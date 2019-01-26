Оранжевое настроение

Представители российской власти раскритиковали попытку госпереворота в Венесуэле в самых резких выражениях. Депутат Госдумы Сергей Железняк назвал происходящее «очередной печальной попыткой политических манипуляций и провокаций» со стороны внешних сил. По мнению единоросса, США «раскачивали ситуацию вокруг Венесуэлы и сейчас действуют в привычной для себя манере «цветных» революций».

«Коллективный Запад во главе с США уже не считает нужным как-то отмывать в СМИ или мировом сообществе свои марионеточные режимы», — горячилась член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Представитель МИДа Мария Захарова в характерной для актуальной российской дипломатии манере сообщила, что США вводит в Венесуэле «прямое управление политической ситуацией» и готовится сделать из страны своего «регионального вассала».

В Венесуэле инфляция в миллион процентов в год, нет лекарств и еды, соседние страны не в состоянии принимать все новые волны беженцев, но у официальных лиц в России не возникает сомнений: тот факт, что народ против всего этого протестует, связан с происками США. Как объяснить подобную проницательность?

Почему за любыми внешнеполитическими событиями депутат Железняк видит «оранжевую» революцию (нафталиновый, надо сказать, термин)?

Можно цинично объяснять такие конструкции глубокой финансовой заинтересованностью российских элит в сохранении в Венесуэле нынешних лидеров и порядков. Условный Игорь Иванович, как говорят, внес в Каракас достойный кэш, и вот теперь приходится защищать там «наших сукиных сынов». Иначе, мол, инвестиции будут потеряны, любое другое правительство попросит Игоря Ивановича на выход. Как справедливо замечает экономист Андрей Мовчан, в эту конструкцию можно верить при условии, если мы считаем, что наши госкорпорации действительно отправляли в Венесуэлу честные кредиты и рассчитывали их отбить. А не надеялись на быстрый откат и немедленное исчезновение всех следов сделки. К слову, реальные инвесторы в местную экономику в лице китайцев совсем не готовы умирать на баррикаде за Мадуро и ограничиваются очень сдержанными заявлениями о необходимости сохранения мира.

Другое объяснение предполагает, что все дело в общем непрофессионализме, процветающем сейчас в МИДе. Действительно, после заявлений Захаровой ни одно правительство, которое придет на смену Мадуро, не будет спешить дружить с Москвой. Однако непрофессионализмом не объяснить ни истеричность тона, ни особого места, которое венесуэльский вопрос занял в умах российских чиновников.

Премьер Дмитрий Медведев, скажем, посвятил Венесуэле серию из трех записей в твиттере, притом что вообще в своем статусе микроблогера разочаровался и пишет в социальные сети редко. «Никто не имеет права незаконными методами отстранять главу государства, недавно победившего на выборах», — сообщает Медведев.

И получает тысячи комментариев, из которых ясно: подписчики премьера прекрасно понимают природу его волнения.

Кажется, что российские официальные лица, наблюдающие за событиями в Венесуэле, невольно сравнивают их со своими собственными обстоятельствами. Непопулярная социальная политика, обнищание населения, постоянный экономический кризис на фоне борьбы со всем миром и несменяемой коррумпированной власти, — угадайте, про какую это страну?