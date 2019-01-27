Приятно устанавливать личные рекорды, когда и команда побеждает. Но на этот счет Александру Овечкину везет редко — вот и сейчас одно из главных его достижений пришлось на седьмое подряд поражение «Вашингтона». Действующего обладателя Кубка Стэнли, между прочим.

В Национальной хоккейной лиге культ цифры. По нашим понятиям — запредельный. «Вашингтон» летел под откос кувырком который уже матч подряд, а хоккейное сообщество волновало в основном то, какие индивидуальные рекорды побьет как раз в эти дни капитан действующего обладателя Кубка Стэнли Александр Овечкин.

Российский суперфорвард не подвел: в домашнем матче с «Сан-Хосе» он сделал 23-й в карьере хет-трик, догнав первого по этому показателю среди европейцев Яри Курри и войдя в десятку лучших в истории НХЛ. Следом Овечкин в Торонто забросил всего одну шайбу, но она позволила сравняться с лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ Сергеем Федоровым — 1179 очков за 1053 матча (Федорову для достижения этого рубежа понадобилось 1248 игр). По очередности это были шестое и седьмое поражения столичного клуба подряд, но все говорили исключительно про Овечкина и его уникальные достижения.

На этом НХЛ и стоит. Нет привычки хоронить ту или иную команду — хоть чемпионскую, хоть аутсайдера. Вот есть культовый для «Вашингтона» и лиги персонаж, который поставляет позитив тоннами. Неудачи клуба, даже кризисные, — на втором плане. И в конце концов, кто вспомнит, что происходило с «Вашингтоном» в тот момент, когда Ови становился главным российским заокеанским бомбардиром? Что он стал 14-м в списке лучших снайперов НХЛ за всю ее историю? Что ему осталось всего ничего, чтобы догнать Фила Эспозито и войти в пятерку лидеров по голам в большинстве? Что он уже шестой в истории НХЛ по количеству бросков в створ, число которых перевалило за пять тысяч (в среднем пять с лишним за матч — с ума сойти!)? Что он третий в истории лиги игрок, забросивший за 14 сезонов 400 шайб в равных составах? Что он лучший среди действующих хоккеист НХЛ по количеству шайб за карьеру?

Список большой. Стоит позавидовать, как у них обсасывается каждая цифра. Для североамериканского хоккейного сообщества звезда из сегодня, теснящая легендарных гигантов прошлого, — неиссякаемый источник вдохновенного ожидания новых и новых свершений. Ну и раскрутки, конечно, — игрока, лиги, каждого матча. Если бы у нас хотя бы отчасти культивировался подобный подход, то имидж Континентальной хоккейной лиги наполовину обеспечивали бы Сергей Мозякин с Данисом Зариповым, великие ветераны новых времен, бьющие рекорд за рекордом великих предшественников.

Вернусь к Овечкину, которого не только хоккейный мир знает. В 33 года пора бы уже стать мудрым, но это ему не грозит. Он до конца карьеры обречен делать то, что умеет лучше всего: биться, давить, прорываться к воротам и бросать, бросать, бросать. Овечкинский щелчок, конечно, уникален. Ови вряд ли переквалифицируется в плеймейкера, хотя у него в четырех сезонах количество голевых передач превышало количество заброшенных шайб. Он будет забивать до тех пор, пока позволит здоровье и пока его будет сжигать неистовая страсть к игре.

Разово супердрайв можно изобразить, но не на протяжении тысячи с лишним матчей. За это Северная Америка Овечкина и любит. Не только за драйв, конечно, за мастерство тоже, но «не менее важны страсть, энтузиазм и азарт, которые он привносит в игру каждый вечер», как выразился один из руководителей НХЛ Билл Дэйли. И принимать Александра Михайловича нужно таким, какой он есть.

Вот, кстати, что он сделал в концовке того матча, с его 23-м хет-триком. Давно забывший с новым тренером Тоддом Рирденом про игровую дисциплину «Вашингтон» в совершенно безумном матче вел 6:5. Соперник снял в концовке голкипера, хозяевам удалась контратака, капитан «столичных», вместо того чтобы отдать шайбу находившемуся в лучшей позиции партнеру, решил бросить по пустым воротам сам. Бросок заблокировали, «Сан-Хосе» сравнял счет за секунду (!) до сирены, а потом и забросил в овертайме. Евгений Малкин так эгоистично не поступил бы. Тем более Павел Дацюк. И Илья Ковальчук личному покеру и рекордному очку даже на глазах своей публики наверняка предпочел бы вожделенную командную победу.

Но аккуратный и благоразумный Овечкин — это не Овечкин. Поэтому на вопрос, кто является самым известным отечественным хоккеистом в НХЛ за почти три десятка лет (с тех пор как началась экспансия россиян), ответ будет однозначным: Овечкин со всеми его особенностями.

На него ходят не только в Вашингтоне, и не только в столице США от него ждут подвигов. Сложившемуся имиджу не повредило даже то, что нынче Александр Овечкин отказался участвовать в «Матче звезд», за что привычный лидер снайперской гонки регулярного чемпионата получил дисквалификацию на одну игру.

Конечно, он болеет за командный результат и как капитан, и как системообразующий форвард. Но стало бы лучше для «Вашингтона», если бы игра команды не настолько зависела от россиянина и если бы Овечкин принес в жертву коллективизму лучшие свои индивидуальные качества? Вопрос утратил свою дискуссионность, пожалуй, лишь в прошлом, триумфальном для «столичных» сезоне — когда все сошлось, и овечкинский (а чей же еще?) «Вашингтон» взошел на вершину.

Нынче до нее как до Луны. Зато личные рекорды Овечкина никуда не денутся. До Уэйна Гретцки, конечно, не дотянуться, но тут важна не цифра, а путь.