Пройти по блокадной улице

Здание бывшего автозавода на ул. Феодосийской в Петербурге на дни празднования 75-летия снятия блокады превратилось в крупнейшую инсталляцию о военном времени. В интерьерах полномасштабной улицы разместили экспозиции о блокадном быте, культуре, представили исторические автомобили, военную технику и личные вещи погибших. Президент общественной организации «Ленрезерв» Анатолий Бернштейн открывает выставки с экспонатами из своей частной коллекции в памятные даты несколько раз в год: ко Дню Победы, освобождению Ленинграда от блокады и к началу блокады.

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕТЕРБУРГСКОЙ РЕДАКЦИИ | АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ | PDF