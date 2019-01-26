За IMEI по сто рублей

Утром в пятницу, 25 января, россияне массово осознали, что на них хотят повесить еще один налог: сенатор Людмила Бокова стряхнула пыль с периодически появляющейся инициативы об обязательной регистрации всех мобильных устройств в стране. В разных вариациях привязать абонентов к конкретному аппарату обсуждается последние 10 лет, но с прошлого июля речь зашла о более-менее практических шагах. Предложение Людмилы Боковой (известна как член «группы Клишаса» в законопроекте о «суверенном Рунете», но вообще-то — вполне самостоятельный сенатор от Саратовской области) предполагает учет аппаратов по специальному IMEI-коду: тем самым, можно будет бороться с контрабандой и террористами, отключая нелегитимные аппараты и легко находя злоумышленников по зарегистрированному на их имя телефону.

Террористы ведь именно так и поступают.

Людмила Бокова. Фото: РИА Новости

Регистрация мобильных аппаратов существует в ряде западных стран, но по времени новый виток активности сенаторов совпал с такой же кампанией принудительной регистрации в Казахстане. Там грозно обещали с 1 января отключить всех незарегистрированных абонентов от услуг связи, но за несколько дней до Нового года передумали и стали считать, что те, кто пользуется своим телефоном давно, уже автоматически зарегистрирован: проблемы начнутся лишь в том случае, если нужно будет переставлять sim-карту в новый аппарат. Массово отключать связь не решились (публично было заявлено почти о 100% зарегистрировавшихся, но еще в начале декабря официально прошли процедуру только около двух третей абонентов), а репрессии пока свелись к разовым проверкам телефонов на улице при проверке документов.

В Казахстане абоненты опасались, что через передачу дополнительных данных спецслужбам они добровольно соглашаются на присоединение к их разговорам в любой момент товарища майора. В России интересы спецслужб в инициативе о регистрации мобильников рассматривают далеко не как основной мотив. «Никакой новой информации у властей после принятия этого закона не появится. Дело в том, что современные сотовые сети устроены таким образом, что и сотовые операторы, и правоохранительные органы [уже] знают IMEI телефона конкретного абонента. Это используется в том числе для того, чтобы раскрывать различные преступления, например, кражи — информации, которая есть сейчас в базах мобильных операторов, достаточно, — говорит «Новой» основатель сервиса TgVPN Владислав Здольников. — Даже если человек переставит сим-карту в другой телефон, то первый аппарат можно будет всегда найти в базе операторов и определить, кому он принадлежал».

«Я абсолютно уверен, что закон хотят принять только для того, чтобы пополнить бюджет Российской Федерации».

Собственно, Бокова и не скрывает, что фискальный интерес у властей в этой инициативе есть — по 100 рублей за процедуру регистрации с носа. «Это не заградительный тариф, а своеобразная компенсация работы системы по аналогии с существующей сейчас платой за перенесение абонентского номера», — объясняет своими словами термин «квазиналоговый платеж» Бокова. Правда, хотя она уточняет, что речь будет идти только о ввезенных из-за границы новых аппаратах, старые мобильники тоже придется со временем зарегистрировать (предлагается амнистия на три года), а это тоже 100 рублей с телефона. В конечном итоге, у такого подхода два пути. Можно переложить процедуру регистрации полностью на поставщиков — и тогда эти 100 рублей будут автоматически добавлены к цене аппарата, — либо заставить заниматься этим абонентов — как вариант, с помощью специально созданного единого оператора регистрации (и можно долго фантазировать, какие фамилии могут находиться в строке «бенефициар»).

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Уже сейчас понятно, однако, что законопроект, когда он будет внесен, ждет непростая судьба. Днем 25 января вице-премьер Максим Акимов, побеседовав заодно с Министерством цифрового развития, сказал, что «сама идея регистрации правильная», но деньги брать нельзя ни в коем случае. Читать это надо так: сейчас «народ дошел до крайней точки раздражения, зачем его еще нервировать дополнительно», объясняет политтехнолог Владимир Перевозчиков. «Пенсионная реформа, НДС, мусорная реформа — все это подрывало доверие к власти (посмотрите рейтинги), — говорит он «Новой». — Однако деньги власти по-прежнему нужны. И через разные инициативы власть пробует: а, может, мы здесь еще какую-то копеечку сможем что-то взять?»

«Но у избирателя в кармане — огромная дыра, и есть ощущение, что это уже беспредел. Поэтому в некоторых моментах власть не рискует».

Каждую инициативу, в которой предполагается изъятие денег у населения, приходится тщательно перепроверять через социологические структуры (по сведениям Перевозчикова, часть близких к власти социологических служб перевели на экстренный режим работы), и так уже «слетела» история с введением соцнормы потребления электроэнергии. Инициативой о регистрации мобильников и ее финансовой составляющей (известно, что на ввозе «серых» аппаратов Россия теряет ежегодно около 17 миллиардов рублей) также можно временно пожертвовать ради того, чтобы конкретно сейчас не злить народ. Или поступить еще хитрее: сейчас сделать регистрацию бесплатной, а потом, когда и если все успокоятся, ввести тариф на процедуру. Тогда можно и помечтать о больших суммах: инициатива Боковой и «группы авторов» предполагает не только регистрацию телефонов, но и учет планшетов, ноутбуков, «умных часов» и даже счетчиков комуслуг в «умных домах». Есть где развернуться.