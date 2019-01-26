Сепаратизм и харассмент

Британские СМИ в последние месяцы активно следят за скандалом, развернувшимся вокруг бывшего первого министра правительства Шотландии Алекса Салмонда. Дело в том, что Салмонд — знаковая фигура для Шотландии: еще несколько лет назад он был настоящим лидером шотландского народа с завидным электоральным рейтингом и при поддержке избирателей сумел инициировать референдум о независимости от Великобритании. Сейчас же он — обвиняемый в 14 эпизодах сексуальных домогательств и попытках изнасилования. Сам политик утверждает, что невиновен, и судится с шотландским правительством, считая, что таким образом его бывшие коллеги хотят свести с ним политические счеты. Еще одна интересная деталь к портрету Салмонда — вот уже больше года он ведет собственное политическое ток-шоу на телеканале Russia Today (RT), который на Западе считают рупором пропаганды Кремля.

От шотландского лидера до ведущего на российском телеканале

64-летнего Алекса Салмонда трудно назвать ключевым игроком в современной британской политике, но каких-то пару лет назад он был большой фигурой для всей Шотландии. С 2007 года он был главой местного правительства (первым министром. — Ред.) и в течение почти 20 лет возглавлял сепаратистскую Шотландскую национальную партию (SNP), превратив ее во вторую по численности в Великобритании и до сих пор имеющую большинство в шотландском парламенте.

«В основе современной шотландской политики лежат идея равноправия между властью и народом и устремление к национальному государству. Алекс Салмонд стоял на передовой в защите этих ценностей, — объясняет эксперт в области социальной политики, преподаватель Университета Западной Шотландии (UWS) Эван Гиббс. — Партия зарекомендовала себя как защитника государственных служб от заседающего в Лондоне правительства, возглавляемого Тори. Но эта радикальная позиция всегда уравновешивалась крепкими отношениями с бизнесом и поддержкой как Европейского союза, так и НАТО».

Шотландские националисты давно выступали за независимость страны от Великобритании, и в этой области Салмонд сделал немало: победив лейбористов на выборах в 2011 году, SNP объявила, что выполнит главное предвыборное обещание — инициирует всенародный референдум по вопросу выхода из состава Соединенного Королевства. Однако результаты голосования не сыграли на руку шотландским националистам:

против независимости проголосовали 55% жителей, после чего Салмонд вынужден был уйти в отставку с поста первого министра и лидера SNP.

«После проигрыша и последующей отставки Салмонда партия столкнулась с дилеммой: продвигать ли идею повторного референдума, как того хотели новые члены партии, или сохранить осторожность, как подсказывал опыт лидеров партии», — объясняет Эван Гиббс. Вскоре после поражения на референдуме пост главы шотландского правительства заняла Никола Стерджен — бывший заместитель Салмонда. С ее помощью бывший первый министр все-таки попытался провести новую кампанию за независимость Шотландии — этому как раз способствовал грядущий референдум о Brexit. Но шотландцы вновь решили иначе — 62% жителей региона выступили против выхода Великобритании из ЕС. В итоге на досрочных выборах в британский парламент в 2017 году SNP потеряла больше трети мест в палате общин, причем одно из них принадлежало самому Салмонду.

Фото: EPA

После поражения Салмонд открыл в себе талант телеведущего: уже в ноябре 2017 года он запустил собственное политическое ток-шоу на телеканале Russia Today (RT). В эфире The Alex Salmond Show экс-глава шотландского правительства вместе с гостями (одним из которых стал бывший глава Каталонии Карлос Пучдемон. — Ред.) обсуждал британскую и европейскую политику. Бывшие коллеги ожидаемо раскритиковали новое место работы Салмонда: когда-то его единомышленница, а ныне первый министр Шотландии Никола Стерджес сказала, что посоветовала бы ему выбрать другой телеканал для передачи, подчеркнув, что

SNP «никогда не будет уклоняться от критики российских властей, если они того заслуживают».

Министры шотландского правительства и спикеры палаты общин один за другим отказывались приходить на шоу Салмонда, называя RT «прокремлевским» и «пропагандистстким» телеканалом. Еще больше вопросов к RT появилось после отравления Скрипалей — в свете того, какую позицию занимало СМИ в отношении Великобритании, обвинившей Россию в использовании химического оружия на территории Европы. Салмонд, в свою очередь, заявлял, что делает программу самостоятельно, а руководство RT никак не вмешивается в его работу.

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Впрочем, британские власти высказывали и вполне конкретные претензии к программе: в июле 2018 года по итогам расследования британский регулятор Ofcom заявил, что «твиты и письма телезрителей», которые Салмонд зачитывает в эфире, могли быть написаны сотрудниками RT, а некоторые из этих сообщений появлялись в Twitter уже постфактум, после выхода программы.

Вывод Ofcom: шоу «вводит в заблуждение» и подрывает доверие зрителей. В RT все обвинения британского регулятора стабильно отрицают.

Обвинения в харассменте и краудфандинг на защиту чести

Расследование в отношении Салмонда началось в январе прошлого года. Вскоре после того, как шотландское правительство на фоне сексуальных скандалов по всему миру решило пересмотреть свою политику в отношении таких преступлений; две сотрудницы аппарата подали официальные жалобы на Салмонда: они утверждали, что начиная с 2013 года их бывший начальник не раз их домогался. Широкой публике об обвинениях стало известно только в августе — подробности появились в одном из СМИ, после чего Салмонд обвинил власти в намеренном сливе данных конфиденциального расследования журналистам и собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что ни в чем не виновен.

Несмотря на заявления первого министра Николы Стерджен о том, что у Шотландской национальной партии нет оснований для исключения Салмонда, он спустя несколько дней вышел из партии по собственному желанию, пообещав, что вернется, когда восстановит свое доброе имя в суде. Одновременно с этим Салмонд заявил, что намерен судиться с шотландским правительством, и запустил краудфандинговую кампанию по сбору денег на судебную тяжбу: всего за несколько дней ему удалось собрать более 50 тысяч фунтов пожертвований.

Уже в начале января Высший гражданский суд в Эдинбурге признал, что внутреннее расследование шотландского правительства в отношении Салмонда было проведено с некоторыми процессуальными нарушениями. Но 24 января политик все равно предстал перед судом в Эдинбурге, где

ему предъявили обвинения по 14 пунктам: в числе прочих ему вменяют две попытки изнасилования, нападение непристойного характера и нарушение общественного порядка.

Однако политик избежал ареста: Салмонда допросили в рамках дела и отпустили под залог. Подробности обвинений до сих пор неизвестны, а сам он не стал раскрывать деталей дела «из уважения к суду».

Фото: EPA

В защиту Салмонда ожидаемо выступил телеканал RT. Главный редактор Маргарита Симоньян неожиданно связала обвинения в адрес политика с его работой на российском телеканале. «Алекс Салмонд давно злит весь британский и шотландский истеблишмент. И в шоу на RT он говорит те вещи, которые не смог бы сказать, например, на BBC», — заявила Симоньян, напомнив, что другому ведущему политического шоу на RT — основателю проекта WikiLeaks Джулиану Ассанжу — тоже предъявлены обвинения в преступлениях сексуального характера. «Опасно быть ведущим RT», — резюмировала она.

Впрочем, в Британии такая версия практически не обсуждается. СМИ полагают, что если в этом деле и есть политическая подоплека, то она, вероятно, связана с возможной аппаратной борьбой внутри Шотландской национальной партии, которая все это время имела имидж одной из самых дисциплинированных и сплоченных партий в Соединенном Королевстве. Сейчас британское общество пытается не ударяться в крайности и ломает голову скорее над этическим вопросом: как обеспечить право каждого гражданина на презумпцию невиновности наравне с тем, чтобы дать каждой женщине, подвергшейся домогательствам, возможность отстоять свои права — независимо от того, насколько влиятельным является ее обидчик?