом жанра: на форум одновременно не смогли приехать Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Тереза Мэй, от присутствия которых напрямую зависит престиж площадки.

Организаторам ВЭФа стоило бы почувствовать неладное еще на стадии выбора центральной темы этого года: «Глобализация 4.0». По иронии, именно с глобализацией — точнее, с ее побочными эффектами — связаны проблемы «Большой тройки» политических лидеров, из-за которых им пришлось остаться дома.

Баталии в американском конгрессе насчет стены на границе с Мексикой, мучительный выход Великобритании из Европейского союза и протест французских «желтых жилетов» против растущей социальной несправедливости — совсем не та атмосфера, в которой деловым элитам комфортно обсуждать преимущества объединенного мира и открытых рынков.

Даже те звезды, которые все-таки приезжают в Давос, считают должным обругать международные организации и выступить за укрепление национального суверенитета — как тот же Трамп в прошлом году или его «тропический двойник» президент Бразилии Жаир Болсонару — в этом.

Позитивным сигналом можно считать присутствие на форуме делегации из России, состоявшей из десятка крупных бизнесменов из верхушки рейтинга Forbes под руководством главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Еще недавно трех отечественных предпринимателей (Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Андрея Костина) чуть не объявили в Давосе персонами нон грата из-за американских санкций, после чего Кремль пригрозил бойкотировать мероприятие.

К счастью, конфликт был улажен дипломатическим путем, и России выпал редкий шанс продемонстрировать свою включенность в международное сообщество.

Впрочем, отсутствие России в Давосе не стало бы большой потерей ни для одной из сторон. Предмета для политического диалога с Западом у Кремля сейчас нет, да и говорить на форуме среди первых лиц было не с кем. Единственная потенциально важная встреча на государственном уровне — переговоры министра энергетики Александра Новака с коллегой из Саудовской Аравии о заморозке цен на нефть — и та сорвалась: Новак в последний момент отменил поездку и остался в Москве.

То же самое касается российского бизнеса. На фоне санкций у него совсем другие заботы: как спасти свои активы, по возможности вернув их в родную гавань или понадежнее перепрятав в дружественных офшорах. Даже Дерипаска в итоге не поехал в Швейцарию из-за внутренних проблем, предпочтя кулуарным беседам с западными партнерами рыбалку на Байкале.

В Давосе Орешкин повторил те же самые мысли, что и на Гайдаровском форуме, но на новом уровне обобщений: по его словам, завершается «суперцикл» социально-экономической политики крупных развитых стран, длившийся 30 лет.

Опасения по поводу состояний экономик еврозоны, США и Китая действительно стали главным мотивом дискуссий в Давосе. Международный валютный фонд к началу форума выпустил новый доклад, в котором снизил прогнозы динамики глобального ВВП с 3,7 до 3,5%. Резкий обвал американского фондового рынка в конце прошлого года заставил многих аналитиков говорить о приближении очередного финансового кризиса на горизонте 1–2 лет.

Между тем нельзя не отметить тот факт, что глава российской делегации не сказал ни слова про ход структурных реформ в России, но подробно остановился на торговой политике США. Такой выбор тем можно объяснить только попыткой заранее оправдаться за отсутствие обещанного «экономического рывка»: мы сделали все что могли, но карты нам спутали процессы деглобализации. Российские проблемы — это всего лишь отражение высокой неопределенности во всем мире. Риторический ход, достойный восхищения.