Прокат не бывает богат

Из 12 наград в трехцветной копилке в общей сложности оказалось шесть. Меньше чем год назад в Москве. А вот желтый кругляш завоеван всего один. Представительницу прекрасного пола Софью Самодурову в золотом порыве не поддержал никто. Хотя Александр Самарин был близок к тому, чтобы сместить Хавьера Фернандеса с пьедестала. В любимом же парном катании свой трон мы освободили для французов. Однако обо всем по порядку.

Хотя порядка, положа руку на сердце, в нашем ледовом мирке нет. Скандалы, интриги, расследования, начавшиеся после истории «Медведева против Тутберидзе», продолжаются и выходят, если можно так сказать, на новый, «космический» уровень.

Конечно, взлом всех фан-аккаунтов Алины Загитовой в соцсетях накануне белорусского сражения трудно назвать крупной диверсией (в конце концов не коньки украли), но в современной жизни, где виртуальная поддержка для спортсмена важна не меньше реальной, такие вещи выводят из себя похлеще Рудольфа Загайнова, который на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити суровым взглядом пытался «завалить» Евгения Плющенко во время выступления. Правда, даже шаманизм психолога не идет ни в какое сравнение с тем, что учудила никому не известная 13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова из клуба «Снежные барсы» за несколько дней до чемпионата Европы. И в преддверии, на минуточку, вердикта WADA. Милая пигалица, общаясь с болельщиками в прямом интернетовском эфире, сообщила, что для стабильных результатов необходимо «пить правильный допинг». А также предположила, что атлетки, тренирующиеся на катке «Хрустальный» (вотчина Этери Тутберидзе, где занимаются Алина Загитова и другие лучшие фигуристки страны. – А. У.) не брезгуют запрещенным зельем. Дословно это звучало так: «Мне интересно вот: в «Хрустальном» пьют или не пьют? Не, ну, конечно, пьют».

Представитель школы «Самбо-70», в ведении которой и находится «Хрустальный», призвал соответствующие организации принять дисциплинарные меры в связи с дискредитирующими высказываниями семиклассницы. Впрочем, глава ФФКР Александр Горшков и генеральный директор Александр Коган даже не стали это комментировать, назвав подобное «чушью» и «глупостью». Позже Настя объяснила свои слова тем, что проиграла на последних соревнованиях, и ее в целом не так поняли. Закончился ледовый «ералаш» в духе российского трагифарса: мама отругала дочь, отобрав у нее смартфон; в РУСАДА пообещали пригласить Настю на специальный семинар; официальный аккаунт Министерства спорта в инстаграме на всякий случай подписался на возмутительницу фигурного спокойствия.

…Вот с таким бэкграундом сборная и приехала в Город-герой Минск, где в каждом виде ожидались как привычные, так и неожиданные дуэли. И первый сюрприз грянул в парном катании. Конечно, никто не рассчитывал на то, что весь пьедестал, как и год назад, будет российским, учитывая, что для двух наших тандемов Евро-2019 являлся дебютным на взрослом уровне. Но забрать свое золото, казалось, будет делом техники. Однако ее (техники) двукратным победителям континентальных первенств Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, с которыми поработал над прыжками сам профессор Мишин, и не хватило. Темнокожая Ванесса Джеймс и ее партнер Морган Сипре на старости лет обошли небезупречных «рыжиков» в обеих программах, став вторыми за 87 лет чемпионами из Франции в дисциплине, где к тому же Россия безальтернативно первенствовала с 2012-го.

А вот порадовали те, от кого чудес не ждали. И, как выяснилось, напрасно. Обаятельная Александра Бойкова и серьезный Дмитрий Козловский взяли с места в карьер и, допустив в произвольном спектакле лишь одну ошибку, удивили даже Тамару Москвину, которая, похоже, вылепила новых звездочек, завоевавших для почина бронзу. Еще одна юная пара, Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным, получившая свой шанс из-за снятия Натальи Забияко и Александра Энберта, замкнула пятерку сильнейших.

К счастью, без сенсаций с французским акцентом обошлось в женской разборке. Кстати, очень здорово на тему будущей триумфаторши пошутила Елизавета Туктамышева, пропустившая чемпионат России и потому считающаяся на данный момент запасной. «Турнир выиграет русская девчонка, которой еще нет и 19 лет, и чья фамилия заканчивается на «ова» – написала Лиза. Под эти приметы, как вы уже догадались, подпадали и Алина Загитова, и Софья Самодурова, и Станислава Константинова.

К сожалению, самая старшая краса­вица,18-летняя Стася, показавшая на чемпионате страны в Саранске лучший результат среди нынешних подруг по команде, выбыла из претендентов на золото, провалив важнейший первый тайм. И посему титул разыгрывали между собой Алина и Софья, которых перед решающим сражением разделяли всего два пункта. А в итоге разделили пятнадцать. К ужасу Этери Тутберидзе и ее верных помощников, Дудакова и Глейхенгауза, хватавшихся за головы у бортиков после недокрутов и падений олимпийской чемпионки. «Кармен» в ее исполнении получилась настолько греховной, что вполне можно было лишиться и серебра, но магия имени сработала на Загитову. Татьяна Тарасова, комментируя прокат Алины, сказала: «Ей просто надо заново полюбить то, что раньше она делала играючи».

У «пионерки» еврофорума Софьи Самодуровой, еще осенью находившейся на 45-м месте в мировом рейтинге, проблемы с мотивацией и концентрацией отсутствуют. Потому что за ее нежными плечами нет, по сути, даже серьезных юниорских титулов. И в Минске на 16-летнюю ученицу Алексея и Татьяны Мишиных давило только желание в конце концов что-то выиграть и доказать, что ее делегировали в сборную не случайно. И Соня, выходившая в пятницу вечером на лед сразу же после Загитовой, свой шанс использовала на все сто процентов. Питерская кошечка в бело-голубом платье своими легкими прыжками и смелыми вращениями подняла зал на уши и получила от судей сумасшедшие для себя 140, 96 баллов. И заслуженно вскочила на престол.

Мужской европейский трон с

2012-го (!) удерживает Хавьер Фернандес, заявивший о своем уходе. Однако под занавес карьеры испанец пообещал устроить грандиозное шоу и поразить публику, а себе подарить седьмой подряд титул лучшего на континенте. Но шоу устроили в том числе и ребята из Санкт-Петербурга и Москвы, уставшие, видимо, быть явными шутами при царе. И если у чемпиона страны Ковтуна, похудевшего, подкачавшегося и прокачавшегося после возвращения к своему прежнему тренеру Елене Буяновой, опять произошел традиционный «максимальный» провал в ответственный момент (итоговое 14-е место), то Александр Самарин к радости Светланы Соколовской наконец-то справился с двумя «обрядами». Да как! В коротком раунде он оторвался так, что даже опередил Фернандеса на 13 сотых. А в произвольной программе вообще финтил так, как никогда раньше. И быть бы ему новым повелителем, но Хавьер сдержал слово, выжал из себя весь мадридский сок и отправился на покой непобежденным, опередив Александра на жалкие 1,75 балла… Михаил же Коляда, единолично лидировавший после первого акта, полностью завалил субботний спектакль и обнаружил себя на 5-й позиции.

В танцах, как вы знаете, мы давно вьется вокруг королевских «мушкете­ров» и утешаемся в основном бронзой. Правда, на этот раз после ритм-данса пропустившие Олимпиаду-2018 Александра Степанова и Иван Букин отставали всего на три шажочка от Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, сплясав на рекордную для себя сумму баллов. «Они почувствовали кровь соперников и выполнили все задуманное, но шансов на золото у Саши с Ваней немного. Если только французский дуэт ошибется…» – высказал свое мнение хореограф и постановщик Илья Авербух перед решающим баттлом.