«Юрий Алексеевич, нет сил как ждем»

В день рождения Юрия Дмитриева у приемной Администрации президента в Москве прошли одиночные пикеты. Историку и правозащитнику исполнилось 63 года. Свой день рождения он отмечает в СИЗО: против открывшего места массовых казней историка ведут второе уголовное дело...

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Место у приемной Администрации президента, несмотря на аномально снежную погоду в Москве, пусто практически не бывает. С прошлого года здесь постоянно дежурят «сенцовцы» — активистов, выступающие за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова и обмен других украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Иногда они уступают место другим активистам, либо объединяются с ними — теми, кто приходит сюда и стоит за права Крымских татар или в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Такие дни «сенцовцы» называют это «тематическими».

Сегодня тоже тематический день. 28 января — день рождения карельского историка и «мемориальца» Юрия Дмитриева, открывшего места массовых захоронений жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном Бору (все — в Карелии).

В июне 2018 года Следственный комитет возбудил на Дмитриева второе уголовное дело (по первому историка привлекали и в итоге освободили). Сегодня правозащитника вновь обвиняют в самых «грязных» обвинениях — насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери.

Напомним, первое обвинение против Дмитриева выдвигали еще три года назад. Тогда —за якобы изготовление детской порнографии. Поводом послужили найденные в компьютере Дмитриева фотографии его приемной дочери. Снимки нигде не публиковались, предназначались для органов опеки в качестве отчета о состоянии здоровья ребенка. В апреле 2018-го Дмитриев был оправдан, но радость была недолгой: уже два месяца спустя СК оправдательный приговор отменил.

Собравшиеся сегодня у приемной АП люди — тоже историки, но и переводчики, и менеджеры — пришли поздравить Дмитриева с днем рождения. С плакатом, на котором требование освободить Юрия Алексеевича, они провели серию одиночных пикетов. И передают несколько слов в его поддержку.

Наталья Мавлевич, 68 лет

Переводчик



Наталья Мавлевич. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Я знакома с его дочерью и людьми, которые их поддерживают. Я не то, чтобы верю, я знаю, что это обвинение в его адрес просто абсурдно. Это самое омерзительное из всех дел, которые сейчас ведутся в нашей стране.

Он занимался возвращением имен. В отместку его лишили доброго имени, облили грязью.

Я ему желаю того, что у него и так есть в избытке — стойкости и храбрости. Он все равно будет на свободе.

Ольга Носенко, 64 года

Художник



Ольга Носенко. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Меня очень волнует тема репрессиий 37-го года. В моей семье были высланные в Казахстан, умершие от голода. То, чем занимался Дмитриев и что сейчас с ним случилось... я просто не понимаю.

Я ему сегодня желаю мужества и терпения. Пусть знает, что его поддерживают разные люди.

Иван Гущин, 30 лет

Менеджер



Иван Гущин. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Это мой первый пикет вообще. Мне стало важно поддержать Юрия Дмтриева в его день рождения. Для российского общества важна тема, которой он занимался.

Сил ему. И не сдаваться. Здоровья. Благополучия. Победы!

Ольга Дробот, 56 лет

Переводчик



Ольга Дробот. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Сегодня у Юрия Алексеевича день рождения. В прошлом году был великолепный день: его выпустили как раз, он был дома, с детьми. Я знаю его, его детей. Я ему верю. Я здесь, потому что мне кажется важным следовать заповедям: нельзя лжесвидетельствовать и нужно быть рядом с человеком, который в беде. Я не могу сейчас быть в Петрозаводске, но я с ним — человеком в беде.

Я бы ему сейчас очень хотела сказать, что я ему верю и жду, когда он освободится. Желаю ему здоровья и крепости.

Марина Вишневецкая, 62 года

Писатель, сценарист



Марина Вишневецкая. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Я ездила в Петрозаводск на суды. Сейчас я не могу туда поехать, поэтому пришла сюда поддержать. Я была на том суде, когда ему объявили оправдательный приговор.

И после этого оправдания опять все с начала. Это цинизм невероятный. Юрий Алексеевич, мы вас ждем. Нет сил как ждем.

Сергей Шокарев, 46 лет

Историк, преподаватель



Сергей Шокарев. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Юрий Дмитриев подвергается преследованию за свою деятельность историка. Он мой коллега, и сегодня я пошел в первый пикет за коллегу. Он в тюрьме за то, что не дает забыть о сталинских репрессиях.

Свободы желаю ему и дальнейших успехов в его благородной деятельности.

Алиса Ганиева, 33 года

Писатель



Алиса Ганиева. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

К сожалению, нелегальные уголовные дела становятся частью ландшафта окружающей действительности. Я замечаю, что все больше и больше моих знакомых подпадают под этот каток прессинга. Судят ученых, театральных деятелей, врачей. И Юрий Дмитриев — еще один такой пример.

Я приезжала на суд в прошлом году, и тогда настроение было скорее приподнятым: экспертизы подтверждали его невиновность. Мы знали, что он будет свободен.

Но в конце июня пришло еще более абсурдное обвинение. Придумать такое чудовищное преступление. Человек, который мог бы потратить все это время на работу и свои исследования, вынужден встречать свой день рождения в тюрьме.

Сегодня наша история обеляется и глазурируется, а Дмитриев, его дело, которое не дает забыть преступления прошлого — это такой нарыв на этой истории. Мне хочется пожелать ему здоровья, сил и веры в то, что его поддерживают и ждут. И его дети