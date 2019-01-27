«Но в главном он прав!»

История с биологом Джеймсом Уотсоном, «первооткрывателем ДНК», которого, якобы, лишили всех званий за расистские высказывания, буквально вскипятила русскоязычный интернет. Количество экспертов по генетике, расологии и IQ на этой неделе выросло в десять раз и примерно во столько же увеличилось число проклятий, посылаемых жителями страны где сдают квартиры «только славянам» в адрес американских левых, «культурмарксистов» и борцов за социальную справедливость. Договорились аж до того, что США в процессе борьбы за политкорректность стремительно вернулись к нормам СССР то ли 80-х, то ли ранних 50-х годов, заодно припомнили и «генетику продажную девку империализма», и даже расправу над Пастернаком.

Было бы замечательно, если бы эти люди внимательно прочли тот текст, который распространяют российские СМИ и узнали оттуда к примеру о том, что собственно научных регалий Уотсона никто не лишал. Звания, которые у него отобрали, вроде «заслуженного профессора имени Оливера Грейса» ничего не значат во всемирной научной табели о рангах — это частные титулы частных лавочек, которыми и являются большинство американских институтов и лабораторий. Нечто вроде «ордена Сталина», которым еще недавно обильно награждал всех желающих «Постоянный президиум Съезда народных депутатов СССР» Сажи Умалатовой или орденской системы РПЦ. Если перевести на язык наших палестин, то аналогами будут всевозможные доктора, профессора и академики с приставкой «почетный». Настоящие научные регалии — докторская степень и звание Нобелевского лауреата остались у Уотсона.

Стоит заметить, что обсуждаемое всеми высказывание про генетически обусловленную разницу в интеллекте между белыми и чернокожими, — далеко не первый перл автора на публику. До этого Уотсон уже успел обозвать индусов — «холопами», китайцев — «неизобретательными», заявить, что разница между количеством мужчин и женщин в научной среде — «естественна» (к слову некоторые идеи, как и знаменитую «фотографию–51», благодаря которой была подтверждена гипотеза о спиральной структуре ДНК, он самым банальным образом украл у своей коллеги Розалинды Франклин, и лишь 25 лет спустя нехотя признал ее вклад). Кроме того, Уотсон предлагал использовать наработки современной генетики для евгенических программ — чтобы у мам доченьки получались красивые, а у мальчиков можно было редактировать «ген гомосексуальности».

Да, Джеймс Уотсон — правый, мужской шовинист и расист, как и множество белых американцев его поколения, их всех так учили и переучивать уже бесполезно.

Но при этом он еще и первооткрыватель ДНК, получивший за свой вклад в науку вполне заслуженную «нобелевку», а вместе с ней и непререкаемый авторитет, освящающий любые его слова, даже если светило несет откровенную чушь. И снова напрашивается пример из недавней отечественной истории — самый молодой академик в истории АН СССР Анатолий Фоменко, создатель «Новой хронологии». Доктор математических наук и один из любимых «героев» Комиссии по борьбе со лженаукой при президиуме РАН. И все это один и тот же человек и ученый, просто в двух лицах. В случае с Уотсоном лаборатория Колд-Спринг-Харбор просто решила покончить с этой двойственностью и отобрала у старичка все присвоенные ею же собачьи медальки, чтобы не ассоциироваться с откровенным расизмом, который в Америке нынче не в чести.

Но главная проблема Уотсона состоит не в его взглядах, а в том, что как и многие другие великие, он остался умом в том времени, когда его открытия были актуальны, а сам он находился в зените славы. Конкретно его высказывание насчет различий в интеллектуальном уровне между представителями разных рас базируется на знаменитой серии исследований психолога Ричарда Линна середины 70-х годов прошлого века. Линн и его последователи провели глобальный тест «на IQ» и выяснили, что самыми умными ребятами на планете являются жители Восточно-Тихоокеанского региона, европейцы и белые американцы занимают второе место, в то время как третье оказалось внезапно у народов американского Крайнего Севера («иннуитов»), ну и так далее.

С тех пор прошло почти 50 лет и за это время вооруженная новыми методами наука сделала не один, не два и даже не три шага вперед. И где-то на середине этого пути выяснилось, что мы во-первых не понимаем, что такое раса, а во-вторых, не знаем, что такое интеллект и в каких попугаях его измерять. Зато стало совершенно понятно, что тест IQ, рассчитанный на человека, воспитанного по европейским стандартам образования, не имеет к этому никакого отношения.

Популярный на YouTube антрополог Дробышевский в одном из своих роликов с большим юмором описывал как выглядели эксперименты Линна и его последователей «изнутри»: в пустыне Калахари сидят бушмены, у которых основная забота — это выживание в довольно суровых условиях. К ним приезжают исследователи на больших машинах, обещают дать много сигарет и просят нарисовать человека. До этого светлого момента бушмены никогда не рисовали, потому что им во-первых, не на чем, во-вторых, нечем, а в-третьих, им это не нужно. Впервые не просто в жизни, а за много поколений взяв в руки бумагу и карандаш, они изображают козявку в стиле «ножка-ножка-огуречик», чтобы эти странные белые побыстрее от них отстали, сели в свои машины и убрались, не забыв выдать обещанные сигареты. В этом месте последователь Линна с чувством глубокого удовлетворения ставит интеллект коренных африканских народов на четвертое или пятое место и едет дальше. Бушмену наплевать: он знает до 200 наименований местных растений и все их полезные или вредные свойства, знает из чего он сможет соорудить себе жилище и лук, и где водится та дичь, которую можно будет подстрелить из этого лука. Нет, он не глупее нас с вами, просто его интеллект направлен на обработку других задач, непонятных людям, выросшим в мире, где еда берется из магазина.

Кроме того, самого Линна впоследствии поймали на элементарном научном подлоге. Он исключал целые группы данных с более высокими результатами, если они не укладывались в его схему, а когда было надо, то добавлял в выборку результаты детей, страдающих от глухоты и лиц с тяжелыми заболеваниями. Словом вся его «табель о рангах» мало того что ни о чем не говорит, так еще и обладает низкой релевантностью. Локальные исследования опровергают его результаты: сравнение итоговых школьных тестов в Англии, никогда не знавшей расовой сегрегации, показало, что интеллект детей африканских и арабских эмигрантов находится на том же уровне, что и у их белых сверстников. А аналогичные проверки по всей Европе показывают явное преимущество стран с более высоким уровнем социального равенства, то есть это даже не камушек в огород правых, а целая скала.

Так вот, проблема «казуса Уотсона» как раз и состоит в том, что благодаря авторитету нобелевского лауреата актуализуются устаревшие и сто раз опровергнутые теории из прошлого. Которые очень льстят обывателю, потому что обывателю вообще льстят любые высказывания, подтверждающие его превосходство ну хоть над кем-нибудь, а заодно подводящие якобы «научный» базис под его извечный страх перед иным. Авторитет науки по-прежнему огромен, иначе не писалось бы огромного количества откровенно бредовых статей, начинающихся со слов «ученые доказали…». Вот лаборатория Колд-Спринг-Харбор и решила не участвовать в подобном профанировании науки и спустила Уотсона с Олимпа на землю, а вернее — как раз на один уровень с обывателем, запросы которого он пытался обслуживать.