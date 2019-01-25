Раменки под броней

В московском районе Раменки уже месяц жители блокируют доступ к очагу точечной застройки по адресу: Мичуринский проспект, дом 30Б. Они круглые сутки сменяют друг друга на дежурстве у ворот стройки, перекрыли периметр собственными автомобилями. Арендовали бронированную разведывательно-дозорную машину, чтобы не пропустить строительную технику на объект.

Мичуринский проспект 30Б — один из более чем двадцати объектов точечной застройки в Раменках. Уже несколько лет жители района и муниципальные депутаты борются против неконтролируемо вырастающих многоэтажек на месте последних скверов и социальных учреждений.

В Раменках очень сложная ситуация с инфраструктурой: нет ни одной больницы, ни одного бассейна, всего одна поликлиника на целый район.

Из-за выгодного географического расположения и открытия новых станций метро стоимость недвижимости растет. На данный момент Раменки обошли по цене за квадратный метр даже Хамовники. Это привлекает все новых девелоперов.

В 2018 году в районе проходили многочисленные митинги против застройки, в частности против объекта на Мичуринском проспекте. Жители просили у властей построить на этом месте детский сад или разбить сквер, но услышаны не были.

Машины жителей Раменок, выстроенные по периметру стройки. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

С 27 декабря, когда началась активная стройка, они круглосуточно дежурят у ворот, даже если на улице минус 20. Заблокировали периметр собственными машинами.

А также арендовали у неравнодушного гражданина бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) и перекрыли с ее помощью въезд.

Дети местных жителей играют на крыше БРДМ, которую пригнали к въезду на стройку. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

По словам жительницы соседнего со стройкой дома Екатерины, представители компании-застройщика несколько раз пытались прорваться, но жители круглосуточно стерегут въезд. За месяц дежурств происходили драки с сотрудниками ЧОП, после которых некоторые активисты оказались под стражей. После появления БРДМ ситуацию стали постоянно контролировать сотрудники полиции.

24 января 2019 года случилось очередное обострение. Представители застройщика подогнали большой отряд ЧОП, а также эвакуатор, способный принять БРДМ. Но конфронтации не произошло. Осталась только машина полиции и маленький эвакуатор. Жители продолжают стеречь. И намерены стоять до победы. Появление военной техники произвело на правоохранителей сильное впечатление. Сотрудник ДПС, например, фотографировал его со всех сторон, а после очень нервно общался с кем-то по телефону.

Дети местных жителей играют на крыше БРДМ, которую пригнали к въезду на стройку. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Владелец уже ставшего знаменитым в социальных сетях БРДМ, Михаил, рассказывает:

«Меня попросили местные жители поставить, и я решил пригнать из солидарности. Тут войну ведут с людьми, с детским садиком, сквером. Участковый звонил, конечно, но довольно спокойно только интересовался происходящим».

Хозяин БРДМ Михаил греет окно в ней. Он пригнал военную машину из солидарности с жителями. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Дежурящие на морозе жители делятся опытом:

«Когда мы вызываем полицию, мы часами ждем, а здесь по стройке они появляются мгновенно. Сегодня днем стоял автобус с полицейскими и погрузчик. Они могли нас, стерегущих въезд, оттеснить, но вышло много людей, и они побоялись. Возможно, хотели просто распугать, а может, ждут наступления ночи».

Стройка огорожена секциями забора, как на санкционированных митингах: с эмблемой правительства Москвы. Правда, символику спилили болгарками вскоре после того, как привезли ограждения. Жители опасаются, что дети могут пролезть сквозь этот забор и пострадать. Он установлен так, что взрослый может дотянуться рукой до бура.

Детская площадка у забора стройки. Бур для земляных работ находится на расстоянии вытянутой рукой от забора. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Один из активистов рассказывает:

«Кому-то здесь все можно, но не тем, кто здесь живет. Они ведут земляные работы, завинчивают трубы в землю, а у них нет на это разрешения. И продолжают это делать с 27 декабря, даже в выходные. Уничтожили уже около 50 кустарников».

Сотрудник ЧОПа у входа на стройку. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

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24 января проходило заседание Совета депутатов, на котором представители района выдвинули идею вместо строительства многоэтажки по адресу: Мичуринский проспект, 30Б, разбить там сквер и назвать его именем режиссера Станислава Сергеевича Говорухина. Муниципальный депутат района, Эмилия Говорухина, комментирует:

«Депутаты района из письма управы узнали об указе президента «Об увековечении памяти С.С. Говорухина». На встрече с жителями управа предложила назвать в честь режиссера эстакаду, но люди сказали, что это глупо и цинично».

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Заседание Совета депутатов завершилось аплодисментами и резолюцией «предложить правительству Москвы создать сквер по адресу: Мичуринский проспект, 30Б, и назвать его именем С.С. Говорухина. Что позволит выполнить указ президента РФ, а также урегулировать градостроительный конфликт между застройщиком и жителями окружающих домов, который приводит к острой социальной напряженности в районе». Это обращение будет отправлено Владимиру Владимировичу Путину, в Общероссийский народный фронт, мэру Москвы и управе района Раменки.

Жители будут сменять друг друга на дежурствах до тех пор, пока резолюция Совета депутатов не воплотится в реальность.