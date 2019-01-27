Кто переводит стрелки

​​​​​​​Вы наверняка слышали о «черных автоюристах» — ​компаниях, представители которых оказываются на месте ДТП раньше сотрудников ГИБДД, быстренько перекупают у участников права требования к страховым компаниям и потом «раздевают» страховщиков в суде. Для борьбы с этой проблемой, в частности, ЦБ даже проводит реформу рынка. Но, оказывается, и на железной дороге работают свои лихие парни. Только они судятся уже с РЖД, то есть перекачивают в свой карман часть прибыли монополии, а по сути — ​государственные деньги. Для того чтобы добиться успеха, они одновременно призывают к сотрудничеству как грузоотправителей, так и бывших и действующих сотрудников РЖД, чтобы получать конфиденциальную информацию, важную для суда.

Справка «Новой» В настоящее время порядка 97% грузов доставляются точно в срок, а сумма взысканных с РЖД пени за просрочки сократилась с 7,6 млрд рублей в 2014 году до 1,8 млрд рублей в 2017 году. Однако в случаях, когда груз не доставляется к пункту назначения вовремя, к перевозчику применяются жесткие штрафные санкции. В соответствии со статьей 97 Устава железнодорожного транспорта РФ, за каждые сутки нарушения сроков доставки грузов компания платит 9% от общей суммы стоимости перевозки. А если груз прибыл в пункт назначения с опозданием на 11 суток, то провозная плата может быть взыскана полностью.

Схема в принципе простая. Если груз доставляется по железной дороге с отставанием от графика, у компании появляется право требовать выплаты штрафа. В последние годы задержек в связи с доставкой становится все меньше. Безусловно, в ходе судебного разбирательства штрафы могут быть уменьшены в соответствии с положениями статьи 333 ГК РФ — ​«Недоказанность понесенного истцом ущерба или выявление судом факта получения необоснованной выгоды». И на практике суд нередко встает на сторону РЖД. Тем не менее перевозчик уже не первый год пытается добиться снижения объемов штрафов, поскольку действующие нормы способны сделать перевозку, которая по тем или иным причинам не вписалась в график, невыгодной для РЖД, лишая компанию, а значит и государство, прибыли.

Вот пример: взыскание с РЖД по иску ООО «Вторчермет» 489,3 тысячи рублей, что оказалось соразмерным стоимости всей услуги по перевозке. Любопытно, что сначала «Вторчермет» судился с железнодорожной компанией самостоятельно, но в прошлом году передал права взыскателя юридической компании ООО «Прайм Консалтинг».

Простой анализ арбитражной практики показал, что эта мало кому известная организация и связанное с ней ООО «Прима Капитал» в последние годы проявляют максимальную активность в сфере судов с РЖД от лица грузоотправителей.

Фактически их бизнес строится на выколачивании денег из перевозчика. Более того, именно эти организации можно считать создателями схемы получения конфиденциальной информации РЖД, касающейся грузоперевозок: договоров, накладных, данных о дислокации вагонов, сведений о взаиморасчетах юридических лиц и так далее.

На сайте в разделе вакансий юридические конторы открыто приглашают на работу «действующих и бывших сотрудников ОАО «РЖД», чтобы они оказывали помощь «в поиске информации». Принципы сотрудничества предлагают «очень гибкие», а условия оплаты обещают «очень хорошие, в зависимости от результата». «Необходимости менять основную работу нет, — ​пишет работодатель. — ​Вы просто должны делиться с нами своим опытом в области грузоперевозок».

Получая подобные сведения на регулярной основе, «черные юристы» формируют обширную базу данных о грузоотправителях — ​потенциальных клиентах. В распоряжении редакции оказалось одно из информационных писем «Прайм Консалтинга» с коммерческим предложением о сотрудничестве. Компания прямо говорит, что ее главное конкурентное преимущество — ​пользование внутренними документами РЖД. «У нас есть возможность получать от ОАО «РЖД» в полном объеме любые реестры, накладные и т.п., которые необходимы для взыскания, в том числе из закрытой части ЭТРАН (информационная система по оформлению заявок и электронных накладных на железнодорожные перевозки. — ​Ред.). У большей части клиентов ОАО «РЖД» эта возможность отсутствует», — ​сообщается в письме. И далее: «Мы ведем все процессы с личным присутствием в арбитражном суде г. Москвы, где у наших сотрудников установлены уважительные деловые отношения с судьями и иными работниками суда». За свои услуги «черные юристы» просят до 20% от суммы выплаты — ​после вынесения решения суда. При этом утверждается, что благодаря усилиям юридической конторы 90% решений выносится судами в пользу истца.

Совладелец и директор «Прайм Консалтинга» — ​Евгений Петров, один из фигурантов «списка Титова». Из России он уехал после возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Возбуждению уголовного дела предшествовал арбитражный процесс, который демонстрирует, что далеко не всегда сотрудничество с «черными юристами» оказывается выгодным для их клиентов. Банкротящееся ОАО «Амурметалл» еще в 2015 году отсудило у «Прима Капитала» более полумиллиона рублей «неосновательного обогащения». Как рассказывал Петров журналистам, когда находился за рубежом, «следственные органы сделали выводы, что с завода украли деньги. Сначала меня обвиняли в хищении 6 млн рублей, потом, по-моему, сумму увеличили до 10 млн рублей».

Нам также удалось связаться с Петровым по московскому телефону, указанному на сайте компании. В разговоре с «Новой газетой» он подтвердил, что его бизнес строится на судебных тяжбах с РЖД, в том числе с использованием конфиденциальной информации, однако отрицал, что нанимает для этого сотрудников РЖД.

И вообще способы получения такой информации Петров «прямо для газеты комментировать бы не стал».

Более обтекаемо он говорил о налаженных контактах в Арбитражном суде Москвы, но сути дела это не меняет.

Независимо от того, чем именно завершится расследование уголовного дела о мошенничестве, бизнес Петрова, связанный с выколачиванием денег из государственной компании, едва ли способствует его возвращению в Россию и снижению интереса со стороны силовиков.

В ГУ на транспорте МВД России редакции подтвердили, что ситуация с утечкой данных из РЖД взята под контроль. В самой компании-перевозчике заявили, что о проблеме знают и принимают меры по защите информации и ужесточению ответственности за ее распространение. В настоящее время подразделения корпоративной безопасности РЖД и правоохранители ведут проверку по нескольким подобным случаям.

Возможно, теперь, когда дело коснулось государственной компании, борьба с распространением конфиденциальных данных станет более системной, чтобы и «черные юристы», и другие, и те, кто сливает им информацию, знали, что им не избежать серьезной ответственности за подобную деятельность.

Олег Ерохин