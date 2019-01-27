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Пройти по блокадной улице

Фоторепортаж «Новой» из самого большого частного музея России «Ленрезерв»

Общество

Елена Лукьянова«Новая в Петербурге»

 

Здание бывшего автозавода на ул. Феодосийской в Петербурге на дни празднования 75-летия снятия блокады превратилось в крупнейшую инсталляцию о военном времени. В интерьерах полномасштабной улицы разместили экспозиции о блокадном быте, культуре, представили исторические автомобили, военную технику и личные вещи погибших. Президент общественной организации «Ленрезерв» Анатолий Бернштейн открывает выставки с экспонатами из своей частной коллекции в памятные даты несколько раз в год: ко Дню Победы, освобождению Ленинграда от блокады и к началу блокады.

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

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Теги:
выставки, фашизм, вторая мировая война, блокада, петербург

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